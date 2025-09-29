Un reciente informe de la organización de consumidores de Australia (CHOICE) encendió las alarmas sobre la eficacia real de los protectores solares. Tras someter 20 populares marcas a pruebas de laboratorio bajo estándares internacionales, solo 4 cumplieron con el nivel de FPS declarado en su envase y ninguno ofreció una protección absoluta contra los rayos UV.

El hallazgo despertó la preocupación de muchos compradores, entre los que destacó el especialista en derecho del consumidor Jaime Delgado, quien cuestionó que en el Perú no haya una entidad que analice que los fabricantes cumplan con lo que dicen ofrecer en sus productos. Mientras tanto, muchos de estos bloqueadores se siguen vendiendo en farmacias y supermercados del país.

La organización de consumidores de Australia indicó que incluso los mejores protectores solares permiten la filtración de rayos UV en un 2%. Foto: Andina.

Los 16 bloqueadores que no cumplen con la protección solar que promocionan

El próximo inicio de la primavera en Perú marca una nueva tendencia en los peruanos, colocando a los bloqueadores solares como uno de los accesorios fundamentales frente a los rayos ultravioleta que acechan con mayor intensidad durante esta estación del año. Sin embargo, muchos podrían terminar comprando un producto que no les dé la protección necesaria. Desde el otro lado del mundo, la organización de consumidores de Australia (CHOICE), envió 20 protectores solares hacia un laboratorio externo, donde se realizaron pruebas de FPS (Factor de Protección Solar) aprobadas por los estándares de la Administración de Productos Terapéuticos (TGA), a fin de conocer si las afirmaciones sobre el cuidado que ofrecen es realmente cierta.

La entidad desarrolló pruebas en 10 voluntarios adultos, usando cada uno de las 20 marcas. Tras determinar en qué medida la exposición a los rayos UV provoca la aparición de enrojecimiento en la piel desprotegida, aplicaron la cantidad específica de protector en un área específica. Con un “simulador solar” calibrado, que imita el espectro de la luz solar, aplicaron dosis incrementables de luz en las zonas protegidas y no protegidas de los participantes para posteriormente comparar ambas zonas con un bloqueador con un FPS conocido y usar los resultados para crear una puntuación relativa a qué tan cerca están de cumplir los productos evaluados con la defensa que dicen tener.

El estudio señaló que ningún protector solar es 100% efectivo para bloquear toda la radiación UV y que incluso los mejores, que tienen un escudo con FPS 50, permiten que el 2% de los rayos UV filtren la piel. Sin embargo, resaltó que uno de este calibre protege 50 veces más tiempo; es decir, si la piel empieza a quemarse con solo 5 minutos de exposición al sol, un bloqueador de esta cantidad protegería por 250 minutos, mientras que uno de FPS 30 lo haría durante 180. En otras palabras, mientras uno con FPS de 50 protege de los rayos UV en un 98%, uno de FPS 30 lo hace en un 96,7%. A continuación, los protectores solares evaluados y sus resultados.

Protección solar 0 - 10s 20s 30s 40s 50s Bloqueadores Ultra Violette Lean Screen SPF 50+ Mineral Mattifying Zinc Skinscreen Neutrogena Sheer Zinc

Dry-Touch Lotion SPF 50

Cancer Council Ultra Sunscreen SPF 50+

Aldi Ombra Everyday Sunscreen Lotion 50+

Bondi Sands SPF 50+ Zinc Mineral Body Lotion

Woolworths Sunscreen Everyday Tube SPF 50+

Cancer Council Everyday Value Sunscreen

SPF 50

Banana Boat Baby Zinc Sunscreen Lotion SPF 50+ Bondi Sands SPF 50+ Fragrance Free Sunscreen

Cancer Council Kids Clear Zinc SPF 50+

Banana Boat Sport Sunscreen Lotion SPF 50+

Invisible Zinc Face + Body Mineral Sunscreen SPF 50 Sun Bum

Premium Moisturising Sunscreen Lotion SPF 50+

Nivea

Sun Protect and Moisture Lock SPF 50+ Sunscreen

Nivea

Sun Kids Ultra Protect and Play Sunscreen Lotion SPF 50+

Coles

SPF 50+ Sunscreen Ultra Tube Mecca Cosmetica To Save Body SPF 50+ Hydrating Sunscreen

Cancer Council

Kids Sunscreen 50+

Neutrogena Ultra Sheer Body Lotion SPF 50

La Roche-Posay Anthelios Wet Skin Sunscreen 50+

Protección solar en las 20 marcas evaluadas. Foto: Choice.

Situación de bloqueadores en Perú

Jaime Delgado, especialista en derecho del consumidor, compartió la noticia a través de su cuenta de TikTok y expresó que en Perú nadie evalúa que las marcas que venden protectores solares cumplan con lo que dicen ofrecer. “Podrían estar vendiéndonos gato por liebre. Dicen factor de protección 50 cuando solo tiene 5, 10 o 20 (…). Las autoridades sanitarias deberían investigar y analizar como lo están haciendo otros países para no engañar a los consumidores”, sostuvo. Las marcas que se venden en Perú son las siguientes: