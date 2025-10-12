En el mundo marino, existen criaturas con características sorprendentes, pero pocas son tan enigmáticas como la Turritopsis dohrnii, también conocida como la 'medusa inmortal'. Este pequeño hidrozoo tiene la capacidad de revertir su ciclo de vida, algo que la ciencia sigue estudiando con gran interés. A diferencia de la mayoría de los seres vivos, en lugar de envejecer y morir, esta especie puede regresar a su fase juvenil y comenzar de nuevo su desarrollo.

Los científicos, quienes buscan comprender los mecanismos detrás de su regeneración celular, ya que su estudio podría aportar información valiosa sobre la biología del envejecimiento y la reparación del ADN, aunque hasta el momento no hay evidencia de que estos procesos sean aplicables a los seres humanos.

La 'medusa inmortal' fue descubierta en la década de 1980 por Christian Sommer y Giorgio Bavestrello. Foto: IFM-Geomar

¿Cómo logra la 'medusa inmortal' revertir su ciclo de vida?

La Turritopsis dohrnii pertenece a un grupo de medusas microscópicas que habitan en diversos océanos del mundo. Su tamaño es diminuto, con un diámetro de apenas 4,5 milímetros, lo que la hace casi imperceptible a simple vista. Sin embargo, su capacidad de rejuvenecimiento biológico es única en el reino animal.

Cuando llegan al estado adulto, estas medusas son capaces de volver a una estructura larvaria. Foto: Naturalist

Cuando enfrenta condiciones adversas de estrés, como falta de alimento, cambios drásticos en el entorno o lesiones, esta especie se transforma en una estructura larvaria conocida como pólipo. Durante este proceso, sus células sufren una reprogramación que las devuelve a un estado más joven, permitiéndole reiniciar su ciclo de vida tantas veces como sea necesario para sobrevivir.

“Lo más fascinante de esta medusa es su capacidad para rejuvenecer, llevando la plasticidad biológica al extremo de poder retroceder en su tiempo biológico”, explica María Pascual-Torner, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar. “Ella desafía el concepto que teníamos hasta ahora del envejecimiento inexorable”, añade.

¿La 'medusa inmortal' ayudaría a entender el envejecimiento?

El estudio de esta medusa ha captado el interés de científicos en el campo de la biomedicina y la genética. Si bien su mecanismo de reversión biológica no es aplicable directamente a los seres humanos, sí ofrece un modelo para comprender cómo algunos organismos evitan el daño celular y prolongan su vida útil.

“Lo más impresionante de este fenómeno es que la reprogramación celular que lleva al rejuvenecimiento pueda organizarse dentro de un sistema complejo como es el individuo”, destaca Pascual-Torner. Esta capacidad ha despertado el interés de la comunidad científica internacional, que estudia su biología con la esperanza de encontrar claves para entender el envejecimiento humano y combatir enfermedades asociadas como el Alzheimer o el cáncer, o desarrollar nuevas terapias celulares.

Los científicos han podido analizar con mayor precisión como esta medusa consigue revertir su envejecimiento. No obstante, aunque ofrece pistas interesantes sobre la longevidad y la regeneración celular, la posibilidad de replicar estos procesos en humanos sigue siendo una incógnita.

¿Dónde se puede encuentrar la 'medusa inmortal'?

La Turritopsis dohrnii es una especie cosmopolita, lo que significa que ha sido detectada en diferentes partes del mundo, incluyendo las costas de Italia, Japón y California (Estados Unidos). Aunque su presencia en los océanos no es tan visible como la de otras especies marinas, desempeña un papel clave en el equilibrio ecológico.

Su alimentación se basa en el consumo de plancton y pequeños microorganismos, lo que la convierte en una parte fundamental de la cadena alimenticia. A su vez, es presa de diversas especies marinas, como peces y anémonas. Su habilidad para regenerarse podría otorgarle una ventaja evolutiva, pero también la hace vulnerable a depredadores y cambios ambientales extremos.