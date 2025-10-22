HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿El estado de emergencia incluye toque de queda?
¿El estado de emergencia incluye toque de queda?     ¿El estado de emergencia incluye toque de queda?     ¿El estado de emergencia incluye toque de queda?     
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Ciencia

Un nuevo acompañante cósmico: astrónomos confirman que la Tierra tendrá dos 'lunas' hasta 2083

La Luna no será el único cuerpo cósmico que acompañe a la Tierra, un nuevo objeto rocoso viajará junto a nuestro planeta en su órbita alrededor del Sol.

La Tierra tendrá a una 'cuasiluna' que acompañará al planeta en la órbita al Sol. Foto: Geekspin
La Tierra tendrá a una 'cuasiluna' que acompañará al planeta en la órbita al Sol. Foto: Geekspin

La Tierra acaba de recibir un nuevo acompañante en el espacio. Astrónomos del observatorio Pan–STARRS en Hawai confirmaron oficialmente al asteroide 2025 PN7 como una “cuasiluna”, un compañero celestial que viaja casi en sincronía con nuestro planeta. No es una luna verdadera, pero mantiene nuestro ritmo, orbitando alrededor del Sol en una trayectoria tan parecida que parece seguir a la Tierra mientras da la vuelta al astro.

Los científicos estiman que la cuasiluna mide apenas entre 18 y 69 metros de ancho, aproximadamente la altura de un edificio pequeño. A diferencia de la Luna, que está fuertemente sujeta por la gravedad, este asteroide no está ligado a nuestro planeta y eventualmente se alejará hacia el espacio abierto a partir del 2083.

La cuasiluna 2025 PN7 comparte una órbita similar a la de la Tierra. Sin embargo, desde la perspectiva terrestre, parece orbitarnos. Foto: NASA

La cuasiluna 2025 PN7 comparte una órbita similar a la de la Tierra. Sin embargo, desde la perspectiva terrestre, parece orbitarnos. Foto: NASA

El descubrimiento del asteroide 2025 PN7

Los astrónomos afirman que 2025 PN7 lleva acompañando a la Tierra durante unos 60 años. En su punto más cercano, se aproxima a unos 4 millones de kilómetros, aproximadamente diez veces la distancia de la Luna. En su punto más lejano, puede alejarse hasta 17 millones de kilómetros. Ese constante vaivén se debe a la competencia gravitacional entre el Sol y los planetas vecinos.

Ilustración de un asteroide orbitando el Sol junto a la Tierra, similar a la posible nueva cuasiluna. Foto: Alamy Stock

Ilustración de un asteroide orbitando el Sol junto a la Tierra, similar a la posible nueva cuasiluna. Foto: Alamy Stock

Encontrarlo no fue fácil. El equipo del observatorio detectó por primera vez el objeto durante un estudio de rutina a comienzos de este año. Lo que parecía una tenue mota moviéndose entre las estrellas resultó estar seguir la misma trayectoria orbital que la Tierra alrededor del Sol. Tras varias semanas de observación, los astrónomos confirmaron lo que sugerían los datos: nuestro planeta había encontrado un nuevo compañero de viaje.

"Más de tres décadas después, ahora se acepta ampliamente que dichos objetos son naturales y constituyen un cinturón de asteroides secundario que ocupa la región en la que el sistema Tierra-Luna orbita alrededor del Sol", dijeron los investigadores en su estudio publicado.

Más acompañantes de la Tierra

Hasta ahora, los astrónomos han confirmado solo ocho cuasilunas en total, lo que convierte a cada una en una pista pequeña, pero valiosa para entender cómo se mueven los asteroides y cómo la gravedad de la Tierra moldea el espacio que la rodea.

Para los científicos, estos objetos son mucho más que simples curiosidades. Ayudan a refinar los modelos orbitales, perfeccionar las predicciones sobre asteroides cercanos a la Tierra y algún día podrían servir como zonas de prueba accesibles para futuras misiones espaciales. Están cerca, son relativamente estables y, a diferencia de la mayoría de los objetivos del espacio profundo, se pueden alcanzar sin alejarse demasiado.

No, 2025 PN7 nunca eclipsará a la verdadera Luna. Pero está ahí, y vale la pena continuar los estudios: un viajero silencioso que mantiene nuestro paso, órbita tras órbita, mientras la Tierra continúa su interminable vuelta alrededor del Sol.

Notas relacionadas
Los orbitadores de Marte capturan las imágenes más cercanas del raro visitante interestelar 3I/ATLAS

Los orbitadores de Marte capturan las imágenes más cercanas del raro visitante interestelar 3I/ATLAS

LEER MÁS
Grupo de astrónomos descubren un agujero negro que se comió una estrella gigante tras caer dentro de ella

Grupo de astrónomos descubren un agujero negro que se comió una estrella gigante tras caer dentro de ella

LEER MÁS
Científicos confirman que la luna Encélado de Saturno cumplen todos los requisitos para albergar la vida en su gran océano

Científicos confirman que la luna Encélado de Saturno cumplen todos los requisitos para albergar la vida en su gran océano

LEER MÁS
Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las puertas hacia un mundo subterráneo: túneles secretos bajo las pirámides de Giza

Las puertas hacia un mundo subterráneo: túneles secretos bajo las pirámides de Giza

LEER MÁS
Conoce el parque nacional más grande de la Tierra: es más grande que 160 países

Conoce el parque nacional más grande de la Tierra: es más grande que 160 países

LEER MÁS
Estudio científico en Egipto revela el gran secreto que guardaban las caras de la Gran Pirámide de Giza: no solo tenía cuatro lados

Estudio científico en Egipto revela el gran secreto que guardaban las caras de la Gran Pirámide de Giza: no solo tenía cuatro lados

LEER MÁS
La Tierra tendría una nueva ‘cuasiluna’ en su órbita que ha permanecido oculta de los científicos durante años

La Tierra tendría una nueva ‘cuasiluna’ en su órbita que ha permanecido oculta de los científicos durante años

LEER MÁS
Sudamérica preocupa a los científicos: una anomalía se expande sobre el continente y nadie sabe hasta dónde llegará

Sudamérica preocupa a los científicos: una anomalía se expande sobre el continente y nadie sabe hasta dónde llegará

LEER MÁS
Una rara estructura cayó en el desierto de Australia y los científicos intentan saber su naturaleza y origen

Una rara estructura cayó en el desierto de Australia y los científicos intentan saber su naturaleza y origen

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Apagón eléctrico en penales: desde cuándo será, en qué consiste y más de la medida de José Jerí

Publican links oficiales de Hábitat, Integra, Prima y Profuturo para el octavo retiro AFP 2025 en octubre: ¿desde cuándo estarán habilitados?

Más de 700 expertos y famosos exigen frenar el desarrollo de una IA que supere a los humanos

Ciencia

El ejército europeo hizo un hallazgo arqueológico sorprendente a 2.567 metros de profundidad: rompe un récord histórico del siglo XVI

Se acerca a las costas del planeta: una criatura marina asombrosa con sangre azul y tres corazones

En promedio, hasta 2 satélites caen cada día, y es un problema mayor de lo que parece

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte: Poder Judicial rechaza pedido de impedimento de salida del país por caso cirugías

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

Un TC a su medida: Carlincatura ironiza sobre el blindaje judicial en beneficio de lideresa política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025