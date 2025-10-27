HOYSuscripcion LR Focus

Dentro de unos días se sabrá si 3I/ATLAS es una nave extraterrestre que ha entrado en el sistema solar

El objeto interestelar 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol a finales de octubre. El astrofísico Avi Loeb sugiere que si no es un objeto natural, el mundo se enterará en unos días.

El 29 de octubre el objeto interestelar 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol. Si su comportamiento cambiar podría revelar su origen. Foto: DALL-E
El 29 de octubre el objeto interestelar 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al Sol. Si su comportamiento cambiar podría revelar su origen. Foto: DALL-E

El objeto interestelar denominado como 3I/ATLAS, fue descubierto el 1 de julio de 2024 por investigadores del sistema de telescopios Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS). El cometa es el tercer visitante interestelar conocido, después del Oumuamua 2I/Borisov, un objeto que no proviene del sistema solar. 

3I/ATLAS está ahora muy cerca de la línea de visión hacia el Sol (detrás del astro), según nuestra perspectiva desde la Tierra, no podrá ser observado desde el planeta durante unos días. Su conjunción se produjo alrededor del 21 de octubre, y su órbita se acercará más al Sol el 29 de octubre. En ese momento se espera que su actividad sea máxima, lo que brindaría información importante sobre su origen.

El Hubble capturó esta imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS el 21 de julio de 2025. Foto: NASA

El Hubble capturó esta imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS el 21 de julio de 2025. Foto: NASA

Avi Loeb y la teoría de la nave extraterrestre

La historia dio un giro inesperado cuando Avi Loeb, investigador de Harvard, sugirió que el objeto interestelar 3I/ATLAS podría ser una nave espacial extraterrestre. Según Loeb, aunque lo más probable es que se trate de un cometa, existe la posibilidad de que sea una "nave nodriza" que liberaría minisondas mientras aprovecha el campo gravitacional del Sol para modificar su velocidad y órbita.

Este diagrama muestra la trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS a su paso por el sistema solar. Foto: NASA

Este diagrama muestra la trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS a su paso por el sistema solar. Foto: NASA

"Si quieres irte de vacaciones, hazlo antes del 29 de octubre, porque nunca sabemos qué pasará", advirtió el astrofísico entre risas. Sin embargo, esta declaración causó una gran respuesta en las redes sociales y entre los creyentes en vida alienígena inteligente.

La ciencia afirma que es solo un cometa

Según la NASA, a través de su científico Tom Statler, el objeto interestelar 3I/ATLAS "se parece muchísimo a los cometas que ya conocemos", por lo que “la evidencia apunta de forma abrumadora a que se trata de un cuerpo natural”. No se han encontrado signos de origen artificial. Aunque algunos investigadores exploran hipótesis alternativas, la conclusión científica es que estamos ante un cometa de otro sistema estelar.

“Tiene algunas propiedades interesantes que difieren ligeramente de las de los cometas de nuestro sistema solar, pero se comporta como un cometa”, dijo en The Guardian. “Por lo tanto, la evidencia apunta abrumadoramente a que este objeto es un cuerpo natural. Es un cometa”. agregó.

Sin embargo, la altamente improbable hipótesis de la nave extraterrestre pronto tendrá su prueba clave, cuando alcance el perihelio el 29 de octubre y tenga la oportunidad de realizar una maniobra. 

Uno de los cometas más antiguos jamás visto

La edad estimada del cometa es de unos 10.000 millones de años. Los científicos, gracias al Telescopio Espacial GAIA, reconstruyeron el recorrido del cometa durante y compararon su trayectoria con las órbitas de más de 13 millones de estrellas. El objetivo era identificar si alguna de ellas pudo ser la estrella origen del visitante interestelar.

La mayoría de los astrónomos coinciden que es un cometa originario de un sistema estelar desconocido, mucho más allá del nuestro. Este objeto interestelar, a diferencia de otros ya registrados, es más grande, tiene mayor velocidad y, muy probablemente, sea el más antiguo jamás observado.

