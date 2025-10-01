Los malos hábitos de sueño envejecerían más rápido al cerebro, afirma un estudio

Las personas que tienen una mala calidad de sueño tienen más probabilidades de que sufran de un envejecimiento cerebral más acelerado. Esto sugiere el Instituto Karolinska, tras un estudio exhaustivo de imágenes cerebrales publicado en la revista eBioMedicine. El aumento de la inflamación en el cuerpo podría explicar la relación entre el dormir mal y el cerebro.

Los malos hábitos de sueño se vincularían con la demencia, pero no está claro si contribuyen a su desarrollo o si son síntomas tempranos de la enfermedad. En el nuevo estudio se ha investigado la relación entre las características del sueño y la aparente edad del cerebro en relación con su edad cronológica.

Inflamación del cuerpo y envejecimiento cerebral

La calidad del sueño de los participantes se evaluó en función de si la persona era matutina o vespertina, duración del sueño, ronquidos y somnolencia en las mañanas. Para comprender cómo la falta de sueño afecta al cerebro, los científicos también examinaron los niveles de inflamación leve en el cuerpo. Descubrieron que la inflamación podría explicar poco más del diez por ciento de la relación entre la falta de sueño y una mayor edad cerebral.

"Nuestros hallazgos proporcionan evidencia de que la falta de sueño puede contribuir al envejecimiento cerebral acelerado y señalan la inflamación como uno de los mecanismos subyacentes", afirma la neurobióloga Abigail Dove. "Dado que el sueño es modificable, es posible prevenir el envejecimiento cerebral acelerado e incluso el deterioro cognitivo mediante un sueño más saludable".

"La diferencia entre la edad cerebral y la edad cronológica se amplió aproximadamente seis meses por cada punto de disminución en la puntuación de sueño saludable. Las personas con mal sueño tenían cerebros que, en promedio, parecían un año mayores que su edad real", explicó la experta.

PUEDES VER: China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

Efectos en la eliminación de desechos del cerebro

Otros posibles mecanismos que podrían explicar la asociación son los efectos negativos sobre el sistema de eliminación de desechos del cerebro, que está activo principalmente durante el sueño, o que la falta de sueño afecta a la salud cardiovascular, lo que a su vez puede tener un impacto negativo en el cerebro.

Los participantes del Biobanco del Reino Unido presentan un mejor estado de salud que la población general del Reino Unido, lo que podría limitar la generalización de los hallazgos. Otra limitación del estudio es que los resultados se basan en el sueño autodeclarado.

El estudio incluyó a 27.500 personas de mediana edad y mayores, quienes se sometieron a una resonancia magnética cerebral. Mediante aprendizaje automático, los investigadores estimaron la edad biológica del cerebro, basándose en más de mil fenotipos cerebrales obtenidos a través de la resonancia.