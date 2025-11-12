Investigadores veterinarios de la Universidad de Chile revelaron que los perros domésticos sanos pueden portar bacterias resistentes a los antibióticos utilizados en medicina humana. El hallazgo también demuestra que estos microorganismos pueden circular entre los animales y las personas con las que conviven.

La investigación publicada en Animals, liderada por la profesora Lisette Lapierre de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (FAVET), identificó la presencia de Escherichia coli resistente en casi uno de cada cinco perros analizados. El estudio se realizó con financiamiento del ya captó el interés del Ministerio de Salud de Chile, que evalúa incorporar estos resultados en futuras políticas de bioseguridad.

El riesgo de Escherichia coli

Los investigadores analizaron muestras fecales de 263 perros sanos en distintas comunas de la Región Metropolitana. Detectaron que un 20% de ellos albergaba cepas de E. coli resistentes a antibióticos de uso prioritario en humanos. Según Lapierre, “estos microorganismos pueden transmitirse desde los animales a las personas, pero también a la inversa: compartimos la misma microbiota con nuestras mascotas, lo que significa que también nosotros podemos traspasarles bacterias resistentes a ellos”.

El estudio identificó factores de riesgo específicos. Los perros hospitalizados en clínicas veterinarias tenían cuatro veces más probabilidades de portar bacterias resistentes, mientras que aquellos comprados en tiendas o criaderos enfrentaban un riesgo seis veces mayor que los adoptados. “En algunos criaderos se administran antibióticos preventivos a cachorros que ni siquiera están enfermos, solo para asegurar su venta. Pero eso puede seleccionar bacterias resistentes que luego pueden llegar al hogar y transmitirse a las personas”, advirtió la investigadora en un comunicado.

PUEDES VER: Arqueólogos detectan anomalías en una pirámide de Giza que podría ser una entrada oculta y olvidada

La higiene y el contacto ocasional con perros

Además de los factores de riesgo, la investigación encontró elementos protectores. Los perros que convivían con profesionales del área de la salud —como médicos, enfermeros o veterinarios— presentaban menos probabilidades de portar bacterias resistentes, probablemente por una mejor higiene y el uso racional de antibióticos.

Los expertos también se observaron que los perros que interactuaban ocasionalmente con otros animales, por ejemplo, en paseos o parques, mostraban una menor resistencia bacteriana. “Creemos que la exposición a distintas bacterias puede diversificar la microbiota y reducir la presencia de cepas resistentes, aunque esto requiere más investigación”, comentó la profesora.

El uso más responsable de los antibióticos

La resistencia antimicrobiana ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una de las principales amenazas sanitarias del siglo XXI. Este estudio chileno refuerza la urgencia de adoptar el enfoque “Una Salud” (One Health), que considera la salud humana, animal y ambiental como un sistema interconectado.

“Si seguimos usando antibióticos sin diagnóstico ni control, llegará un momento en que no tendremos medicamentos eficaces ni para humanos ni para animales”, señaló Lapierre. Para la investigadora, la clave está en la prevención: una tenencia responsable, una mejor educación y una regulación más estricta del uso de antimicrobianos en medicina veterinaria pueden marcar la diferencia.