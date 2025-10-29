HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco
Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco      Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco      Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco      
Ciencia

El cometa 3I/ATLAS no se verá desde la Tierra, pero una flota de naves espaciales en el sistema solar si podrán observarlo

Desde el 29 de octubre, el cometa interestelar se encontrará en su punto más cercano al Sol. Los científicos tienen la oportunidad para estudiar sus características y conocer más sobre su origen.

El perihelio tiene lugar el 30 de octubre, cuando el 3I/ATLAS debería, en teoría, estar en su punto más activo. Foto: Observatorio Gemini
El perihelio tiene lugar el 30 de octubre, cuando el 3I/ATLAS debería, en teoría, estar en su punto más activo. Foto: Observatorio Gemini

El cometa 3I/ATLAS, proveniente de más allá de nuestro sistema solar, atraviesa nuestra vecindad a la gran velocidad de 61 kilómetros por segundo. A medida que se acerca al Sol, se espera que alcance su máxima actividad, pero por su trayectoria no podrá ser visible desde la Tierra. Sin embargo, podemos contar con unas naves espaciales que tendrá la oportunidad de estudiar más de cerca a este visitante interestelar.

El objeto interestelar fue descubierto el 1 de julio de 2025 por investigadores del sistema de telescopios Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS). Su órbita excéntrica lo convierte en un objeto único para el estudio científico. El cometa está a punto de alcanzar el perihelio, el punto más cercano al Sol, y su trayectoria lo ha puesto detrás de la estrella, imposible a la vista de cualquier telescopio terrestre.

El Hubble capturó esta imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS el 21 de julio de 2025. Foto: NASA

El Hubble capturó esta imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS el 21 de julio de 2025. Foto: NASA

PUEDES VER: Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

lr.pe

Las naves observarán al 3I/ATLAS más cerca del Sol

Aunque desde la Tierra no pueden seguir de cerca el cometa, varias misiones espaciales están perfectamente ubicadas para monitorearlo. Misiones que orbitan Marte, como la Mars Reconnaissance Orbiter, han tenido una vista privilegiada, ya que el cometa pasó cerca del Planeta Rojo el 3 de octubre, a tan solo 0,19 unidades astronómicas (17,6 millones de millas). Esto permitió a los equipos científicos estudiar de cerca su comportamiento y características.

El 3 de octubre, el orbitador TGO dirigió su mirada hacia el cometa interestelar 3I/ATLAS al pasar cerca de Marte. Foto: ESA

El 3 de octubre, el orbitador TGO dirigió su mirada hacia el cometa interestelar 3I/ATLAS al pasar cerca de Marte. Foto: ESA

Además, otras naves espaciales, como las misiones Psyche y Lucy de la NASA, que exploran asteroides y cuerpos celestes del sistema solar, también podrán observar al cometa. La sonda JUICE de la Agencia Espacial Europea, que viaja hacia Júpiter, será una de las más cercanas, aunque debido a limitaciones técnicas no podrá transmitir sus datos hasta principios de 2024.

PUEDES VER: Estudio científico advierte que tomar agua embotellada causa que la persona ingiera 90.000 microplásticos en su organismo

lr.pe

3I/ATLAS en su perihelio

El perihelio de 3I/ATLAS es un evento clave para los astrónomos, ya que es el momento en que los cometas suelen mostrar su máxima actividad. A medida que el cometa se acerca al Sol, el calor provoca que los hielos en su núcleo se sublimen, liberando gas y polvo. Este proceso forma una nube alrededor del núcleo, conocida como coma, y crea las características colas de los cometas: una de polvo y otra de iones.

Este diagrama muestra la trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS a su paso por el sistema solar. Foto: NASA

Este diagrama muestra la trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS a su paso por el sistema solar. Foto: NASA

La proximidad al Sol también aumenta la visibilidad del cometa, aunque debido a su paso detrás del Sol en septiembre, no se podrá observar directamente desde la Tierra hasta finales de noviembre o principios de diciembre. La expectativa es que, a pesar de la distancia, el cometa mantenga una magnitud 12, lo que lo hará visible para telescopios espaciales como el Hubble o el James Webb.

Los próximos estudios del cometa interestelar

Los astrónomos están particularmente interesados en la composición química del 3I/ATLAS. Este cometa ha mostrado ser diferente de los cometas tradicionales del sistema solar, con una mayor concentración de dióxido de carbono y níquel en su composición. Estos elementos proporcionan pistas sobre las condiciones en el sistema estelar que dio origen al cometa hace más de siete mil millones de años.

Los estudios que se realicen durante el perihelio podrían revelar más sobre su composición, como el comportamiento de elementos como el hierro, que hasta ahora no ha sido tan abundante en el cometa. Las misiones espaciales, especialmente las que se encuentran fuera de la órbita terrestre, jugarán un papel fundamental en estos descubrimientos.

Notas relacionadas
Descubren un planeta potencialmente habitable a menos de 20 años luz: “Es nuestra mejor oportunidad para encontrar vida en otro lugar”

Descubren un planeta potencialmente habitable a menos de 20 años luz: “Es nuestra mejor oportunidad para encontrar vida en otro lugar”

LEER MÁS
Un nuevo acompañante cósmico: astrónomos confirman que la Tierra tendrá dos 'lunas' hasta 2083

Un nuevo acompañante cósmico: astrónomos confirman que la Tierra tendrá dos 'lunas' hasta 2083

LEER MÁS
Grupo de astrónomos descubren un agujero negro que se comió una estrella gigante tras caer dentro de ella

Grupo de astrónomos descubren un agujero negro que se comió una estrella gigante tras caer dentro de ella

LEER MÁS
Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estudio científico advierte que tomar agua embotellada causa que la persona ingiera 90.000 microplásticos en su organismo

Estudio científico advierte que tomar agua embotellada causa que la persona ingiera 90.000 microplásticos en su organismo

LEER MÁS
Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

LEER MÁS
Dentro de unas horas se sabrá si 3I/ATLAS es una nave extraterrestre que ha entrado en el sistema solar

Dentro de unas horas se sabrá si 3I/ATLAS es una nave extraterrestre que ha entrado en el sistema solar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

Fabián Bustos rompió su silencio y reconoció que no debió irse de Universitario: "Fue un error, pero me dejé llevar por la situación"

Ciencia

Dentro de unas horas se sabrá si 3I/ATLAS es una nave extraterrestre que ha entrado en el sistema solar

Los orbitadores de Marte capturan las imágenes más cercanas del raro visitante interestelar 3I/ATLAS

El cometa 3I/ATLAS activa la alerta internacional de los científicos por su comportamiento inusual

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025