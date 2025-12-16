HOYSuscripcion LR Focus

Fiscal es amenazada de muerte a través de WhatsApp por internos de Lurigancho
Las observaciones por satélite revelan que la península Ibérica ya no se mueve como se pensaba

Un nuevo estudio demuestra que la península ha cambiado su movimiento geológico y ahora gira en el sentido de las agujas del reloj.

Los científicos descubren los movimientos que se producen en la península Ibérica. Foto: NASA Earth Observatory
Los científicos descubren los movimientos que se producen en la península Ibérica. Foto: NASA Earth Observatory

La región mediterránea, incluida la península Ibérica, tiene una rica y compleja historia tectónica, debido a la interacción de varias placas litosféricas durante decenas de millones de años. El paisaje actual se formó en gran parte a partir de la orogenia alpina, un proceso iniciado hace unos 90 millones de años, al final del Cretácico, cuando el mar Mediterráneo aún no existía y en su lugar se extendía un pequeño océano, la Tetis alpina, desaparecido tras una reorganización de las placas tectónicas.

Cuando comenzó a abrirse el océano Atlántico Norte, la placa africana cambió su movimiento: en lugar de alejarse de Europa, empezó a avanzar lentamente hacia ella. Este desplazamiento hizo que el pequeño océano de la Tetis se cerrase y acabara hundiéndose bajo una de las placas, en un proceso conocido como subducción. Finalmente, hace unos 30 millones de años, África y Europa chocaron, dando inicio al levantamiento progresivo de los Alpes.

PUEDES VER: Urano y Neptuno no son lo que parecen: científicos descubren qué se esconde bajo su color azul

lr.pe

El recorrido de la península Ibérica

Sin embargo, la península Ibérica no fue la única región de Europa afectada por estos grandes cambios tectónicos. En el extremo occidental del continente, el paisaje también empezó a transformarse. Antes de la apertura del océano Atlántico, la actual costa oeste de Francia no existía y estaba unida al bloque ibérico, que hoy comprende España y Portugal.

Fallas activas en la península Ibérica. Foto: Science Direct

Fallas activas en la península Ibérica. Foto: Science Direct

Con la apertura del Atlántico Norte, este bloque comenzó a separarse de la placa europea. Un brazo de la dorsal oceánica avanzó a lo largo del margen continental francés, lo que dio lugar a la apertura del golfo de Vizcaya y a la formación de una microplaca ibérica independiente.

A partir de entonces, esta microplaca inició un desplazamiento hacia el suroeste acompañado de una rotación en sentido antihorario. Más tarde, la presión ejercida por las placas vecinas provocó un deslizamiento hacia el este de unos 200 kilómetros, hasta alcanzar su posición actual. Finalmente, la orogenia alpina empujó el bloque ibérico contra Europa, un proceso que dio origen a la cordillera de los Pirineos.

La península ibérica es una región que comprende España y Portugal. Foto: Data Center Market

La península ibérica es una región que comprende España y Portugal. Foto: Data Center Market

"Las placas euroasiática y africana se acercan entre cuatro y 6 milímetros cada año", explica Asier Madarieta, investigador de la Universidad del País Vasco (UPV). “El límite entre las placas que rodean el océano Atlántico y Argelia es muy claro, mientras que en el sur de la península Ibérica es mucho más difuso y complejo”, agregó.

PUEDES VER: Dos piedras pequeñas descubiertas en Inglaterra podrían cambiar la historia de la humanidad

lr.pe

La península Ibérica gira en el sentido de las agujas del reloj

El límite entre la placa africana y la microplaca ibérica se encuentra en el arco de Gibraltar, una región de deformación tectónica muy compleja que todavía no se conoce con total precisión.

Para entender qué ocurre en esta zona de contacto entre África y Europa, los investigadores analizaron los patrones de tensión y deformación de la corteza terrestre a partir de datos satelitales y registros de antiguos terremotos. Los resultados, publicados en ScienceDirect, muestran que la península Ibérica ha cambiado su movimiento y actualmente gira en sentido horario, es decir, en la dirección de las agujas del reloj.

Según los científicos, este giro se debe a que África empuja directamente a la península Ibérica por el oeste del estrecho de Gibraltar, mientras que al este esa presión queda en gran medida absorbida por la corteza del propio arco de Gibraltar.

