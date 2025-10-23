HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ciencia

No es el león, ni el cocodrilo: este es el temible superdepredador que infunde más miedo en el África

Un experimento en África reveló que la mayoría de los mamíferos, desde elefantes hasta jirafas, sienten más miedo al escuchar a otro mamífero que los rugidos de un león.

El león es un depredador temido en el África, pero un estudio revela que hay otro mamífero que les provoca más temor. Foto. PngTree
El león es un depredador temido en el África, pero un estudio revela que hay otro mamífero que les provoca más temor. Foto. PngTree

Los leones siempre han simbolizado el poder supremo de la sabana africana, con sus garras afiladas, fuerza imponente y habilidad para cazar en grupo. Lo mismo ocurre con los cocodrilos, que con sus potentes mandíbulas acechan en ríos y lagos en busca de sus presas. Pocos animales se atreven a enfrentarlos. Sin embargo, una investigación demuestra que el verdadero miedo de la fauna africana no proviene de estas especies, sino de nosotros: los humanos.

De acuerdo con un estudio de la Western University de Canadá, el miedo hacia las personas está arraigado en los mamíferos de la sabana, incluso en aquellos que viven dentro de áreas protegidas donde no se permite la caza. Los científicos analizaron más de 10.000 grabaciones de vida silvestre y descubrieron que el 95 % de las especies reaccionaban con más pánico al escuchar voces humanas que los sonidos de leones comunicándose.

Una jirafa huye tras oír el ruido de los humanos. Foto: Current Biology

Una jirafa huye tras oír el ruido de los humanos. Foto: Current Biology

PUEDES VER: Estudio científico en Egipto revela el gran secreto que guardaban las caras de la Gran Pirámide de Giza: tiene más de cuatro lados

lr.pe

Los animales no se acostumbran a los humanos

Los investigadores concluyeron que el temor hacia el ser humano no desaparece con el tiempo. “El miedo a los humanos está profundamente arraigado y es generalizado”, explicó el biólogo Michael Clinchy. La idea de que los animales se acostumbran a nuestra presencia si no los cazamos, añadió, no tiene sustento.

Los elefantes también huyeron de las fuentes de agua cuando escucharon sonidos de presencia humana. Foto: Current Biology

Los elefantes también huyeron de las fuentes de agua cuando escucharon sonidos de presencia humana. Foto: Current Biology

El equipo reprodujo grabaciones en los alrededores de pozas de agua del Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, donde habita la población más grande de leones del planeta. Los sonidos incluían conversaciones humanas en idiomas locales como tsonga y sotho del norte, además de inglés y afrikáans. También se probaron ruidos de disparos, ladridos de perros y gruñidos de leones para comparar las reacciones. Los resultados fueron contundentes: animales como elefantes, jirafas, rinocerontes y cebras huían con el doble de rapidez al oír voces humanas que ante cualquier otro sonido.

PUEDES VER: Los científicos descubren oro creciendo en las agujas de unos árboles

lr.pe

Un experimento en Sudáfrica reveló su miedo más profundo

Durante el estudio, una de las grabaciones provocó la furia de un elefante que embistió y destruyó el equipo de sonido, según la ecologista Liana Zanette. A pesar de su fuerza y tamaño, incluso los elefantes muestran un temor inmediato ante nuestra presencia. “Fue específicamente escuchar voces humanas lo que inspiró el mayor miedo”, explicaron los autores del estudio.

Esta reacción refleja el impacto evolutivo que el ser humano ha tenido sobre la fauna. Nuestra especie ha sido el depredador más letal de la historia, capaz de alterar ecosistemas completos. Desde los antiguos cazadores que derribaron mamuts hasta las amenazas actuales de caza furtiva y destrucción de hábitats, los animales han aprendido a reconocer que el verdadero peligro no ruge, habla.

Un miedo que podría ayudar a salvar especies

El estudio no solo revela una huella psicológica profunda en los animales, sino que también podría convertirse en una herramienta de conservación. Los investigadores proponen utilizar grabaciones de conversaciones humanas para mantener alejados a los rinocerontes blancos del sur, una especie en peligro, de las zonas donde operan los cazadores furtivos en Sudáfrica.

Para Zanette, esta respuesta de pánico demuestra el enorme impacto ambiental que ejercemos. “No solo a través de la pérdida de hábitats, el cambio climático o la extinción de especies”, señaló, “sino también porque nuestra sola presencia en el paisaje representa una señal de peligro”. En la sabana africana, los rugidos ya no son lo que más asusta: lo que provoca terror es la voz humana.

Notas relacionadas
Se acerca a las costas del planeta: una criatura marina asombrosa con sangre azul y tres corazones

Se acerca a las costas del planeta: una criatura marina asombrosa con sangre azul y tres corazones

LEER MÁS
La especie del mar ‘inmortal’ que es capaz de revertir su ciclo de vida indefinidamente

La especie del mar ‘inmortal’ que es capaz de revertir su ciclo de vida indefinidamente

LEER MÁS
El país con más biodiversidad del mundo está en América Latina: descubre 700 especies nuevas al año

El país con más biodiversidad del mundo está en América Latina: descubre 700 especies nuevas al año

LEER MÁS
Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El ejército europeo hizo un hallazgo arqueológico sorprendente a 2.567 metros de profundidad: rompe un récord histórico del siglo XVI

El ejército europeo hizo un hallazgo arqueológico sorprendente a 2.567 metros de profundidad: rompe un récord histórico del siglo XVI

LEER MÁS
Las semillas de ajíes peruanos nativos son protegidas por primera vez en el ‘Arca de Semillas’ de Noruega

Las semillas de ajíes peruanos nativos son protegidas por primera vez en el ‘Arca de Semillas’ de Noruega

LEER MÁS
Diez animales en peligro de extinción y extintos en México 2021 [fotos y videos]

Diez animales en peligro de extinción y extintos en México 2021 [fotos y videos]

LEER MÁS
Diez animales en peligro de extinción y extintos en México 2021 [fotos y videos]

Diez animales en peligro de extinción y extintos en México 2021 [fotos y videos]

LEER MÁS
Científicos descubren proteína que podría ralentizar el envejecimiento y las enfermedades crónicas: estudio se realizó durante 5 años

Científicos descubren proteína que podría ralentizar el envejecimiento y las enfermedades crónicas: estudio se realizó durante 5 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Ciencia

El ejército europeo hizo un hallazgo arqueológico sorprendente a 2.567 metros de profundidad: rompe un récord histórico del siglo XVI

Un nuevo acompañante cósmico: astrónomos confirman que la Tierra tendrá dos 'lunas' hasta 2083

Se acerca a las costas del planeta: una criatura marina asombrosa con sangre azul y tres corazones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025