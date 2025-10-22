La Tierra tendrá a una 'cuasiluna' que acompañará al planeta en la órbita al Sol. Foto: Geekspin

La Tierra acaba de recibir un nuevo acompañante en el espacio. Astrónomos del observatorio Pan–STARRS en Hawai confirmaron oficialmente al asteroide 2025 PN7 como una “cuasiluna”, un compañero celestial que viaja casi en sincronía con nuestro planeta. No es una luna verdadera, pero mantiene nuestro ritmo, orbitando alrededor del Sol en una trayectoria tan parecida que parece seguir a la Tierra mientras da la vuelta al astro.

Los científicos estiman que la cuasiluna mide apenas entre 18 y 69 metros de ancho, aproximadamente la altura de un edificio pequeño. A diferencia de la Luna, que está fuertemente sujeta por la gravedad, este asteroide no está ligado a nuestro planeta y eventualmente se alejará hacia el espacio abierto a partir del 2083.

La cuasiluna 2025 PN7 comparte una órbita similar a la de la Tierra. Sin embargo, desde la perspectiva terrestre, parece orbitarnos. Foto: NASA

El descubrimiento del asteroide 2025 PN7

Los astrónomos afirman que 2025 PN7 lleva acompañando a la Tierra durante unos 60 años. En su punto más cercano, se aproxima a unos 4 millones de kilómetros, aproximadamente diez veces la distancia de la Luna. En su punto más lejano, puede alejarse hasta 17 millones de kilómetros. Ese constante vaivén se debe a la competencia gravitacional entre el Sol y los planetas vecinos.

Ilustración de un asteroide orbitando el Sol junto a la Tierra, similar a la posible nueva cuasiluna. Foto: Alamy Stock

Encontrarlo no fue fácil. El equipo del observatorio detectó por primera vez el objeto durante un estudio de rutina a comienzos de este año. Lo que parecía una tenue mota moviéndose entre las estrellas resultó estar seguir la misma trayectoria orbital que la Tierra alrededor del Sol. Tras varias semanas de observación, los astrónomos confirmaron lo que sugerían los datos: nuestro planeta había encontrado un nuevo compañero de viaje.

"Más de tres décadas después, ahora se acepta ampliamente que dichos objetos son naturales y constituyen un cinturón de asteroides secundario que ocupa la región en la que el sistema Tierra-Luna orbita alrededor del Sol", dijeron los investigadores en su estudio publicado.

Más acompañantes de la Tierra

Hasta ahora, los astrónomos han confirmado solo ocho cuasilunas en total, lo que convierte a cada una en una pista pequeña, pero valiosa para entender cómo se mueven los asteroides y cómo la gravedad de la Tierra moldea el espacio que la rodea.

Para los científicos, estos objetos son mucho más que simples curiosidades. Ayudan a refinar los modelos orbitales, perfeccionar las predicciones sobre asteroides cercanos a la Tierra y algún día podrían servir como zonas de prueba accesibles para futuras misiones espaciales. Están cerca, son relativamente estables y, a diferencia de la mayoría de los objetivos del espacio profundo, se pueden alcanzar sin alejarse demasiado.

No, 2025 PN7 nunca eclipsará a la verdadera Luna. Pero está ahí, y vale la pena continuar los estudios: un viajero silencioso que mantiene nuestro paso, órbita tras órbita, mientras la Tierra continúa su interminable vuelta alrededor del Sol.