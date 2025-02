La investigación publicada en ‘Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association’ destaca que tanto la cantidad como la calidad del sueño influyen significativamente en el riesgo de desarrollar trastornos cognitivos. Durante el descanso, el cerebro consolida recuerdos y elimina toxinas acumuladas, lo que resulta vital para su funcionamiento óptimo.

Dirigido por Yue Leng, profesor asociado en la Universidad de California-San Francisco, el estudio enfatiza la importancia de la fase REM (movimientos oculares rápidos) en la consolidación de la memoria. Un retraso para alcanzar esta fase puede ser un indicativo temprano de deterioro cognitivo, relacionado con el aumento de cortisol, una hormona del estrés que afecta negativamente al hipocampo, área clave para la memoria.

La falta de sueño crónico puede contribuir al deterioro cognitivo y aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad del Alzheimer. Foto: Ubikare

La importancia de la fase REM en la salud cerebral

Según el estudio, alcanzar la fase REM de manera eficiente es crucial para mantener una buena salud cognitiva. Aquellas personas que logran entrar en esta etapa en menos de 98 minutos presentan mejores indicadores de salud cerebral. En contraste, quienes tardan más de 193 minutos en llegar a la fase REM muestran niveles elevados de proteínas tóxicas, como la amiloide y la tau, que están vinculadas al Alzheimer.

Recomendaciones para optimizar el sueño

Para cuidar el cerebro y mejorar la calidad del sueño, se sugieren las siguientes prácticas:

Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse.

Evitar siestas prolongadas, limitándolas a 30 minutos.

Realizar actividad física diaria, pero no antes de dormir.

Dormir en un ambiente oscuro, silencioso y con temperatura adecuada.

Evitar el consumo de alcohol, cafeína y cenas pesadas antes de acostarse.

¿Qué es la fase REM y su relevancia?

La fase REM es una de las etapas más importantes del sueño, caracterizada por movimientos oculares rápidos y un aumento de la actividad cerebral. Durante esta fase, el cerebro procesa y consolida recuerdos, especialmente aquellos con carga emocional, y contribuye al aprendizaje y la regulación del estado de ánimo. En adultos jóvenes y saludables, la fase REM representa aproximadamente el 25% del ciclo de sueño total, pero esta proporción tiende a disminuir con la edad, afectando la memoria y la capacidad cognitiva.

Estrategias para mejorar la memoria a través del sueño

El estudio sugiere que ciertos hábitos y tratamientos pueden facilitar la transición al sueño REM y, por ende, mejorar la salud cerebral: