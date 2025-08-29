HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     
Ciencia

Paleontólogo peruano descubre los fósiles de una nueva especie de ave que vivía en las costas hace 20 millones de años

El fósil presenta un cráneo grueso y un pico alargado, probablemente fue un depredador especializado en peces y adaptado para volar largas distancias.

El fósil de una nueva especie de ave marina fue descubierta en el desierto de Ocucaje en Perú. Foto: UNMSM
El fósil de una nueva especie de ave marina fue descubierta en el desierto de Ocucaje en Perú. Foto: UNMSM

El paleontólogo peruano Mario Urbina, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), descubrió los restos fósiles de una extinta ave en perfecto estado de conservación en el desierto de Ocucaje, Ica. Los rasgos del fósil, encontrado dentro de un bloque de roca, revela que pertenece a una gran ave marina jamás estudiada. Según el investigador, la especie habría vivido hace unos 20 millones de años durante el mioceno.

“Es una joya, pues se encuentra en un estado de preservación excepcional. Para mí es uno de los más hermosos del mundo, pues no existen restos fósiles de otro pájaro tan bien conservados como este”, afirma en un comunicado Urbina, quien es investigador del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural de la UNMSM.

Mario Urbina, paleontólogo de la UNMSM encontró los restos fósiles dentro de un bloque de roca. Foto: UNMSM

Mario Urbina, paleontólogo de la UNMSM encontró los restos fósiles dentro de un bloque de roca. Foto: UNMSM

¿Cómo era la nueva especie de ave marina?

El fósil presenta rasgos únicos que la diferencian de cualquier ave moderna. Su cráneo, de un grosor inusual en comparación con las aves actuales —que suelen tenerlo tan delgado como una cáscara de huevo—, sugiere de que se trata de una especie completamente nueva. Otros de sus rasgos más resaltantes es el pico alargado, que alcanzaba entre 30 y 40 centímetros, lo que revelaría su estilo de vida y dieta.

El equipo de Urbina se dedica a la búsqueda de fósiles en los desiertos de Ica. Foto: Difusión

El equipo de Urbina se dedica a la búsqueda de fósiles en los desiertos de Ica. Foto: Difusión

Según Urbina, la forma de este pico, semejante a una espada, sugiere que el ave se alimentaba principalmente de peces, a los que capturaba ensartándolos con rapidez. Además, los huesos de sus alas, ligeros y extendidos, revelan que se trataba de un planeador de gran envergadura, similar al albatros actual. Este tipo de adaptaciones le habría permitido recorrer largas distancias mar adentro sin gastar demasiada energía, lo que lo convierte en un depredador especializado de los océanos del Mioceno.

“Con este tipo de alas, no gastan demasiada energía para volar y, generalmente, los pájaros con este tipo de adaptaciones pueden volar mar adentro, a veces por varios días o semanas recorriendo grandes distancias, precisamente, por la envergadura de sus alas”, explicó Urbina.

La recuperación de los restos fósiles

Si bien el hallazgo de esta ave misteriosa ocurrió hace dos años, recién en los próximos días Urbina y su equipo de trabajo realizarán la tarea de recuperación de los restos, que se encuentran en un bloque rocoso de alrededor de 300 kilos de peso. Luego, el bloque de roca será trasladado al Museo de Historia Natural de la UNMSM para un estudio detallado de los fósiles, aunque sin extraerlos por completo de la roca.

“Si quieres estudiar a un pájaro, lo más indicado es que extraigas los huesos en tres dimensiones, pero yo lo voy a hacer solo en dos, para no destruir una obra de arte de la naturaleza, dejando el fósil en su matriz (la roca) porque se trata de una pieza de exhibición fabulosa”, subrayó.

El nombre de la nueva especie aún está por definirse, pero Urbina sugiere llamarle Irma Franklin, como reconocimiento a la destacada ornitóloga y docente sanmarquina de la Facultad de Ciencias Biológicas.

Urbina y el Perucetus colossus

Mario Urbina no es ajeno a los grandes hallazgos. En 2023 lideró el descubrimiento del Perucetus colossus, considerado uno de los animales más pesados que jamás haya existido en la Tierra. Este colosal cetáceo, hallado también en el desierto, habría vivido hace unos 39 millones de años.

Los primeros restos fueron encontrados, cuando Urbina buscaba restos de cetáceos primitivos en la zona de Samaca, en el desierto de Ica. Encontró lo que serían las primeras vértebras de este animal, pero por sus particulares características, necesitó la ayuda de varios científicos para demostrar lo que sostuvo desde el primer momento: era un cetáceo desconocido y gigantesco.

Notas relacionadas
Arqueólogos hallan restos de residencia prehispánica de personaje de élite de la cultura Virú en La Libertad

Arqueólogos hallan restos de residencia prehispánica de personaje de élite de la cultura Virú en La Libertad

LEER MÁS
Descubren antiquísimo palacio de élite moche en sitio arqueológico de La Libertad: fue influenciado por los Wari

Descubren antiquísimo palacio de élite moche en sitio arqueológico de La Libertad: fue influenciado por los Wari

LEER MÁS
Arqueólogos descubren la tumba de un caballero medieval del siglo XIII bajo una heladería en Polonia

Arqueólogos descubren la tumba de un caballero medieval del siglo XIII bajo una heladería en Polonia

LEER MÁS
El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Descubre la estrella más grande del universo: supera 5 mil millones de veces el tamaño del Sol

Descubre la estrella más grande del universo: supera 5 mil millones de veces el tamaño del Sol

LEER MÁS
No es el león, ni el tigre: este es el felino más letal del mundo que puede cazar más de 10 animales por noche

No es el león, ni el tigre: este es el felino más letal del mundo que puede cazar más de 10 animales por noche

LEER MÁS
El secreto para preservar al cadáver de Lenin, el fundador de la URSS muerto hace 100 años

El secreto para preservar al cadáver de Lenin, el fundador de la URSS muerto hace 100 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Ciencia

No es el león, ni el tigre: este es el felino más letal del mundo que puede cazar más de 10 animales por noche

China inaugura Juno, el detector de "partículas fantasma" más potente del mundo que podría descifrar el origen del universo

Descubrieron en el caribe un raro tiburón naranja de 2 metros con ojos blancos y los científicos ya saben por qué tiene ese color

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota