Capotauro se encuentra cerca de la cola de la constelación de la Osa Mayor. Foto: NASA/ESA/CSA/JWST

Capotauro se encuentra cerca de la cola de la constelación de la Osa Mayor. Foto: NASA/ESA/CSA/JWST

El Telescopio Espacial James Webb ha detectado un nuevo objeto extremadamente brillante y misterioso, denominado Capotauro. El hallazgo está a una distancia que podría situarlo en los primeros momentos del universo, a 100 millones de años tras el Big Bang. Los astrónomos sugieren que Capotauro podría ser la galaxia más temprana jamás vista, lo que permitiría comprender los primeros momentos de la formación del cosmos.

Sin embargo, los investigadores aún no pueden determinar con certeza la naturaleza de este objeto. Podría tratarse de una galaxia que se formó muy cerca del comienzo del universo, o bien de una enana marrón. El estudio fue publicado en el servidor de preimpresión arXiv, pero aún no ha sido revisado por pares.

PUEDES VER: Científicos de China han cubierto un desierto con paneles solares y confirman que pueden cambiar el ecosistema de allí para siempre

Capotauro: una luz desde los primeros instantes del universo

Capotauro fue detectado por el equipo del astrofísico Giovanni Gandolfi utilizando el Telescopio James Webb. El objeto es muy brillante, lo que indica que revelaría su antigüedad. Las observaciones sugieren que su formación, hace 100 millones de años después del Big Bang, representa solo una fracción de tiempo muy corta en comparación con la historia de la formativa de otras galaxias.

La posible galaxia en una imagen del telescopio espacial James Webb: Foto: NASA/JWTS

¿Galaxia primigenia o estrella fallida?

El equipo de Gandolfi ha planteado dos teorías principales sobre la naturaleza de Capotauro. La primera es que podría tratarse de una galaxia en sus etapas más tempranas de formación. Si esto es correcto, el objeto sería la galaxia más cercana al Big Bang jamás observada, con más de mil millones de masas solares.

Por otro lado, los investigadores también están considerando la posibilidad de que sea una enana marrón. Esta se encontraría ubicada en las afueras de la Vía Láctea y podría ser tan fría que su temperatura sería de solo 27 grados Celsius, que lo haría la enana marrón más fría y lejana conocida hasta la fecha.

"Capotauro, sea lo que sea, parece realmente interesante y prometedor", dijo a Live Science el coautor Giovanni Gandolfi, astrofísico del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia. Ambas posibilidades son "muy emocionantes", añadió.

Un descubrimiento que podría reescribir lo que sabemos sobre el cosmos

El hallazgo de Capotauro abre una nueva ventana al estudio del universo primitivo. Si este objeto resulta ser la galaxia más antigua conocida, los astrónomos tendrán que reconsiderar los modelos actuales de la evolución galáctica. La investigación continúa, y el equipo ya ha solicitado nuevas observaciones al JWST para obtener más datos que permitan confirmar su naturaleza.

Este descubrimiento también pone de relieve la importancia de las misiones de investigación como la del JWST, que proporcionan datos detallados que ayudan a los científicos a resolver enigmas cósmicos que antes parecían inalcanzables. Independientemente de lo que resulte ser Capotauro, los resultados obtenidos hasta ahora representan un avance crucial en la comprensión de la formación del universo.