El cometa interestelar 3I/ATLAS ha intrigado a los científicos desde su descubrimiento debido a su peculiar composición química. La Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) junto con el Minor Planet Center emitieron un boletín donde se coordinará un ejercicio de entrenamiento especial entre el 27 de noviembre de este año y el 27 de enero de 2026. Su objetivo es mejorar la precisión de las mediciones orbitales.

La IAWN también advirtió que el cometa presenta “desafíos únicos”, por lo que es necesario predecir con fiabilidad su trayectoria hiperbólica en las próximas semanas. El cometa alcanzará su punto en la órbita más cercano al Sol el 29 de octubre de 2025.

La composición del cometa 3I/ATLAS

Las observaciones del Telescopio Espacial Hubble de la NASA captaron una columna de polvo expulsada desde la zona del cometa que da al Sol, así como una cola de polvo que se desprende de su núcleo. Los cometas originados en nuestro propio sistema solar muestran un comportamiento similar.

El cometa interestelar 3I/ATLAS fue captado atravesando el sistema solar el 27 de agosto por el telescopio Gemini Sur en Chile. Foto: Gemini/NOIRLab

A medida que el cometa interestelar se acerca a nuestra estrella, perderá más masa. Los gases congelados se transformarán en vapor, transportando polvo y hielo al espacio. El Telescopio Espacial James Webb, identifico la coma que rodea al objeto y reveló la liberación de dióxido de carbono, agua, monóxido de carbono, sulfuro de carbonilo y hielo de agua mientras este se calienta.

Uno de los cometas más antiguos que se hayan visto

La edad estimada del cometa es de unos 10.000 millones de años, lo que podría contener pistas sobre los orígenes más remotos de nuestra galaxia. Los científicos, gracias al Telescopio Espacial GAIA, reconstruyeron el recorrido del cometa durante y compararon su trayectoria con las órbitas de más de 13 millones de estrellas. El objetivo era identificar si alguna de ellas pudo ser la estrella origen del visitante interestelar.

Este visitante extraterrestre, que la mayoría de los astrónomos creen que es un cometa originario de un sistema estelar desconocido mucho más allá del nuestro, es apenas el tercer objeto interestelar detectado en nuestro sistema solar. Es el objeto interestelar más grande, de mayor velocidad y, muy probablemente, el más antiguo jamás observado.