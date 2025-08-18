HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Geólogos aseguran que existe hidrógeno oculto que abastecería de energía al mundo durante 170.000 años y saben cómo encontrarlo

La extracción de hidrógeno natural puede ofrecer una fuente estable de energía limpia. Los científicos ya plantean los métodos para su extracción y lograr aprovecharlo.

El hallazgo de hidrógeno natural podría acelerar la transición energética desde los combustibles fósiles. Foto: Alamy
El hallazgo de hidrógeno natural podría acelerar la transición energética desde los combustibles fósiles. Foto: Alamy

Un estudio realizado por geólogos de las universidades de Oxford, Durham y Toronto, calcularon que la corteza terrestre ha producido suficiente hidrógeno natural como para satisfacer la demanda energética durante 170.000 años. Este combustible limpio es importante para la búsqueda de la neutralidad de carbono. Lo que aún no está claro es a qué cantidad de ese hidrógeno se podría acceder y extraer de forma rentable.

El estudio publicado en Nature, destaca que, a pesar de que no toda esta cantidad es accesible, una fracción de estas reservas de hidrógeno en la Tierra podría asegurar una fuente estable de energía limpia sin carbono. Los investigadores revelaron las condiciones geológicas que estimulan la creación y acumulación de gas hidrógeno natural bajo tierra, lo que debería facilitar la búsqueda de reservorios.

Se estima que la corteza de la Tierra ha producido suficiente hidrógeno para miles de años. Foto: Energy

Se estima que la corteza de la Tierra ha producido suficiente hidrógeno para miles de años. Foto: Energy

El potencial energético del hidrógeno

El hidrógeno natural, también conocido como hidrógeno blanco, no ha sido tan considerado en comparación con el hidrógeno verde, producido a través de electrólisis. Según el Foro Económico Mundial, apenas el 0,1% del hidrógeno utilizado globalmente proviene de fuentes sostenibles de hidrógeno, siendo la mayor parte generado mediante procesos que emiten CO₂, como el reformado de gas natural.

Una fumarola activa expulsa gas sulfhídrico, que contiene hidrógeno y azufre. Foto: Energy

Una fumarola activa expulsa gas sulfhídrico, que contiene hidrógeno y azufre. Foto: Energy

Sin embargo, la ventaja del hidrógeno blanco radica en su origen geológico: se forma en la corteza terrestre por reacciones entre ciertos minerales y el agua. Las condiciones analizadas en el análisis constituyen los principios básicos para la exploración de hidrógeno, según Jon Gluyas, coautor del estudio, captura y almacenamiento de carbono en la Universidad de Durham.

Reservas de hidrógeno para 170.000 años

Los investigadores calculan que, durante el último milenio geológico, la corteza produjo cantidades de hidrógeno equivalentes al consumo energético mundial durante más de 170.000 años. Aunque la accesibilidad y la rentabilidad de estas reservas aún requieren evaluación. "El juego del momento es encontrar dónde se ha liberado, acumulado y preservado", dijo a Live Science Chris Ballentine, profesor de geoquímica de la Universidad de Oxford y autor principal del estudio sobre la producción de hidrógeno en la corteza terrestre.

"Las condiciones específicas para la acumulación y producción de gas hidrógeno son lo que varias empresas de exploración (por ejemplo, Koloma, financiada por un consorcio liderado por el fondo Breakthrough Energy de Bill Gates, Hy-Terra financiada por Fortescue, y Snowfox, financiada por BP [British Petroleum] y RioTinto) están analizando cuidadosamente y esto variará según los diferentes entornos geológicos", dijo Ballentine.

Los yacimientos naturales de hidrógeno requieren tres elementos clave para su formación: una fuente de hidrógeno, rocas reservorio y sellos naturales que atrapan el gas bajo tierra. Existen docenas de procesos naturales que pueden generar hidrógeno, siendo el más simple una reacción química que divide el agua en hidrógeno y oxígeno. Cualquier tipo de roca que albergue al menos uno de estos procesos es una fuente potencial de hidrógeno, afirmó Ballentine.

Una nueva estrategia para extraer hidrógeno

Para avanzar en la exploración de estos depósitos, el equipo de investigadores desarrolló una estrategia denominada “receta de exploración”. Esta guía considera tres componentes esenciales para la acumulación y preservación del gas: la presencia del propio hidrógeno, rocas reservorio que puedan almacenarlo y formaciones geológicas sellantes que impidan su escape.

La coautora del estudio, Barbara Sherwood Lollar, profesora en la Universidad de Toronto, explicó que: "Sabemos, por ejemplo, que los microbios subterráneos se alimentan fácilmente de hidrógeno". Además, la metodología contempla variables geológicas y biológicas que afectan la formación y persistencia del gas en el subsuelo.

Fruto de esta iniciativa científica, nació la empresa Snowfox Discovery, orientada a aplicar esta receta para identificar depósitos comerciales. Según sus fundadores, el objetivo es aportar soluciones reales a la crisis energética global mediante la localización de yacimientos económicamente explotables.

