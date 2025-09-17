HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Boluarte viajará a EE. UU. el mismo día de la marcha contra su Gobierno
Boluarte viajará a EE. UU. el mismo día de la marcha contra su Gobierno     Boluarte viajará a EE. UU. el mismo día de la marcha contra su Gobierno     Boluarte viajará a EE. UU. el mismo día de la marcha contra su Gobierno     
Ciencia

El animal que "rompe la biología reproductiva" al lograr clonar miembros masculinos de otra especie, según estudio

Este estudio científico, publicado en Nature, revela un fenómeno de "domesticación genética" que permite la producción de obreras híbridas, incluso en áreas sin colonias cercanas de Messor structor.

El equipo de investigación es encabezado por Jonathan Romiguier del Instituto de Ciencia Evolutiva de Montpellier. Foto: Nature.
El equipo de investigación es encabezado por Jonathan Romiguier del Instituto de Ciencia Evolutiva de Montpellier. Foto: Nature.

Una sorprendente revelación en un artículo de Live Science desafía lo que sabíamos sobre la reproducción en las hormigas. Investigadores descubrieron que las reinas de la especie Messor ibericus, una hormiga cosechadora ibérica, son capaces de clonar machos de la especie Messor structor. Esta capacidad de clonación asegura la supervivencia de la colonia, incluso en la ausencia de machos de su propia especie, como reporta un estudio publicado en Nature y difundido por Scientific American.

Este fenómeno permitió que las colonias de Messor ibericus se mantengan activas, ya que las reinas pueden producir machos genéticamente idénticos a los de M. structor, lo que facilita la creación de obreras híbridas. Los científicos también encontraron que, en ciertas poblaciones de estas hormigas, no existen colonias de M. structor cercanas.

PUEDES VER: La Tierra tendría una nueva ‘cuasiluna’ en su órbita que ha permanecido oculta de los científicos durante años

lr.pe

Clonación que desafía los límites de la evolución

El equipo de investigación es encabezado por Jonathan Romiguier del Instituto de Ciencia Evolutiva de Montpellier, quien documentó cómo las reinas de Messor ibericus, una especie de hormiga cosechadora ibérica, utilizan el esperma de machos de la especie Messor structor para engendrar obreras híbridas. Este proceso se considera una forma inédita de “domesticación genética” en los insectos.

Las obreras de las colonias de M. ibericus son todas híbridas, y las reinas requieren aparearse con machos de M. structor para mantener la colonia operativa. Sin embargo, el hallazgo más sorprendente de los investigadores fue que algunas poblaciones de M. ibericus no tienen colonias cercanas de M. structor, lo que representa una paradoja evolutiva.

El proceso de clonación en las hormigas Messor ibericus tiene una característica genética peculiar. Foto: Nature.

El proceso de clonación en las hormigas Messor ibericus tiene una característica genética peculiar. Foto: Nature.

Los investigadores pensaron que el fenómeno podría deberse a un error de muestreo, pero al ampliar su investigación, confirmaron que este fenómeno se encontraba en 69 regiones diferentes. La habilidad de M. ibericus para utilizar el esperma de una especie diferente y producir obreras híbridas plantea nuevas preguntas sobre las estrategias reproductivas y la capacidad de adaptación de las especies.

Descubrimiento se dio acabo en Sicilia

Los investigadores encontraron colonias de Messor ibericus en la isla Sicilia sin la presencia de Messor structor, pero al examinar los nidos descubrieron dos tipos de hormigas con morfologías distintas. Los análisis genéticos confirmaron que ambas especies coexistían dentro de las mismas colonias. La clave radica en la capacidad de las reinas de M. ibericus para clonar machos de M. structor a través de la puesta de huevos que contienen únicamente ADN nuclear de esta especie, lo que permite la reproducción de obreras híbridas.

Este mecanismo extraordinario permite que las colonias se mantengan operativas sin la necesidad de M. structor en el entorno. Jonathan Romiguier, uno de los investigadores, explicó que M. ibericus ha "domesticado" a M. structor y su genoma, un hallazgo evolutivo de gran magnitud. La divergencia entre ambas especies data de más de cinco millones de años.

Los investigadores encontraron colonias de Messor ibericus en la isla Sicilia sin la presencia de Messor structor. Foto: Nature

Los investigadores encontraron colonias de Messor ibericus en la isla Sicilia sin la presencia de Messor structor. Foto: Nature

Las características de la clonación de este animal

El proceso de clonación en las hormigas Messor ibericus tiene una característica genética peculiar: aunque los machos clonados poseen ADN nuclear de M. structor, su ADN mitocondrial proviene de M. ibericus. Esta combinación genética genera un conflicto en las colonias de M. structor, ya que, al ser introducidos en ellas, los machos clonados son eliminados por las hormigas residentes. A pesar de tener una apariencia idéntica, los clones son detectados como invasores debido a las feromonas características de M. ibericus.

Este fenómeno ha llevado a los científicos a comparar este proceso de "domesticación genética" con la integración de las mitocondrias en las células eucariotas, un evento evolutivo ocurrido hace más de mil millones de años. Sin embargo, aunque la relación entre M. ibericus y M. structor recuerda esa antigua simbiosis, los científicos no esperan que este tipo de parasitismo sexual alcance el mismo éxito evolutivo que la adquisición de las mitocondrias por los eucariotas.

Notas relacionadas
Animalistas en Perú luchan contra el maltrato animal: albergues viven de donaciones por falta de apoyo del Gobierno

Animalistas en Perú luchan contra el maltrato animal: albergues viven de donaciones por falta de apoyo del Gobierno

LEER MÁS
Científicos descubrieron que un animal marino puede ser tan inteligente como un niño de 4 años

Científicos descubrieron que un animal marino puede ser tan inteligente como un niño de 4 años

LEER MÁS
Los científicos revelan una técnica sencilla para lograr comunicarse con un gato

Los científicos revelan una técnica sencilla para lograr comunicarse con un gato

LEER MÁS
Los científicos revelan una técnica sencilla para lograr comunicarse con un gato

Los científicos revelan una técnica sencilla para lograr comunicarse con un gato

LEER MÁS
El núcleo de la Tierra deja de girar, invierte su dirección y los humanos ya sienten los efectos, sugieren los científicos

El núcleo de la Tierra deja de girar, invierte su dirección y los humanos ya sienten los efectos, sugieren los científicos

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una grieta visible desde el espacio está partiendo lentamente a un continente en dos y podría nacer un nuevo océano

Una grieta visible desde el espacio está partiendo lentamente a un continente en dos y podría nacer un nuevo océano

LEER MÁS
Un equipo de la PUCP desarrolla sistema de impresión 3D para construir viviendas de emergencia en Perú

Un equipo de la PUCP desarrolla sistema de impresión 3D para construir viviendas de emergencia en Perú

LEER MÁS
Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

LEER MÁS
Científicos crean un modelo de IA capaz de predecir enfermedades futuras con años de antelación

Científicos crean un modelo de IA capaz de predecir enfermedades futuras con años de antelación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

Alianza Lima y la última vez que derrotó a un equipo chileno en Matute: más de 20 años y un inolvidable gol de Jefferson Farfán

Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

Ciencia

Un asteroide de 290 metros se acercará a la Tierra este 18 de septiembre: ¿a qué hora pasará y cómo verlo en vivo?

Científicos crean un modelo de IA capaz de predecir enfermedades futuras con años de antelación

Una grieta visible desde el espacio está partiendo lentamente a un continente en dos y podría nacer un nuevo océano

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota