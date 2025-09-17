El asteroide 2025 FA22 era considerado peligroso en un inicio por las primeras estimaciones que confirmaban un impacto contra la Tierra en 2089. | ICI Radio Canadá

El asteroide 2025 FA22 se acercará a la Tierra este jueves 18 de septiembre, según la NASA. Este astro, cuyo tamaño es entre 130 y 290 metros de diámetro, pasaría cerca a nuestro planeta a una velocidad de más de 38.800 km/h. Según estimaciones, su recorrido sería a las 7.00 GMT.

Este asteroide, considerado peligroso en un inicio por las primeras estimaciones que confirmaban un impacto en 2089, pasará por la Tierra a una distancia de 835.000 km. Esta cifra equivale a más del doble de la distancia que nos separa de la Luna. El sobrevuelo podrá verse en vivo gracias a varias opciones, según Live Science.

Simulación del paso de asteroide por la Tierra. Foto: Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia



¿A qué hora pasaría el asteroide 2025 FA22 por la Tierra?

El asteroide 2025 FA22 alcanzará su punto más cercano a la Tierra el 18 de septiembre a las 07.00 GMT. De acuerdo a la ubicación, la hora exacta de observación será la siguiente:

Argentina: 04.41 hora local

04.41 hora local Estados Unidos (costa este): 07.41 hora local

07.41 hora local Europa Central: 09.41 hora local

09.41 hora local Moscú, Rusia: 10.00 hora local

¿Cómo ver al asteroide 2025 FA22 en vivo?

El paso del asteroide será transmitido en vivo a través del Proyecto del Telescopio Virtual, que realizará una observación con un telescopio ubicado en Manciano, Italia. La transmisión comenzará a las 23.00 EDT del miércoles 17 de septiembre. Los astrónomos utilizarán equipos avanzados, y la transmisión permitirá que cualquiera con acceso a Internet pueda seguir el evento de manera gratuita.

Si prefieres verlo de forma más directa, el asteroide también será visible con telescopios de jardín o binoculares de alta calidad, ya que alcanzará una magnitud aparente de 13. Para localizarlo en el cielo, los interesados pueden consultar TheSkyLive.com, una plataforma que proporcionará la ubicación precisa del asteroide en el firmamento en tiempo real.

¿El asteroide 2025 FA22 podría colisionar con la Tierra?

El asteroide 2025 FA22 no representa un riesgo de colisión con la Tierra durante su acercamiento del 18 de septiembre. Las observaciones más recientes de la NASA y la ESA permitieron refinar su trayectoria y descartar cualquier peligro inminente. Su distancia mínima de 835.000 km garantiza que pasará con total seguridad.

A pesar de que su tamaño, las probabilidades de que esto ocurra son prácticamente nulas. Las agencias espaciales internacionales mantienen un monitoreo constante y aprovechan el paso de 2025 FA22 para practicar protocolos de emergencia y estudios sobre cómo reaccionaría un asteroide de estas dimensiones ante posibles intentos de desviación en el futuro.