Investigadores realizaron una nueva técnica para tratar la infertilidad mediante la conversión de células cutáneas en ovocitos. Foto: Universidad de Oregon

Los científicos han creado óvulos humanos que contienen genes de células cutáneas adultas, un avance que podría ayudar a las mujeres infértiles a tener bebés. El desarrollo ofrece una vía para la gametogénesis in vitro (el proceso de creación de gametos) para tratar la infertilidad en mujeres de edad materna avanzada o que no pueden producir óvulos viables debido a un tratamiento previo de cáncer u otras causas.

Millones de mujeres no pueden tener hijos con sus propios óvulos debido a su edad u otras razones. Por ello, los científicos han estado intentando crear óvulos humanos en el laboratorio que contengan los genes de personas con dificultades para tener hijos. "Es un avance significativo", afirma Shoukhrat Mitalipov, de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, quien dirigió la investigación publicada en la revista Nature Communications.

¿Cómo crearon los óvulos con piel humana?

El método más común consiste en convertir células adultas, como células de la piel o la sangre, en células madre pluripotentes inducidas (iPS). Los investigadores han intentado posteriormente que estas células iPS se conviertan en óvulos o espermatozoides. Lo más cerca que se ha llegado de lograrlo con óvulos ha sido con óvulos humanos muy primitivos, demasiado inmaduros para ser fecundados.

El equipo de Mitalipov utilizó en cambio la técnica que se utilizó para clonar a la oveja Dolly: los científicos extrajeron la mayor parte del ADN de un óvulo de donante sano y lo reemplazaron con la mayor parte del ADN de una célula de la piel de otra mujer.

A continuación, los investigadores básicamente manipularon el óvulo reconstituido para que se saltara las formas normales de división celular conocidas como mitosis y meiosis. En su lugar, los indujeron a pasar por un proceso diferente al que denominaron "mitomeiosis". Esto produjo 82 óvulos funcionales, informaron los investigadores.

Anomalías genéticas en el proceso

Los investigadores luego fertilizaron los óvulos con espermatozoides para ver si podían convertirse en embriones. Y parece haber funcionado, al menos en un pequeño número de intentos, informan los investigadores. El 9% de los embriones resultantes se desarrollaron hasta la etapa de blastocisto, momento en el que se transferirían al útero de una mujer, informaron los investigadores.

Sin embargo, ninguno de los embriones habría sido apto para implantarse en el útero y seguir desarrollándose. Esto se debe a que todos los embriones aún presentaban anomalías genéticas que impedían un desarrollo saludable.

Mitalipov espera resolver ese problema con el tiempo. Y otros científicos están desarrollando activamente otros enfoques para lograr el mismo objetivo. Algunos otros científicos elogiaron la nueva investigación.

"Creo que es un paso muy significativo para avanzar hacia la posibilidad de utilizar células cutáneas para producir óvulos con fines reproductivos en el futuro, una vez que podamos demostrar su seguridad y eficacia", afirma la Dra. Sigal Klipstein , endocrinóloga reproductiva de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. "La prueba de concepto es fascinante".