Ciencia

El ‘Machu Picchu’ de la Amazonía: arqueólogos confirmaron que una civilización transformó la selva amazónica construyendo caminos y plazas

Gracias al mapeo en el bosque amazónico se reveló una ciudad con plataformas y rutas que reflejan una infraestructura avanzada y el desarrollo agrícola de una antigua civilización.

Las evidencias de esta ciudad también fueron identificadas por el arqueólogo francés Stephen Rostain. Foto: Anthoine Dorison / Stéphen Rostain
Las evidencias de esta ciudad también fueron identificadas por el arqueólogo francés Stephen Rostain. Foto: Anthoine Dorison / Stéphen Rostain

Durante años, la Amazonía fue considerada una región intacta, con enormes áreas casi sin la intervención humana. Sin embargo, unos investigadores confirmaron la existencia de una civilización que transformó el paisaje en la zona del valle del río Upano, al oriente de Ecuador, Esta ciudad perdida demuestra que los pueblos indígenas tenían una ingeniería avanzada y un conocimiento profundo del entorno natural.

Los paleoecólogos Mark Bush y Crystal McMichael, descubrieron una red urbana de más de 300 km², gracias a la tecnología de rayos láser LIDAR (Light Detection and Ranging). El análisis confirmó que hace más de 2.000 años floreció una urbe en uno de los lugares más remotos del planeta.

El mapa LiDAR de la ciudad en la Amazonía ecuatoriana revela antiguas calles bordeadas de casas. Foto: Stephen Rostain

El mapa LiDAR de la ciudad en la Amazonía ecuatoriana revela antiguas calles bordeadas de casas. Foto: Stephen Rostain

La civilización perdida bajo la selva amazónica

La civilización descubierta en el valle del río Upano no era una simple tribu aislada, sino una ciudad organizada con un nivel con conocimientos de ingeniería. Gracias a los estudios de microfósiles extraídos del lago Cormorán, los investigadores han podido reconstruir los últimos 2.700 años de historia de la región.

En el mapa aparecen marcados los asentamientos arqueológicos conocidos. Foto: Nature

En el mapa aparecen marcados los asentamientos arqueológicos conocidos. Foto: Nature

Uno de los hallazgos más sorprendentes fue la red de caminos, canales y plazas ceremoniales que conectaban a los habitantes de esta ciudad perdida. Mediante la tecnología LIDAR, los arqueólogos pudieron “ver” debajo del dosel forestal y descubrir estructuras de gran escala que anteriormente permanecían ocultas. La magnitud de esta ciudad es impresionante, con un área de más de 300 km², mucho más grande de lo que se había imaginado.

Una construcción urbana en medio de la selva

En esta civilización llamada por algunos como el "Machu Picchu de la Amazonía", los pobladores no solo fueron agricultores, sino también ingenieros expertos. El sistema de caminos y canales que construyeron es comparable a las antiguas ciudades de Mesoamérica. Con calles de hasta 15 metros de ancho, plataformas rectangulares y campos elevados, esta ciudad parece haber sido diseñada para enfrentar las anegaciones anuales causadas por las lluvias intensas de la región.

Un gran complejo de andenes de tierra en Nijiamanch, uno de los asentamientos urbanos del Valle de Upano. Foto: Stéphen Rostain

Un gran complejo de andenes de tierra en Nijiamanch, uno de los asentamientos urbanos del Valle de Upano. Foto: Stéphen Rostain

Además, demostraron un control eficiente del recurso hídrico, gracias a los sistemas de control de aguas, como los canales y las brechas en los terraplenes, fueron creados para capturar peces durante las inundaciones.

“Nuestros datos respaldan la interpretación arqueológica de un pico en los impactos de la ocupación Upano entre c. 500 a. C. y 200 d. C., pero ofrecen perspectivas adicionales sobre las ocupaciones humanas pasadas de los bosques nubosos de elevación media en las laderas orientales de los Andes. La primera es que la escala de la ocupación Upano fue mayor que la sugerida por los datos LIDAR actuales, y que sus pobladores ejercieron fuertes modificaciones del paisaje hasta 10 km más allá del complejo de montículos conocido”, aclaran los autores en un estudio publicado en Nature.

Agricultura y manejo de los bosques

Una parte crucial del éxito de esta civilización fue su habilidad para manejar los recursos naturales de manera sostenible. Los investigadores han encontrado evidencias de agricultura avanzada, como el cultivo de maíz, batata, calabaza, yuca y judías, que comenzó aproximadamente en el año 570 a.C. Pero más allá de la simple agricultura, esta civilización también practicaba una forma avanzada de silvicultura.

El análisis de los sedimentos del lago Cormorán reveló una abundancia de polen de aliso, un árbol utilizado para mejorar la calidad del suelo y sostener una agricultura intensiva. El cultivo de estos árboles sugiere que los habitantes del Upano gestionaban activamente el bosque para mantener la productividad agrícola durante más de 1.200 años. Esta técnica de silvicultura planificada les permitió sostener un sistema agrícola duradero, adaptado a las condiciones cambiantes del entorno amazónico.

¿Qué pasó con la civilización amazónica?

A pesar de su aparente éxito y sofisticación, la civilización del Upano no perduró para siempre. Los expertos teorizan que en torno al año 550 d.C., un cataclismo, como la caída de cenizas volcánicas, había causado su desaparición. Sin embargo, los nuevos datos apuntan a una retirada gradual, no a un colapso abrupto. Los arqueólogos han encontrado señales de regeneración forestal, lo que sugiere que los habitantes abandonaron la ciudad progresivamente, sin que un desastre natural repentino fuera la causa.

De hecho, los registros históricos muestran que hubo un segundo período de ocupación en la región entre 1500 y 1800 d.C. Tras este período, la zona fue finalmente abandonada, y la selva comenzó a recuperarse, aunque nunca volvió a su estado original. Lo que hoy conocemos como “bosque virgen” es, en realidad, un ecosistema relativamente joven, que ha crecido sobre las ruinas de esta antigua civilización.

