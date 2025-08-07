Este avance permitiría mejores tratamientos para enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer. | Techno-Science

Un equipo de científicos de la Universidad de Glasgow ha logrado transmitir luz a través del cerebro humano, utilizando tecnología óptica avanzada. Este descubrimiento podría cambiar la forma en que se diagnostican las enfermedades cerebrales, haciendo los procesos más rápidos y accesibles.

El avance de la tecnología propuesta por Daniele Faccio y Jack Radford podría transformar el acceso a diagnósticos neurológicos al ofrecer una alternativa a los métodos actuales, como la resonancia magnética, que requieren equipos costosos y difíciles de manejar. Esta innovación podría beneficiar a hospitales con menos recursos, facilitando diagnósticos neurológicos más accesibles y económicos.

El avance científico: transmitir luz a través del cerebro humano

El experimento consistió en enviar fotones de luz a través del cráneo y los tejidos cerebrales de un voluntario utilizando un láser de baja potencia. El tiempo de llegada de los fotones fue medido por un detector, lo que permitió a los científicos crear una imagen del recorrido de la luz.

Este avance prueba que es posible transmitir luz a través del cerebro, proporcionando una alternativa efectiva y no invasiva a las tecnologías tradicionales, lo que podría abrir nuevas posibilidades en el diagnóstico cerebral.

Desafíos y soluciones en la investigación de la transmisión de luz cerebral

El camino hasta este logro no fue fácil. Uno de los mayores retos fue que solo una pequeña fracción de la luz enviada lograba atravesar el cráneo. Además, factores como el grosor del cráneo y el tipo de piel del voluntario afectaban la transmisión de luz.

Sin embargo, el equipo hizo ajustes, como cubrir al voluntario con telas negras y realizar las pruebas en un entorno controlado. Estos cambios les permitieron obtener resultados satisfactorios, demostrando la viabilidad de la transmisión de luz.

Impacto potencial en los diagnósticos neurológicos del futuro

Este avance podría cambiar el diagnóstico de enfermedades cerebrales como el Alzheimer o los accidentes cerebrovasculares. Las técnicas actuales son costosas y no siempre accesibles, pero con esta nueva tecnología, sería posible obtener imágenes cerebrales rápidas y precisas.

En el futuro, podríamos ver dispositivos portátiles que utilicen esta tecnología para hacer diagnósticos más rápidos y accesibles, sin necesidad de equipos grandes y costosos. Esto haría los diagnósticos mucho más accesibles para los pacientes.