Ciencia

Tener un celular antes de los 13 años afecta la salud mental y nos haría más agresivos, según estudio

Los investigadores sugieren restricciones para el acceso a los smartphones y redes sociales en menores, con el fin de proteger su desarrollo y bienestar mental.

Poseer un teléfono inteligente antes de los 13 años se asocia a una peor salud mental y bienestar en la edad adulta temprana. Foto: IStock
Poseer un teléfono inteligente antes de los 13 años se asocia a una peor salud mental y bienestar en la edad adulta temprana. Foto: IStock

Un estudio a 100 mil personas reveló que poseer un celular antes 13 años de edad provocaría una peor salud mental y menos bienestar general cuando se llegue a la edad adulta temprana. Los resultados se vinculan con la exposición de los adolescentes a las redes sociales, la vulnerabilidad al ciberbullying, mala calidad de sueño y relaciones familiares tensas.

Los investigadores de Sapien Labs, quienes manejan la base de datos más grande de bienestar mental, informó que las personas de entre 18 y 24 años que tuvieron su primer teléfono antes de los 12 años eran más propensos a experimentar mayor agresión, desapego a la realidad, dificultad con el control emocional y una menor autoestima.

La preocupación de los celulares en el desarrollo de los jóvenes

La mayoría de las redes sociales exigen que los usuarios tengan al menos 13 años. Sin embargo, esta norma suele aplicarse de forma deficiente. Al mismo tiempo, la edad en que los niños reciben su primer teléfono sigue disminuyendo, y muchos pasan ahora varias horas al día frente a las pantallas. Para enfrentar este problema, varios países han establecido prohibiciones o limitaciones para los teléfonos celulares en lugares educativos. Incluso se han identificado mejoras en la atención estudiantil, como ha reportado un estudio realizado en Países Bajos.

Las investigaciones realizadas sobre el tiempo frente a la pantalla, el uso de redes sociales y el acceso celulares han identificado impactos negativos en la salud mental; sin embargo, los hallazgos han sido inconsistentes y, en ocasiones, contradictorios. Esto puede deberse en parte a la dependencia de métodos de detección que pasan por alto síntomas clave asociados.

En el presente estudio, el equipo de Sapien utilizó datos de su Proyecto Global Mind y aplicó el Cociente de Salud Mental (MHQ), una herramienta de autoevaluación diseñada para medir el bienestar social, emocional, cognitivo y físico, para calcular una puntuación general de “salud mental”.

¿Cuáles fueron los resultados sobre el uso de celulares en jóvenes?

Además del aumento de agresividad y el desapego de la realidad, los adultos jóvenes mostraron puntuaciones más bajas en el MHQ, y estas eran más bajas cuanto mejor era la edad que se tuvo un celular.

La proporción de personas clasificadas como angustiadas aumentó un 9,5% entre las mujeres y un 7% entre los hombres. El celular a temprana edad también se relacionó con una menor autoimagen, confianza y resiliencia emocional en las mujeres, mientras que los hombres demostraron niveles más bajos de estabilidad, calma y empatía.

Los investigadores reconocen que la pandemia de COVID-19 puede haber magnificado estos patrones, pero la consistencia de estas tendencias en todas las regiones del mundo sugiere un impacto más amplio en el desarrollo del acceso temprano a los teléfonos.

Es mejor prevenir

"Basándonos en estos hallazgos, y dado que la edad de los primeros teléfonos inteligentes es ahora muy inferior a los 13 años en todo el mundo, instamos a los responsables políticos a que adopten un enfoque preventivo, similar a las regulaciones sobre el alcohol y el tabaco, restringiendo el acceso a los teléfonos inteligentes a los menores", subraya Tara Thiagarajan, neurocientífica de la Universidad estadounidense de Stanford.

Los investigadores proponen restringir el acceso a teléfonos inteligentes y redes sociales para menores de 13 años y exigir la alfabetización digital, así como la rendición de cuentas corporativa para proteger el desarrollo humano en las generaciones futuras.

