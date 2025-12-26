HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Científicos reconstruyen el rostro de un Homo erectus de 1.5 millones de años que complica la compresión de la evolución humana

Un nuevo estudio proporciona una nueva visión de cómo fueron los orígenes y la migración temprana de los ancestros humanos.

Reconstrucción facial de una mujer Homo erectus. Foto: Museo Nacional Smithsonian de Historia Natural
Reconstrucción facial de una mujer Homo erectus. Foto: Museo Nacional Smithsonian de Historia Natural

Paleontólogos realizaron la reconstrucción virtual de la cabeza de un Homo erectus de 1.5 millones de años de antigüedad, perteneciente al Pleistoceno Temprano. Sin embargo, la mezcla de los rasgos antiguos encontrados en el cráneo fósil ha dificultado la comprensión de como se dio la evolución y dispersión de los primeros humanos.

El cráneo reconstruido, denominado DAN5, fue encontrado en el yacimiento de Gona en Etiopía en el año 2000. Comparte rasgos con el Homo erectus, el primer pariente humano en presentar proporciones corporales modernas y que se dispersó desde África. Aun así, el fósil también presenta algunas características asociadas con la especie anterior, el Homo habilis. Los hallazgos sugieren una compleja trayectoria evolutiva desde los primeros ancestros humanos hasta el H. erectus, según el reciente estudio en la revista Nature Communications.

Los investigadores utilizaron tomografías computarizadas para modelar la posible forma del rostro de este humano primitivo. Foto: Karen L. Baab

Los investigadores utilizaron tomografías computarizadas para modelar la posible forma del rostro de este humano primitivo. Foto: Karen L. Baab

PUEDES VER: Científicos no salen del asombro: estudio revela cómo se forman los cañones submarinos y rompe teorías que creíamos ciertas

lr.pe

La reconstrucción de un antiguo Homo erectus

Los investigadores utilizaron microtomografías computarizadas de alta resolución de los cuatro fragmentos principales del rostro. Se generaron modelos 3D de los fragmentos a partir de las tomografías computarizadas. Posteriormente, los fragmentos faciales se recompusieron en una pantalla de computadora y, cuando fue posible, se ajustaron los dientes al maxilar superior. El paso final fue unir el rostro a la caja craneana para obtener un cráneo prácticamente completo.

Los H. erectus eran cazadores-recolectores nómadas, fabricaban herramientas de piedra y usaban el fuego. Foto: Anadolu

Los H. erectus eran cazadores-recolectores nómadas, fabricaban herramientas de piedra y usaban el fuego. Foto: Anadolu

"Ya sabíamos que el fósil DAN5 tenía un cerebro pequeño, pero esta nueva reconstrucción muestra que el rostro también es más primitivo que el del Homo erectus africano clásico de la misma antigüedad", declaró Karen Baab, paleontóloga de la Universidad Midwestern en Arizona y coautora del estudio.

Baab describió como "un rompecabezas tridimensional muy complejo, cuyo resultado exacto no se conoce de antemano. Por suerte, sabemos cómo encajan las caras en general, así que no empezamos desde cero".

PUEDES VER: Parece de ciencia ficción: Rusia patenta una estación espacial giratoria capaz de generar su propia gravedad artificial

lr.pe

Mezclas de rasgos entre Homo erectus y Homo habilis

El estudio demuestra que la población de Gona hace 1,5 millones de años tenía una mezcla de caracteres típicos del Homo erectus concentrados en su caja craneana, pero más rasgos ancestrales de la cara y los dientes normalmente solo vistos en especies anteriores. Por ejemplo, el puente de la nariz es bastante plano y los molares son grandes. Los científicos determinaron esto comparando el tamaño y la forma de la cara y los dientes de DAN5 con otros fósiles de la misma edad geológica, así como con otros más antiguos y más jóvenes. Una combinación similar de rasgos se documentó previamente en Eurasia, pero este es el primer fósil que muestra esta combinación de rasgos dentro de África, lo que desafía la idea de que el Homo erectus evolucionó fuera del continente.

"Nunca olvidaré la sorpresa que sentí cuando el Dr. Baab me mostró por primera vez la cara y la mandíbula reconstruidas", dice el Dr. Yousuke Kaifu de la Universidad de Tokio, coautor del estudio.

“Los fósiles más antiguos del Homo erectus provienen de África, y la nueva reconstrucción fósil muestra que allí también existían fósiles de transición, por lo que tiene sentido que esta especie surgiera en el continente africano”, afirma Baab. “Sin embargo, el fósil DAN5 es posterior a la salida inicial de África, por lo que caben otras interpretaciones”.

PUEDES VER: Japón pone a prueba un arma láser de 100 kilovatios en el mar capaz de cortar metal y drones en pleno vuelo

lr.pe

Más estudios con fósiles humanos

Los investigadores esperan comparar este fósil con los fósiles humanos más antiguos de Europa, incluyendo fósiles asignados al Homo erectus, pero también a una especie distinta, el Homo antecessor, ambos datados aproximadamente de hace un millón de años.

"Comparar el DAN5 con estos fósiles no solo profundizará nuestra comprensión de la variabilidad facial en el Homo erectus, sino que también arrojará luz sobre cómo la especie se adaptó y evolucionó", explica la Dra. Sarah Freidline, de la Universidad de Florida Central, que también participó del estudio.

También existe la posibilidad de probar escenarios evolutivos alternativos, como la mezcla genética entre dos especies, como se observó en la evolución humana posterior entre los neandertales, los humanos modernos y los denisovanos

