HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
Ciencia

Científicos logran transmitir luz a través del cerebro humano: un paso importante hacia nuevos diagnósticos neurológicos

Científicos de la Universidad de Glasgow logran transmitir luz a través del cerebro humano, utilizando tecnología óptica avanzada que cambiaría el diagnóstico de enfermedades cerebrales.

Este avance permitiría mejores tratamientos para enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer.
Este avance permitiría mejores tratamientos para enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer. | Techno-Science

Un equipo de científicos de la Universidad de Glasgow ha logrado transmitir luz a través del cerebro humano, utilizando tecnología óptica avanzada. Este descubrimiento podría cambiar la forma en que se diagnostican las enfermedades cerebrales, haciendo los procesos más rápidos y accesibles.

El avance de la tecnología propuesta por Daniele Faccio y Jack Radford podría transformar el acceso a diagnósticos neurológicos al ofrecer una alternativa a los métodos actuales, como la resonancia magnética, que requieren equipos costosos y difíciles de manejar. Esta innovación podría beneficiar a hospitales con menos recursos, facilitando diagnósticos neurológicos más accesibles y económicos.

PUEDES VER: El océano más vasto del universo: científicos descubrieron una reserva de agua 140 billones veces más grande que en la Tierra

lr.pe

El avance científico: transmitir luz a través del cerebro humano

El experimento consistió en enviar fotones de luz a través del cráneo y los tejidos cerebrales de un voluntario utilizando un láser de baja potencia. El tiempo de llegada de los fotones fue medido por un detector, lo que permitió a los científicos crear una imagen del recorrido de la luz.

Este avance prueba que es posible transmitir luz a través del cerebro, proporcionando una alternativa efectiva y no invasiva a las tecnologías tradicionales, lo que podría abrir nuevas posibilidades en el diagnóstico cerebral.

PUEDES VER: ¿Sufres pesadillas frecuentemente? Científicos apuntan a que estos sueños podrían acortar tu esperanza de vida

lr.pe

Desafíos y soluciones en la investigación de la transmisión de luz cerebral

El camino hasta este logro no fue fácil. Uno de los mayores retos fue que solo una pequeña fracción de la luz enviada lograba atravesar el cráneo. Además, factores como el grosor del cráneo y el tipo de piel del voluntario afectaban la transmisión de luz.

Sin embargo, el equipo hizo ajustes, como cubrir al voluntario con telas negras y realizar las pruebas en un entorno controlado. Estos cambios les permitieron obtener resultados satisfactorios, demostrando la viabilidad de la transmisión de luz.

PUEDES VER: Científicos descubren el origen de la papa moderna: un cruce con el tomate hace 9 millones de años

lr.pe

Impacto potencial en los diagnósticos neurológicos del futuro

Este avance podría cambiar el diagnóstico de enfermedades cerebrales como el Alzheimer o los accidentes cerebrovasculares. Las técnicas actuales son costosas y no siempre accesibles, pero con esta nueva tecnología, sería posible obtener imágenes cerebrales rápidas y precisas.

En el futuro, podríamos ver dispositivos portátiles que utilicen esta tecnología para hacer diagnósticos más rápidos y accesibles, sin necesidad de equipos grandes y costosos. Esto haría los diagnósticos mucho más accesibles para los pacientes.

Notas relacionadas
¿Sufres pesadillas frecuentemente? Científicos apuntan a que estos sueños podrían acortar tu esperanza de vida

¿Sufres pesadillas frecuentemente? Científicos apuntan a que estos sueños podrían acortar tu esperanza de vida

LEER MÁS
Científicos descubren el origen de la papa moderna: un cruce con el tomate hace 9 millones de años

Científicos descubren el origen de la papa moderna: un cruce con el tomate hace 9 millones de años

LEER MÁS
Científicos descubren que los residuos del café molido pueden mejorar la dureza del cemento de construcción

Científicos descubren que los residuos del café molido pueden mejorar la dureza del cemento de construcción

LEER MÁS
Científicos descubrieron el cráneo de un humano híbrido que podría haber sido en parte homo Sapiens y en parte neandertal

Científicos descubrieron el cráneo de un humano híbrido que podría haber sido en parte homo Sapiens y en parte neandertal

LEER MÁS
Científicos revelan un mapa 3D que muestra todos los nervios periféricos de un ratón: imágenes en alta resolución

Científicos revelan un mapa 3D que muestra todos los nervios periféricos de un ratón: imágenes en alta resolución

LEER MÁS
Calendario lunar de julio: cuándo brillará la luna llena y cuáles serán las fases lunares en este mes

Calendario lunar de julio: cuándo brillará la luna llena y cuáles serán las fases lunares en este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Oculto bajo 2 kilómetros de hielo en la Antártida, científicos encontraron un mundo perdido de 34 millones de años

Oculto bajo 2 kilómetros de hielo en la Antártida, científicos encontraron un mundo perdido de 34 millones de años

LEER MÁS
Dile adiós al papel higiénico: Japón ya tiene a su sustituto, es más eficiente y más respetuoso con el medio ambiente

Dile adiós al papel higiénico: Japón ya tiene a su sustituto, es más eficiente y más respetuoso con el medio ambiente

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Ciencia

Científicos descubren el origen de la papa moderna: un cruce con el tomate hace 9 millones de años

Científicos descubren el origen de la papa moderna: un cruce con el tomate hace 9 millones de años

Oculto bajo 2 kilómetros de hielo en la Antártida, científicos encontraron un mundo perdido de 34 millones de años

Adiós a todo lo que conocíamos: se descubrió la estructura humana más antigua del mundo y fue construida 23.000 años antes de la Gran Pirámide

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota