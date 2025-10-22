HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

El cometa Lemmon, que aparece una vez cada mil años, está su punto máximo y es visible junto a la lluvia de estrellas oriónidas

Este cometa será el más visible de este año y su punto máximo coincidirá con las estrellas fugaces Oriónidas. Un espectáculo único para los observadores de los cielos.

El cometa Lemmon fue observado en el Observatorio Dark Sky Alqueba, y emite una luz verde al acercarse a la Tierra. Foto: Miguel Claro / NatGeo
El cometa Lemmon fue observado en el Observatorio Dark Sky Alqueba, y emite una luz verde al acercarse a la Tierra. Foto: Miguel Claro / NatGeo

El cometa Lemmon C/2025 A6 está en su punto más cercano a la Tierra este 22 de octubre. Tras su llegada, pasarán más de 1.300 años antes de que sea visible otra vez. Este evento podrá ser observable junto a la lluvia de estrellas Oriónidas, que se encuentra activa desde el 2 de octubre al 7 de noviembre.

"Si bien los cometas son bastante comunes, el cometa Lemmon es sin duda el más espectacular que podremos observar desde la Tierra este año", afirmó Rhonda Stroud, directora del Centro de Estudios de Meteoritos de la Universidad Estatal de Arizona.

¿De dónde proviene el cometa Lemmon?

El espacio exterior no es un vacío absoluto. En los alrededores de nuestro sistema solar flotan diminutas partículas de hielo y polvo, los mismos materiales que también se encuentran entre los planetas, las estrellas e incluso entre las galaxias. La presencia de ese hielo y ese polvo queda en evidencia gracias a los cometas y asteroides, verdaderos fósiles del origen del sistema solar. Estos cuerpos son los restos que quedaron cuando, hace unos 4600 millones de años, el Sol y los planetas se formaron a partir de una inmensa nube de gas y polvo.

El cometa Lemmon captado sobre Estados Unidos el 17 de octubre. Foto: John Chumack / Telescopio Seestar.

El cometa Lemmon captado sobre Estados Unidos el 17 de octubre. Foto: John Chumack / Telescopio Seestar.

Una vez que el Sol comenzó a brillar, el material sobrante empezó a agruparse lentamente en pequeñas masas. En las regiones más lejanas y frías, donde apenas llegaba el calor solar, esas acumulaciones dieron origen a los primeros cometas.

"Los cometas son objetos fascinantes de estudiar porque están repletos de los componentes básicos de nuestro sistema solar", afirma Stroud. "Su estado congelado significa que gran parte del polvo y el hielo que contienen se ha mantenido prácticamente inalterado durante miles de millones de años", agregó.

El cometa Lemmon y la lluvia de meteoros oriónidas

Los mejores días para ver el cometa Lemmon serán entre el 25 y el 31 de octubre, días en que alcanza su mayor luminosidad y podrá distinguirse a simple vista bajo cielos oscuros, según Star Walk. Los aficionados a la astronomía tendrán la gran oportunidad de ver al cometa y apreciarlo junto a las estrellas fugaces.

El cometa Lemmon en el momento de máxima cercanía a la tierra. Foto: X / Ivan León Santiago

El cometa Lemmon en el momento de máxima cercanía a la tierra. Foto: X / Ivan León Santiago

Es más, el radiante (la región del cielo de donde parecen originarse los meteoros) se eleva después de que se pone la Luna, lo que significa que el cielo está oscuro y perfecto para verlos. El radiante de la lluvia de meteoros Oriónidas se encuentra en la parte superior de la constelación de Orión, de donde reciben su nombre.

Hay más cometas Lemmon

Cuando el cometa Lemmon apareció por primera vez el 3 de enero, parecían un punto de luz difuso en el cielo nocturno. “Es típico”, dice Carson Hulse, investigador de la Universidad de Arizona, quien estuvo a cargo de la observación del cometa ese día.

“A veces no podemos ver un cometa hasta que 'se ilumina'", dice. Lo que significa que se acerca lo suficiente al Sol como para que sus hielos se conviertan en gas y formen su característica cola. Según Hulse, este cometa es uno de los aproximadamente 70 "cometas Lemmon" descubiertos hasta la fecha.

