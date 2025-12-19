HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Adiós al cometa 3I/ATLAS: el visitante interestelar llegó a su punto más cercano a la Tierra y continuará su viaje por la Vía Láctea

El cometa 3I/ATLAS tuvo su aproximación más cercana al Sol y a la Tierra, y ahora continuará su viaje para no volver jamás a nuestro sistema solar.

El cometa interestelar 3I/ATLAS llegó a su punto más cercano a la Tierra este 19 de diciembre. Foto: Mitsunori Tsumura
Este viernes 19 de diciembre, el cometa interestelar 3I/ATLAS realizó su aproximación más cercana a la Tierra, pasando a 270 millones de kilómetros de nuestro planeta. Este inusual visitante, procedente de otro rincón de la galaxia, ofreció a los científicos una valiosa oportunidad para observarlo antes de alejarse nuevamente hacia los límites del sistema solar y continuar su viaje por la Vía Láctea.

El cometa 3I/ATLAS es el tercer visitante interestelar identificado después del Oumuamua y 2I/Borisov, ambos provenientes desde fuera de nuestro vecindario solar. Fue descubierto el 1 de julio de 2025 por los investigadores del sistema de telescopios Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS).

¿De dónde proviene el cometa 3I/ATLAS?

El 3I/ATLAS tiene la edad estimada de 10.000 millones de años, por lo que podría contener pistas sobre los orígenes más remotos de nuestra galaxia. Los científicos, gracias al Telescopio Espacial GAIA, reconstruyeron el recorrido del cometa y compararon su trayectoria con las órbitas de más de 13 millones de estrellas. El objetivo era identificar si alguna de ellas pudo ser la estrella origen del visitante interestelar.

La mayoría de los astrónomos coinciden que es un cometa originario de un sistema estelar desconocido, mucho más lejano. Este objeto interestelar, a diferencia de otros ya registrados, es más grande, tiene mayor velocidad y, muy probablemente, sea el más antiguo jamás observado.

El comportamiento del cometa 3I/ATLAS

Tras su paso por el Sol y acercamiento a la Tierra, observaciones recientes del cometa muestran una intensa actividad en su núcleo. El calor solar ha comenzado a sublimar el hielo de su superficie, liberando gases y polvo que forman una atmósfera brillante conocida como coma, y una extensa cola. Entre los compuestos detectados por los científicos del NOIRLab se encuentra el carbono diatómico (C₂), un gas que emite un resplandor verdoso al interactuar con la luz solar.

Esta coloración no es exclusiva del 3I/ATLAS. Cometas como el 12P/Pons-Brooks y el más reciente C/2025 F2 (SWAN) han mostrado tonos similares bajo la acción del Sol. Sin embargo, el cambio es notable si se compara con su aspecto de agosto pasado, cuando el mismo telescopio, en su versión del hemisferio sur, lo captó con una tonalidad mucho más rojiza. Esta transformación sugiere que el cometa está liberando nuevos compuestos a medida que el calor penetra más profundamente en su estructura.

¿Cuánto mide el cometa interestelar?

Aunque el tamaño exacto de 3I/ATLAS aún es incierto, las observaciones del Telescopio Espacial Hubble sugieren que su ancho oscila entre 440 metros (1400 pies) y 5,6 kilómetros (3,5 millas). Los astrónomos calcularon que, si el cometa tiene 1 km de ancho y presenta la composición rocosa que sospechan, su masa superaría los 660 millones de toneladas (600 millones de toneladas métricas), según un artículo de Live Science.

¿Cuándo se podrá volver a ver al cometa 3I/ATLAS?

El cometa interestelar 3I/ATLAS no volverá a ser visto. Su trayectoria hiperbólica y su velocidad superior a los 220,000 km/h le permiten escapar por completo de la gravedad del Sol. Esto significa que, tras su paso cercano a la Tierra, se perderá en el espacio profundo y no regresará jamás a nuestro sistema solar, según la NASA.

Sugieren que 3I/ATLAS es una nave interestelar

La polémica inició cuando el astrofísico de Hardvard, Avi Loeb, sugirió que el objeto interestelar 3I/ATLAS podría ser una nave espacial extraterrestre. Aunque lo más probable es que se trate de un cometa, existe la posibilidad de que sea una "nave nodriza" capaz de liberar minisondas, según Loeb. En declaraciones recientes, lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Esperemos no recibir regalos inesperados para las fiestas”, aunque lo dijo en tono de humor.

Para Tom Statler, científico principal de cuerpos pequeños de la NASA, el objeto interestelar 3I/ATLAS "se parece muchísimo a los cometas que ya conocemos", por lo que “la evidencia apunta de forma abrumadora a que se trata de un cuerpo natural”. No se han encontrado signos de origen artificial. Aunque algunos investigadores exploran hipótesis alternativas, la conclusión científica es que estamos ante un cometa de otro sistema estelar.

