Científicos descubren que el interior de Marte tiene un origen diferente al que imaginábamos

Un equipo internacional de investigadores, liderado por Constantinos Charalambous y publicado en la revista Science, reveló que el interior de Marte conserva rastros de un origen caótico marcado por impactos colosales.

Un estudio publicado en la revista Science reveló que el interior de Marte presenta indicios de "impactos colosales".
Un estudio publicado en la revista Science reveló que el interior de Marte presenta indicios de "impactos colosales". | Semana.com

Durante décadas, las imágenes y modelos que describían a Marte lo mostraban como un planeta con un interior ordenado y predecible. Sin embargo, una investigación publicada en la revista Science sugiere que esa visión tradicional podría estar lejos de la realidad, abriendo nuevas preguntas sobre la historia geológica del planeta rojo.

El hallazgo, basado en datos recopilados por la misión InSight de la NASA, aporta una perspectiva inesperada sobre lo que ocurre bajo la superficie marciana. Los investigadores sostienen que este descubrimiento no solo cambia la manera en que entendemos la evolución de Marte, sino que también ofrece pistas valiosas sobre los procesos que dieron forma a otros mundos rocosos del sistema solar.

PUEDES VER: Paleontólogo peruano descubre los fósiles de una nueva especie de ave que vivía en las costas hace 20 millones de años

¿Qué hay dentro de Marte?

Lejos de ser un planeta con capas lisas y ordenadas, como solemos ver en las ilustraciones escolares, Marte alberga un interior mucho más complejo. Los datos sísmicos analizados por el equipo de investigadores muestran que el manto marciano es irregular y heterogéneo, compuesto por fragmentos de rocas de distinta composición que quedaron atrapados en su interior desde las primeras etapas de su formación.

Los científicos describen este patrón como "grumoso": grandes bloques de varios kilómetros de ancho rodeados por muchos fragmentos más pequeños. Esta distribución, conocida como fractal, es típica de estructuras que se forman tras impactos violentos, como cuando un vidrio se rompe en piezas grandes y diminutas al mismo tiempo. Según los autores del estudio, estos bloques serían los restos de los antiguos océanos de magma que se enfriaron tras las colisiones colosales que marcaron el nacimiento del planeta rojo.

El interior de Marte cuenta con "fragmentos rocosos" a causa de impactos colosales.

El interior de Marte cuenta con "fragmentos rocosos" a causa de impactos colosales.

PUEDES VER: Científicos descubren que la Tierra "late" cada 20 minutos tras el terremoto de 8,8 en Rusia

¿Cómo se analiza la composición de Marte?

Explorar lo que ocurre bajo la superficie de Marte no es tan sencillo como perforar el suelo y extraer muestras. En su lugar, los científicos se apoyan en una disciplina conocida como sismología planetaria, que permite "escuchar" cómo vibra el planeta cuando ocurren fenómenos naturales. Para ello resultó clave la misión InSight de la NASA, que durante cuatro años registró los movimientos sísmicos del planeta rojo.

Cada martemoto o impacto de meteorito envía ondas que viajan a través del subsuelo marciano. Al estudiar sus trayectorias y variaciones de velocidad, los investigadores pueden reconstruir una especie de "radiografía" del planeta. Esta técnica no solo ha permitido conocer detalles inéditos del interior de Marte, sino que también abre la puerta a aplicar la sismología planetaria en futuras misiones que busquen descifrar la estructura profunda de otros mundos rocosos como Venus o Mercurio.

La sonda InSight de la NASA fue clave para lograr este estudio.

La sonda InSight de la NASA fue clave para lograr este estudio.

PUEDES VER: Geólogos advierten que el derretimiento de los hielos se desacelera y altera la circulación oceánica en el mundo

¿Dónde está el agua en Marte?

La mayor parte del agua en Marte se encuentra en forma de hielo, especialmente en los casquetes polares y en depósitos subterráneos que se extienden a lo largo del planeta. Misiones como Mars Odyssey y Mars Express han confirmado la presencia de grandes reservas congeladas, algunas de ellas apenas a pocos metros bajo la superficie, lo que convierte a este recurso en un objetivo clave para futuras exploraciones.

Además, estudios recientes sugieren que podría existir agua líquida atrapada en las profundidades del subsuelo marciano, posiblemente en grietas y lagos subglaciales en la región polar sur. Aunque estas evidencias aún son objeto de debate científico, refuerzan la idea de que Marte conserva un registro hídrico más complejo de lo que se pensaba, y que ese pasado acuoso podría haber sido fundamental para su historia geológica y climática.

