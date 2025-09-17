El animal que "rompe la biología reproductiva" al lograr clonar miembros masculinos de otra especie, según estudio

Una sorprendente revelación en un artículo de Live Science desafía lo que sabíamos sobre la reproducción en las hormigas. Investigadores descubrieron que las reinas de la especie Messor ibericus, una hormiga cosechadora ibérica, son capaces de clonar machos de la especie Messor structor. Esta capacidad de clonación asegura la supervivencia de la colonia, incluso en la ausencia de machos de su propia especie, como reporta un estudio publicado en Nature y difundido por Scientific American.

Este fenómeno permitió que las colonias de Messor ibericus se mantengan activas, ya que las reinas pueden producir machos genéticamente idénticos a los de M. structor, lo que facilita la creación de obreras híbridas. Los científicos también encontraron que, en ciertas poblaciones de estas hormigas, no existen colonias de M. structor cercanas.

Clonación que desafía los límites de la evolución

El equipo de investigación es encabezado por Jonathan Romiguier del Instituto de Ciencia Evolutiva de Montpellier, quien documentó cómo las reinas de Messor ibericus, una especie de hormiga cosechadora ibérica, utilizan el esperma de machos de la especie Messor structor para engendrar obreras híbridas. Este proceso se considera una forma inédita de “domesticación genética” en los insectos.

Las obreras de las colonias de M. ibericus son todas híbridas, y las reinas requieren aparearse con machos de M. structor para mantener la colonia operativa. Sin embargo, el hallazgo más sorprendente de los investigadores fue que algunas poblaciones de M. ibericus no tienen colonias cercanas de M. structor, lo que representa una paradoja evolutiva.

El proceso de clonación en las hormigas Messor ibericus tiene una característica genética peculiar. Foto: Nature.

Los investigadores pensaron que el fenómeno podría deberse a un error de muestreo, pero al ampliar su investigación, confirmaron que este fenómeno se encontraba en 69 regiones diferentes. La habilidad de M. ibericus para utilizar el esperma de una especie diferente y producir obreras híbridas plantea nuevas preguntas sobre las estrategias reproductivas y la capacidad de adaptación de las especies.

Descubrimiento se dio acabo en Sicilia

Los investigadores encontraron colonias de Messor ibericus en la isla Sicilia sin la presencia de Messor structor, pero al examinar los nidos descubrieron dos tipos de hormigas con morfologías distintas. Los análisis genéticos confirmaron que ambas especies coexistían dentro de las mismas colonias. La clave radica en la capacidad de las reinas de M. ibericus para clonar machos de M. structor a través de la puesta de huevos que contienen únicamente ADN nuclear de esta especie, lo que permite la reproducción de obreras híbridas.

Este mecanismo extraordinario permite que las colonias se mantengan operativas sin la necesidad de M. structor en el entorno. Jonathan Romiguier, uno de los investigadores, explicó que M. ibericus ha "domesticado" a M. structor y su genoma, un hallazgo evolutivo de gran magnitud. La divergencia entre ambas especies data de más de cinco millones de años.

Los investigadores encontraron colonias de Messor ibericus en la isla Sicilia sin la presencia de Messor structor. Foto: Nature

Las características de la clonación de este animal

El proceso de clonación en las hormigas Messor ibericus tiene una característica genética peculiar: aunque los machos clonados poseen ADN nuclear de M. structor, su ADN mitocondrial proviene de M. ibericus. Esta combinación genética genera un conflicto en las colonias de M. structor, ya que, al ser introducidos en ellas, los machos clonados son eliminados por las hormigas residentes. A pesar de tener una apariencia idéntica, los clones son detectados como invasores debido a las feromonas características de M. ibericus.

Este fenómeno ha llevado a los científicos a comparar este proceso de "domesticación genética" con la integración de las mitocondrias en las células eucariotas, un evento evolutivo ocurrido hace más de mil millones de años. Sin embargo, aunque la relación entre M. ibericus y M. structor recuerda esa antigua simbiosis, los científicos no esperan que este tipo de parasitismo sexual alcance el mismo éxito evolutivo que la adquisición de las mitocondrias por los eucariotas.