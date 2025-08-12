La NASA desarrolla reactor nuclear en la Luna capaz de tener energía las 24 horas del día y fundamental para la exploración de Marte en la próxima década

En los próximos años, los seres humanos podrían vivir y trabajar de forma autosuficiente en la Luna. La NASA ha iniciado el desarrollo de un reactor nuclear, diseñado para generar energía continua las 24 horas del día. Este reactor será crucial para la creación de una base lunar permanente y se convertirá en un componente fundamental en los planes para la misión Artemis en la próxima década.

Este reactor nuclear ha sido diseñado con el objetivo de superar los desafíos energéticos derivados de las largas noches lunares y las extremas condiciones del espacio. Aunque el proyecto ha sido discutido, su reciente aceleración refleja la urgencia de la agencia gubernamental estadounidense por mantenerse competitiva en la carrera espacial con China, que también planea enviar astronautas a la Luna para 2030.

¿Cuáles serán los objetivos de la exploración?

La NASA busca establecer una base en la Luna que sirva como plataforma para investigaciones científicas y futuras misiones hacia Marte. Para hacer realidad esta meta, apuesta por la energía nuclear como fuente fiable y continua de energía, debido a que los sistemas solares no son prácticos durante las prolongadas noches lunares. Desde el año 2000, ha invertido cientos de millones de dólares en el desarrollo de tecnología de fisión nuclear, un sistema capaz de operar sin interrupción y generar energía las 24 horas del día.

El reactor que se desplegará en la Luna tiene la capacidad de generar hasta 100 kilovatios de electricidad, suficiente para abastecer una base con los sistemas necesarios para la vida de los astronautas y las actividades científicas. Además, este avance permitirá a la NASA mantener astronautas en la Luna durante períodos prolongados, lo que abre las puertas a futuras misiones hacia Marte en 2030.

De acuerdo con Sean Duffy, administrador interino de la NASA, este reactor será fundamental para asegurar una fuente de energía constante que no dependa de fuentes solares o baterías, lo que lo convierte en un recurso estratégico para los planes de la misión Artemis y más allá.

¿Cómo sería el futuro de la energía con el reactor nuclear?

La energía nuclear en el espacio es un concepto que ha sido debatido durante años, pero la NASA está lista para ponerlo en práctica con el desarrollo de su reactor nuclear en la Luna. Este avance no solo garantizará energía continua, sino que también representa un avance significativo en la tecnología nuclear. Los reactores espaciales compactos desarrollados por la agencia tienen el potencial de cambiar la forma en que se realizan las misiones espaciales, lo que permitirá a los astronautas operar en ambientes extremos sin depender de recursos externos.

La capacidad de generar energía confiable en el espacio profundo permitirá que los astronautas sobrevivan y trabajen en Marte durante largos períodos, sin las limitaciones de las fuentes solares. El reactor de la NASA también abrirá la puerta a la posibilidad de establecer bases humanas, no solo en la Luna, sino también en otros cuerpos celestes, al ofrecer energía continua en condiciones desafiantes, como las que se encuentran en Marte.

La importancia de Artemis

El programa Artemis está en el corazón de los esfuerzos de la NASA para regresar a la Luna y establecer una base lunar permanente como plataforma para la futura exploración de Marte. La misión Artemis 2, programada para 2026, llevará astronautas alrededor de la Luna, mientras que Artemis 3, que se lanzará en 2028, marcará el alunizaje de la NASA en la superficie lunar, donde se sentarán las bases para la futura presencia humana en el satélite.

Este reactor nuclear será esencial para garantizar que las bases lunares de la NASA estén operativas y autosuficientes. La tecnología proporcionará energía continua para las estaciones científicas, los sistemas de soporte vital y otros recursos esenciales para los astronautas durante su permanencia en la Luna. Al igual que el reactor nuclear lunar, las futuras misiones Artemis se beneficiarán de estos avances tecnológicos, los cuales permitirán una exploración más profunda del espacio y los primeros pasos hacia la colonización de Marte.

En el marco de la competencia espacial con China, las misiones de Artemis también tienen un fuerte componente geopolítico, ya que la NASA busca consolidar su liderazgo en la exploración lunar frente a los avances de China, que planea sus propias misiones lunares para 2030.