Ciencia

Descubren un planeta potencialmente habitable a menos de 20 años luz: “Es nuestra mejor oportunidad para encontrar vida en otro lugar”

Una supertierra de cuatro veces el tamaño de nuestro planeta, podría tener las condiciones adecuadas para albergar vida al encontrarse en la zona habitable de su estrella cercana.

Un planeta contaría con una atmósfera apropiada para que exista agua líquida en su superficie. Foto: Unplash
Un planeta contaría con una atmósfera apropiada para que exista agua líquida en su superficie. Foto: Unplash

Un nuevo mundo se ha añadido al mapa del universo. Su nombre es GJ 251c, y es un planeta que, según los astrónomos, podría albergar agua líquida. En otras palabras, podría ser habitable. Desafortunadamente, se encuentra  a 18,2 años luz de distancia, en la constelación de Géminis. El descubrimiento fue realizado por astrónomos de la Universidad Estatal de Pensilvania tras más de veinte años de observaciones.

Los investigadores analizaron datos de varios telescopios de todo el mundo. GJ 251c se encuentra en la llamada "zona Ricitos de Oro", donde las temperaturas no son ni demasiado altas ni demasiado bajas, y el agua podría existir en forma líquida. Es una zona rara y valiosa para la búsqueda de vida. El planeta tendría una masa aproximadamente cuatro veces mayor que la de la Tierra y orbita alrededor de la estrella GJ 251, una enana roja que tiene aproximadamente un tercio de la masa del Sol.

lr.pe

Los datos de GJ 251 tras décadas de estudios

Los primeros rastros del sistema datan de 2020, cuando se descubrió un planeta más interno, GJ 251b, con una órbita mucho más cercana de solo 14 días. Nuevos análisis, combinados con datos más recientes, han permitido la detección de una segunda señal más amplia, que condujo a la identificación del nuevo planeta.

El resultado fue gracias a las nuevas observaciones de alta precisión del Buscador de Planetas en la Zona Habitable (HPF, por sus siglas en inglés), un espectrógrafo de infrarrojo cercano instalado en el Telescopio Hobby-Eberly del Observatorio McDonald de Texas. La integración de datos de los dos instrumentos ha permitido la exclusión de falsas alarmas debido a la actividad de la estrella, como manchas o llamaradas, que pueden simular la presencia de un planeta.

"Si bien aún no podemos confirmar la presencia de una atmósfera o vida en GJ 251c, el planeta representa un objetivo prometedor para la exploración futura", dijo Suvrath Mahadevan, profesor de astronomía en la Universidad Estatal de Pensilvania, en un comunicado.

lr.pe

Un planeta rocoso

Según simulaciones, GJ 251c es probablemente un planeta rocoso con una atmósfera potencialmente estable. Su distancia de su estrella anfitriona lo sitúa en una zona templada, donde la radiación no es excesiva. Un año en GJ 251c dura aproximadamente 54 días terrestres. La luz que recibe es más tenue que la del Sol, pero aun así podría proporcionar un clima compatible con la presencia de agua y, quizás, algún día, con la vida.

Este tipo de planetas son "nuestra mejor oportunidad de encontrar vida en otro lugar", explica Mahadevan, quien es coautor del estudio publicado en The Astronomical Journal.

Más de seis mil mundos ya descubiertos

Desde 1992, cuando se descubrieron los primeros exoplanetas, los astrónomos han descubierto más de 6.000. Algunos son gigantes gaseosos que orbitan en menos de un día, otros son mundos de cuarzo, silicio o metales incandescentes. Cada descubrimiento aporta algo nuevo a nuestra comprensión del universo. Pero GJ 251c representa algo diferente: un sólido candidato en la búsqueda de planetas similares a la Tierra.

"Hemos encontrado 6.000 planetas, pero ninguno es como la Tierra ", declaró Aurora Kesseli, astrónoma de Caltech que trabaja en el Archivo de Exoplanetas de la NASA y lleva la cuenta de los mundos ya descubiertos, en una entrevista en Space.com. "Así que cuando la gente pregunta por qué seguimos buscando exoplanetas, cuando hemos encontrado 6.000, es porque aún no hemos encontrado un planeta similar a la Tierra. Pero muchas de las próximas misiones están realmente preparadas para intentar encontrar algo que realmente se parezca a la Tierra", agregó

