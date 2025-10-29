El perihelio tiene lugar el 30 de octubre, cuando el 3I/ATLAS debería, en teoría, estar en su punto más activo. Foto: Observatorio Gemini

El perihelio tiene lugar el 30 de octubre, cuando el 3I/ATLAS debería, en teoría, estar en su punto más activo. Foto: Observatorio Gemini

El cometa 3I/ATLAS, proveniente de más allá de nuestro sistema solar, atraviesa nuestra vecindad a la gran velocidad de 61 kilómetros por segundo. A medida que se acerca al Sol, se espera que alcance su máxima actividad, pero por su trayectoria no podrá ser visible desde la Tierra. Sin embargo, podemos contar con unas naves espaciales que tendrá la oportunidad de estudiar más de cerca a este visitante interestelar.

El objeto interestelar fue descubierto el 1 de julio de 2025 por investigadores del sistema de telescopios Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS). Su órbita excéntrica lo convierte en un objeto único para el estudio científico. El cometa está a punto de alcanzar el perihelio, el punto más cercano al Sol, y su trayectoria lo ha puesto detrás de la estrella, imposible a la vista de cualquier telescopio terrestre.

El Hubble capturó esta imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS el 21 de julio de 2025. Foto: NASA

PUEDES VER: Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

Las naves observarán al 3I/ATLAS más cerca del Sol

Aunque desde la Tierra no pueden seguir de cerca el cometa, varias misiones espaciales están perfectamente ubicadas para monitorearlo. Misiones que orbitan Marte, como la Mars Reconnaissance Orbiter, han tenido una vista privilegiada, ya que el cometa pasó cerca del Planeta Rojo el 3 de octubre, a tan solo 0,19 unidades astronómicas (17,6 millones de millas). Esto permitió a los equipos científicos estudiar de cerca su comportamiento y características.

El 3 de octubre, el orbitador TGO dirigió su mirada hacia el cometa interestelar 3I/ATLAS al pasar cerca de Marte. Foto: ESA

Además, otras naves espaciales, como las misiones Psyche y Lucy de la NASA, que exploran asteroides y cuerpos celestes del sistema solar, también podrán observar al cometa. La sonda JUICE de la Agencia Espacial Europea, que viaja hacia Júpiter, será una de las más cercanas, aunque debido a limitaciones técnicas no podrá transmitir sus datos hasta principios de 2024.

3I/ATLAS en su perihelio

El perihelio de 3I/ATLAS es un evento clave para los astrónomos, ya que es el momento en que los cometas suelen mostrar su máxima actividad. A medida que el cometa se acerca al Sol, el calor provoca que los hielos en su núcleo se sublimen, liberando gas y polvo. Este proceso forma una nube alrededor del núcleo, conocida como coma, y crea las características colas de los cometas: una de polvo y otra de iones.

Este diagrama muestra la trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS a su paso por el sistema solar. Foto: NASA

La proximidad al Sol también aumenta la visibilidad del cometa, aunque debido a su paso detrás del Sol en septiembre, no se podrá observar directamente desde la Tierra hasta finales de noviembre o principios de diciembre. La expectativa es que, a pesar de la distancia, el cometa mantenga una magnitud 12, lo que lo hará visible para telescopios espaciales como el Hubble o el James Webb.

Los próximos estudios del cometa interestelar

Los astrónomos están particularmente interesados en la composición química del 3I/ATLAS. Este cometa ha mostrado ser diferente de los cometas tradicionales del sistema solar, con una mayor concentración de dióxido de carbono y níquel en su composición. Estos elementos proporcionan pistas sobre las condiciones en el sistema estelar que dio origen al cometa hace más de siete mil millones de años.

Los estudios que se realicen durante el perihelio podrían revelar más sobre su composición, como el comportamiento de elementos como el hierro, que hasta ahora no ha sido tan abundante en el cometa. Las misiones espaciales, especialmente las que se encuentran fuera de la órbita terrestre, jugarán un papel fundamental en estos descubrimientos.