Ciencia

Nuevo estudio revela que el envejecimiento comienza antes de lo que se pensaba y afecta a las células de todo el cuerpo

Un mapa celular elaborado por investigadores muestra cómo distintos órganos del cuerpo experimentan transformaciones simultáneas con el paso del tiempo.

El estudio también resalta diferencias en el envejecimiento entre machos y hembras, con variaciones en la respuesta inmunológica.
El estudio también resalta diferencias en el envejecimiento entre machos y hembras, con variaciones en la respuesta inmunológica. | Foto: Freepik

Un estudio reciente llamado Organism-wide cellular dynamics and epigenomic remodeling in mammalian aging y publicado en la revista Science sugiere que los cambios asociados a la edad comienzan antes de lo que se creía y ocurren de forma coordinada en diversos órganos del cuerpo. La investigación fue desarrollada por científicos de The Rockefeller University, quienes elaboraron un mapa detallado que permite observar cómo evoluciona el envejecimiento en miles de tipos celulares.

Para construir este panorama, el equipo analizó millones de fragmentos individuales procedentes de ratones en distintas etapas de vida: juventud, madurez y vejez. Mediante este enfoque lograron identificar más de 1.800 subtipos y observar cómo varía su presencia o funcionamiento con el paso del tiempo.

Los resultados mostraron que cerca de 25% de los tipos experimenta cambios significativos en su abundancia durante el proceso de envejecimiento. Mientras ciertas poblaciones de tejidos como músculo o riñón disminuyen progresivamente, diversos componentes del sistema inmunitario tienden a aumentar, un fenómeno asociado con la inflamación crónica que suele acompañar a la edad avanzada.

Mapa celular elaborado por los investigadores que muestra cómo cambian distintos tejidos del organismo en diferentes momentos de la vida. Foto: BioRender.com

Mapa celular elaborado por los investigadores que muestra cómo cambian distintos tejidos del organismo en diferentes momentos de la vida. Foto: BioRender.com

Senectud antes de lo esperado

Uno de los hallazgos más llamativos del trabajo es que algunas transformaciones aparecen en etapas relativamente tempranas de la vida. Los investigadores detectaron señales de declive en determinadas poblaciones celulares incluso en organismos considerados de mediana edad.

Según el genetista Junyue Cao, responsable del laboratorio de genómica que participó en el análisis, estos resultados sugieren que el envejecimiento no es únicamente el resultado de un desgaste tardío. En cambio, podría tratarse de un proceso continuo influido por programas biológicos que se activan desde etapas tempranas del desarrollo.

Modificaciones en el cuerpo

El análisis también reveló que muchos de estos cambios no ocurren de forma aislada en cada tejido. Estados similares aumentan o disminuyen simultáneamente en distintos órganos, lo que indica la existencia de señales sistémicas capaces de sincronizar el envejecimiento en todo el organismo.

Los científicos plantean que algunos factores circulantes en la sangre, como determinadas moléculas del sistema inmunitario conocidas como citocinas, podrían participar en esa coordinación. Aunque aún no se identifican con precisión los mecanismos implicados, el hallazgo sugiere que el envejecimiento podría estar regulado por procesos biológicos compartidos.

Diferencias entre machos y hembras

También detectó una marcada influencia del sexo biológico en el proceso de envejecimiento. Aproximadamente 40% de los cambios observados variaba entre uno y otro, especialmente en las respuestas del sistema inmunológico.

En los análisis, los organismos femeninos mostraron una activación inmunitaria más amplia con el paso del tiempo. Este patrón podría ayudar a explicar por qué algunas enfermedades autoinmunes se presentan con mayor frecuencia en mujeres.

Cambios en la estructura del ADN

Para obtener estos resultados, se empleó una técnica avanzada de análisis genómico conocida como ATAC-seq de célula única, que permite observar cómo se organiza el ADN dentro de cada organismo. Esta herramienta revela qué regiones del genoma están accesibles y activas en distintos momentos de la vida.

El equipo examinó más de un millón de regiones regulatorias del ADN y detectó que cientos de miles cambian su actividad con la edad. Muchas de estas zonas están vinculadas a procesos relacionados con la inmunidad, la inflamación y el mantenimiento de estructuras.

Un paso hacia las terapias contra la vejez

Los autores consideran que el atlas celular constituye un recurso clave para comprender la lógica molecular del envejecimiento y diseñar futuras intervenciones médicas. Si los científicos logran identificar los mecanismos que coordinan estos cambios, podrían desarrollar tratamientos capaces de retrasar simultáneamente diversas enfermedades asociadas a la edad.

El conjunto completo de datos se ha puesto a disposición de la comunidad científica a través de una plataforma abierta, lo que permitirá a otros equipos explorar los patrones descubiertos y avanzar en la búsqueda de estrategias para preservar la salud durante el envejecimiento.

