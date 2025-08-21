HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario vs. Palmeiras: ¿a qué hora juegan por la Copa Libertadores?
Universitario vs. Palmeiras: ¿a qué hora juegan por la Copa Libertadores?     Universitario vs. Palmeiras: ¿a qué hora juegan por la Copa Libertadores?     Universitario vs. Palmeiras: ¿a qué hora juegan por la Copa Libertadores?     
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      
Ciencia

'Luna de sangre': ¿Qué dice la NASA de este inusual fenómeno que será visible en septiembre del 2025?

El próximo 7 de septiembre, se producirá un eclipse lunar conocido como 'Luna de Sangre', que será visible en Europa, Asia, África y Australia.

Así es como la NASA explica este inusual fenómeno astrológico.
Así es como la NASA explica este inusual fenómeno astrológico. | Foto: Composición LR

Para el próximo 7 de septiembre del 2025, se prevé la aparición de un eclipse lunar total, que por su color rojizo popularmente conocido como 'Luna de Sangre'. Este fenómeno podrá ser visto en distintas partes del mundo, sobre todo en Europa, África, Asia y Australia, dejando a América sin presenciar el evento.

Según las previsiones, esta tendrá una duración de al menos una hora. Pero, ¿cómo explica la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) este fenómeno astrológico? Pese a su impresionante color, es más común de lo que se piensa, teniendo en cuenta que en América, lo pudimos ver a inicios de este año.

PUEDES VER: Cartografía vs. geomática: Esta es la ciencia que estudia los mapas desde la Edad Media

lr.pe

¿Cómo ocurre el fenómeno de la 'luna de sangre'?

El nombre oficial de este fenómeno astrológico es eclipse lunar total, y se trata de un momento en el que el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, de tal modo que el satélite pasa por la sombra de nuestro planeta. Esta zona se le conoce como umbra, y no es tan frecuente, por lo que el evento es esperado constantemente por las personas.

El color rojizo se debe a que solo le llega la luz de los bordes del planeta a la Luna, que termina cancelando el azul por la superficie terrestre. Así, solo llegan los colores cálidos del Sol, dándonos una coloración que impresiona cuando se ve. Aunque suele haber más de un tipo de eclipse, no todos generan la 'luna de sangre'.

Esta es una foto del fenómeno tomada por la NASA durante la 'luna roja'. Foto: NASA

Esta es una foto del fenómeno tomada por la NASA durante la 'luna roja'. Foto: NASA

PUEDES VER: Investigación científica revelaría la razón por la que los tiburones megalodones se extinguieron hace millones de años

lr.pe

¿Cómo puedo ver la 'luna de sangre'?

A diferencia de los eclipses solares, que necesitan de protección de ojos para verse, los lunares no requieren de equipamiento necesario, ya que no son peligrosos a la vista. Para verlo mejor, la NASA recomienda alejarse de lugares con muchas luces, como ciudades, para mejorar su visualización.

La hora de aparición de la 'luna de sangre' variará dependiendo de dónde se encuentra. En países como España, a partir de las 7 de la noche podrá verse, mientras que en resto de continentes, se espera que la visualización empiece a horas similares. A inicios de este año, América disfrutó del fenómeno, en la noche del 14 de marzo.

Notas relacionadas
Telescopio espacial Webb de la NASA identifica una nueva luna de 10 kilómetros de diámetro girando al rededor de Urano

Telescopio espacial Webb de la NASA identifica una nueva luna de 10 kilómetros de diámetro girando al rededor de Urano

LEER MÁS
Científicos de la NASA concluyen que luna de Saturno tendría condiciones para protocélulas: ingredientes claves para el origen de la vida

Científicos de la NASA concluyen que luna de Saturno tendría condiciones para protocélulas: ingredientes claves para el origen de la vida

LEER MÁS
La estrella más lejana descubierta, podría no ser una estrella, revela el telescopio James Webb

La estrella más lejana descubierta, podría no ser una estrella, revela el telescopio James Webb

LEER MÁS
El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

LEER MÁS
Extraña piedra "alienígena" de tridimita caída en Alemania en 1724 desafía la física y causa confusión entre los científicos

Extraña piedra "alienígena" de tridimita caída en Alemania en 1724 desafía la física y causa confusión entre los científicos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Saludo obligatorio, cortes adecuados y uniforme limpio: Bukele impone medidas disciplinarias en colegios de El Salvador

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Ciencia

¿Cuándo ocurrirá la ‘Luna Negra estacional’, el fenómeno que no se repetirá hasta 2027: Dónde y cuándo verlo en América Latina

El eclipse más largo del siglo pasará por estos 10 países y durará más de 6 minutos: conoce la trayectoria del evento astronómico

Investigación científica revelaría la razón por la que los tiburones megalodones se extinguieron hace millones de años

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota