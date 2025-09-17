HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ciencia

Un asteroide de 290 metros se acercará a la Tierra este 18 de septiembre: ¿a qué hora pasará y cómo verlo en vivo?

El asteroide 2025 FA22 pasaría cerca a nuestro planeta Tierra a una velocidad de más de 38.800 km/h, según la NASA

El asteroide 2025 FA22 era considerado peligroso en un inicio por las primeras estimaciones que confirmaban un impacto contra la Tierra en 2089.
El asteroide 2025 FA22 era considerado peligroso en un inicio por las primeras estimaciones que confirmaban un impacto contra la Tierra en 2089. | ICI Radio Canadá

El asteroide 2025 FA22 se acercará a la Tierra este jueves 18 de septiembre, según la NASA. Este astro, cuyo tamaño es entre 130 y 290 metros de diámetro, pasaría cerca a nuestro planeta a una velocidad de más de 38.800 km/h. Según estimaciones, su recorrido sería a las 7.00 GMT.

Este asteroide, considerado peligroso en un inicio por las primeras estimaciones que confirmaban un impacto en 2089, pasará por la Tierra a una distancia de 835.000 km. Esta cifra equivale a más del doble de la distancia que nos separa de la Luna. El sobrevuelo podrá verse en vivo gracias a varias opciones, según Live Science.

Simulación del paso de asteroide por la Tierra. Foto: Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia<br>

Simulación del paso de asteroide por la Tierra. Foto: Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia

PUEDES VER: Una grieta visible desde el espacio está partiendo lentamente a un continente en dos y podría nacer un nuevo océano

lr.pe

¿A qué hora pasaría el asteroide 2025 FA22 por la Tierra?

El asteroide 2025 FA22 alcanzará su punto más cercano a la Tierra el 18 de septiembre a las 07.00 GMT. De acuerdo a la ubicación, la hora exacta de observación será la siguiente:

  • Argentina: 04.41 hora local
  • Estados Unidos (costa este): 07.41 hora local
  • Europa Central: 09.41 hora local
  • Moscú, Rusia: 10.00 hora local

PUEDES VER: Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

lr.pe

¿Cómo ver al asteroide 2025 FA22 en vivo?

El paso del asteroide será transmitido en vivo a través del Proyecto del Telescopio Virtual, que realizará una observación con un telescopio ubicado en Manciano, Italia. La transmisión comenzará a las 23.00 EDT del miércoles 17 de septiembre. Los astrónomos utilizarán equipos avanzados, y la transmisión permitirá que cualquiera con acceso a Internet pueda seguir el evento de manera gratuita.

Si prefieres verlo de forma más directa, el asteroide también será visible con telescopios de jardín o binoculares de alta calidad, ya que alcanzará una magnitud aparente de 13. Para localizarlo en el cielo, los interesados pueden consultar TheSkyLive.com, una plataforma que proporcionará la ubicación precisa del asteroide en el firmamento en tiempo real.

PUEDES VER: La NASA inicia convocatoria para enviar tu nombre a la Luna con la misión Artemis II: cómo registrarte y participar

lr.pe

¿El asteroide 2025 FA22 podría colisionar con la Tierra?

El asteroide 2025 FA22 no representa un riesgo de colisión con la Tierra durante su acercamiento del 18 de septiembre. Las observaciones más recientes de la NASA y la ESA permitieron refinar su trayectoria y descartar cualquier peligro inminente. Su distancia mínima de 835.000 km garantiza que pasará con total seguridad.

A pesar de que su tamaño, las probabilidades de que esto ocurra son prácticamente nulas. Las agencias espaciales internacionales mantienen un monitoreo constante y aprovechan el paso de 2025 FA22 para practicar protocolos de emergencia y estudios sobre cómo reaccionaría un asteroide de estas dimensiones ante posibles intentos de desviación en el futuro.

Notas relacionadas
La Tierra tendría una nueva ‘cuasiluna’ en su órbita que ha permanecido oculta de los científicos durante años

La Tierra tendría una nueva ‘cuasiluna’ en su órbita que ha permanecido oculta de los científicos durante años

LEER MÁS
El núcleo de la Tierra deja de girar, invierte su dirección y los humanos ya sienten los efectos, sugieren los científicos

El núcleo de la Tierra deja de girar, invierte su dirección y los humanos ya sienten los efectos, sugieren los científicos

LEER MÁS
Científicos descubren las momias más antiguas del mundo en Asia y superan a las egipcias de hace 4.500 años

Científicos descubren las momias más antiguas del mundo en Asia y superan a las egipcias de hace 4.500 años

LEER MÁS
Los científicos revelan una técnica sencilla para lograr comunicarse con un gato

Los científicos revelan una técnica sencilla para lograr comunicarse con un gato

LEER MÁS
El núcleo de la Tierra deja de girar, invierte su dirección y los humanos ya sienten los efectos, sugieren los científicos

El núcleo de la Tierra deja de girar, invierte su dirección y los humanos ya sienten los efectos, sugieren los científicos

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El yacimiento más grande del mundo: el descubrimiento de millones de toneladas del ‘nuevo petróleo’ en Europa

El yacimiento más grande del mundo: el descubrimiento de millones de toneladas del ‘nuevo petróleo’ en Europa

LEER MÁS
Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

LEER MÁS
El lago más grande del mundo se está secando: el cambio climático lo transforma en un futuro desierto

El lago más grande del mundo se está secando: el cambio climático lo transforma en un futuro desierto

LEER MÁS
Científicos logran histórica hazaña e implantan diente en el ojo de un hombre ciego para devolverle la visión luego de 20 años

Científicos logran histórica hazaña e implantan diente en el ojo de un hombre ciego para devolverle la visión luego de 20 años

LEER MÁS
Una grieta visible desde el espacio está partiendo lentamente a un continente en dos y podría nacer un nuevo océano

Una grieta visible desde el espacio está partiendo lentamente a un continente en dos y podría nacer un nuevo océano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Qué está pasando en Ecuador? La razón por la que Daniel Noboa declaró estado de excepción en 7 provincias del país

Felipe Chávez anotó gol olímpico con Bayern Múnich ante Chelsea por la UEFA Youth League: el peruano marcó doblete

Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel tras ir al hospital por vómitos y mareos

Ciencia

Una grieta visible desde el espacio está partiendo lentamente a un continente en dos y podría nacer un nuevo océano

Científicos descubren las momias más antiguas del mundo en Asia y superan a las egipcias de hace 4.500 años

El lago más grande del mundo se está secando: el cambio climático lo transforma en un futuro desierto

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Rafael López Aliaga estuvo con el hermano de Cipriani antes de viajar al Vaticano

Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota