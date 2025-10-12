El eclipse del siglo podrá verse el 2 de agosto de 2027 y será uno de los más largos. Foto: Linternaute

La comunidad científica y los amantes de la astronomía lo han denominado como “el eclipse del siglo”. El 2 de agosto de 2027, en tan solo dos años, se verá en el cielo el eclipse más largo del siglo XXI; el último en durar tanto tiempo fue en 1991 y dejó a la Tierra durante 7 minutos en oscuridad.

El próximo eclipse más largo, durará los 6 minutos y 22 segundos, un fenómeno que solo ocurre unas pocas veces por siglo. Y esta vez sucederá en una época del año con condiciones ideales de visibilidad, sobre todo en regiones históricas donde la nubosidad será casi inexistente, lo que aumentará las posibilidades de observar el eclipse sin interrupciones.

En este eclipse solar el cielo se oscurecerá hasta que solo aparezca una corona luminosa que rodeará la Luna ennegrecida que cubre el Sol. Foto: AdobeStock

¿Desde dónde se verá el "eclipse del siglo"?

El eclipse solar más largo del siglo comenzará sobre el océano Atlántico, en las inmediaciones del estrecho de Gibraltar, y recorrerá el norte de África (desde el norte de Marruecos y Argelia hasta el centro de Túnez y el norte de Libia) antes de cruzar Oriente Medio, pasando por el Alto Egipto y el valle del Nilo, el suroeste de Arabia Saudí, el oeste de Yemen y el extremo noreste de Somalia, para finalmente desvanecerse en el océano Índico. El punto de máxima duración se registrará al sur de Luxor, en Egipto, donde la totalidad alcanzará los 6 minutos y 23 segundos.

Aunque la totalidad del “eclipse del siglo” no cruzará Europa, rozará el extremo sur de Andalucía al inicio del fenómeno. Las ciudades costeras de Cádiz y Málaga podrán disfrutar de unos minutos de oscuridad total: 2 minutos y 55 segundos en Cádiz y 1 minuto y 53 segundos en Málaga. Será, de hecho, el único lugar de toda Europa donde se podrá contemplar el eclipse solar en su forma total.

El eclipse solar más largo hasta el 2114

En una comparativa, el eclipse solar total del 8 de abril de 2024 duró 4 minutos y 28 segundos en su punto máximo en América del Norte. Sin embargo, el eclipse solar de 1991 duró 6 minutos y 53 segundos. El eclipse del 2 de agosto de 2027 será el eclipse total más largo hasta 2114, según Space.com.

El eclipse solar total será visible en tres continentes. Sin embargo, este eclipse no será el próximo. El 12 de agosto de 2026, un eclipse solar total será visible en España, Rusia, Islandia y parte de Portugal con una duración de 2 minutos y 18 segundos.

¿Se podrá ver el eclipse del siglo desde el continente americano?

El eclipse del 2027 no podrá ser visible desde América. Sin embargo, el 14 de noviembre de 2031 se podrá apreciar un eclipse solar en varios países de este continente, desde Estados Unidos hasta el norte de Chile. Panamá será el único país donde se podrá ver de forma total este evento astronómico, según Time and Date.