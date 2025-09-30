HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     
Ciencia

Contra todo pronóstico: la Amazonía ha comenzado a hacer exactamente todo lo contrario de lo que predijeron los climatólogos

El CO₂ se ha convertido en un aliado de la Amazonía contra el cambio climático. Los árboles aumentaron su tamaño, beneficiándose del dióxido de carbono.

El tamaño de los árboles en la Amazonia ha aumentado gracias a los crecientes niveles de dióxido de carbono. Foto: Pexels
El tamaño de los árboles en la Amazonia ha aumentado gracias a los crecientes niveles de dióxido de carbono. Foto: Pexels

Durante años, los científicos alertaron que la selva amazónica estaba en riesgo de degradarse y transformarse en una zona árida debido al impacto del calentamiento global. Sin embargo, una larga investigación va en contra de lo pronosticado en una de las regiones con más árboles del planeta. En lugar de mostrar una disminución, esta selva tropical revela que todos los árboles, desde los más jóvenes hasta los más longevos, crecen de manera acelerada.

El hallazgo publicado en Nature Plants, surgió tras la coordinación de cerca de cien investigadores que vigilaron 188 parcelas distribuidas en diferentes puntos de la Amazonía. Entre 1971 y 2015, midieron con precisión la “superficie terrera” de los troncos, un indicador que permite calcular la biomasa acumulada en cada zona. Gracias a este monitoreo se pudo observar la evolución de la selva frente a los cambios climáticos recientes.

Científicos en Colombia midiendo una ceiba gigante. Foto: Phys.org/Pauline Kindler

Científicos en Colombia midiendo una ceiba gigante. Foto: Phys.org/Pauline Kindler

El crecimiento de los árboles desafía las leyes de la naturaleza

Los resultados sorprendieron incluso a los propios especialistas. Los registros muestran que, desde la década de 1970, la circunferencia de los árboles amazónicos aumenta en promedio un 3,3 % por cada década. El dióxido de carbono (CO₂) se ha convertido en un elemento clave para este fenómeno.

Dosel del bosque tropical amazónico. Foto: César Badilla/Unplash

Dosel del bosque tropical amazónico. Foto: César Badilla/Unplash

"Esta es una buena noticia. Con frecuencia escuchamos cómo el cambio climático y la fragmentación amenazan los bosques amazónicos. Pero, mientras tanto, los árboles en bosques intactos han crecido; incluso los árboles más grandes han seguido prosperando a pesar de estas amenazas", explica la profesora Beatriz Marimon, de la Universidad de Mato Grosso.

Lo más llamativo es que esta expansión no se limita a un tipo de árbol, sino que abarca a todo el ecosistema. Desde las pequeñas plántulas que compiten por la luz hasta los gigantes que dominan el dosel, todos participan de este crecimiento colectivo. Esto contradice la lógica ecológica convencional, que señalaba que únicamente los ejemplares más grandes, con acceso privilegiado a los recursos, deberían obtener ventajas en un entorno cambiante.

¿El CO₂ es veneno o fertilizante?

La explicación se encuentra en la atmósfera. El incremento constante de dióxido de carbono, visto generalmente como una amenaza, ha actuado en este caso como fertilizante natural. Los árboles transforman ese exceso en energía para crecer, un fenómeno conocido como efecto fertilizante del CO₂.

La selva amazónica juega un papel clave en la absorción de carbono que de otro modo estaría en la atmósfera. Foto: IStock

La selva amazónica juega un papel clave en la absorción de carbono que de otro modo estaría en la atmósfera. Foto: IStock

En un artículo de SciencePost, explican que los científicos habían considerado tres posibles escenarios. El primero, llamado el ganador se lo lleva todo, proyectaba que solo los árboles más grandes se beneficiarían, desplazando a los más pequeños. El segundo, denominado “beneficio limitado en carbono”, proponía lo contrario: que los jóvenes mostrarían un impulso mucho mayor que los veteranos. Sin embargo, lo ocurrido corresponde al tercer escenario, descrito como “compartir los beneficios”. Según este resultado, todos los árboles, sin importar su tamaño, aprovechan por igual la fertilización atmosférica.

"Sabíamos que la cantidad total de carbono almacenado en los árboles de los bosques amazónicos intactos ha aumentado. Lo que este nuevo estudio demuestra es que árboles de todos los tamaños han crecido durante el mismo período; todo el bosque ha cambiado", añadió el profesor Tim Baker, de la Universidad de Leeds, coautor principal del estudio.

La Amazonía como sumidero de carbono

El crecimiento simultáneo de millones de árboles convierte a la Amazonía en un sumidero de carbono más eficiente que antes. Cada tronco que engrosa sus anillos retiene mayor cantidad de CO₂ en su biomasa, reforzando así el papel de la selva en la regulación climática global.

En las 188 parcelas analizadas no se detectó declive alguno, lo que indica que, por ahora, los beneficios del enriquecimiento en dióxido de carbono superan a los efectos negativos del calor o las sequías. De esta manera, la Amazonía se posiciona como una pieza esencial en la absorción del carbono atmosférico y ofrece un respiro inesperado frente al avance del cambio climático.

Notas relacionadas
Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

LEER MÁS
El lago más grande del mundo se está secando: el cambio climático lo transforma en un futuro desierto

El lago más grande del mundo se está secando: el cambio climático lo transforma en un futuro desierto

LEER MÁS
La Antártida sufre un deshielo sin precedentes y pone en riesgo el futuro de millones de personas en las costas del planeta

La Antártida sufre un deshielo sin precedentes y pone en riesgo el futuro de millones de personas en las costas del planeta

LEER MÁS
Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

LEER MÁS
Científicos logran histórica hazaña e implantan diente en el ojo de un hombre ciego para devolverle la visión luego de 20 años

Científicos logran histórica hazaña e implantan diente en el ojo de un hombre ciego para devolverle la visión luego de 20 años

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Feriados y días no laborables en octubre 2025: estas son las fechas para que trabajadores del sector público y privado descansen en Perú

Retiro AFP 2025: ¿Ya se puede solicitar el retiro de hasta S/21.400? Esto dice el reglamento de la SBS

Esta es la razón que puede retener hasta el 30% de los S/21.400 en el octavo retiro AFP

Ciencia

Nueva herramienta de inteligencia artificial ayuda a localizar lesiones en niños con epilepsia

Científicos descubren proteína que podría ralentizar el envejecimiento y las enfermedades crónicas: estudio se realizó durante 5 años

Un extracto de cannabis aliviaría dolores lumbares crónicos sin crear dependencia, según ensayo clínico

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Mininter: manipulación en proceso de compra de chalecos antibalas

Moción de censura contra ministro Fabricio Valencia: Congreso ya tiene las firmas para su presentación

La historia criminal de "Pequeño J", el peruano más buscado en Argentina por triple crimen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota