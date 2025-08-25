HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ciencia

Los seres humanos vivimos en una simulación digital, asegura un científico británico de la Universidad de Portsmouth

El físico Melvin Vopson sostiene que el universo funciona como un programa informático y propone una nueva ley científica para explicarlo.

Un físico británico asegura tener evidencias de que la realidad que habitamos es una simulación digital.
Un físico británico asegura tener evidencias de que la realidad que habitamos es una simulación digital. | Composición LR

¿Y si la realidad no fuera más que un programa? Lo que hace dos décadas parecía pura ciencia ficción gracias a The Matrix, hoy vuelve al debate científico de la mano de Melvin Vopson, un físico británico de la Universidad de Portsmouth que afirma tener pruebas de que el universo es una simulación digital.

Su teoría, inspirada en la filosofía de Platón y en conceptos de la informática, plantea que la complejidad del cosmos solo puede mantenerse si existen mecanismos de compresión de datos y optimización constantes, tal como ocurre en un software.

PUEDES VER: Un utensilio común para la limpieza en la cocina libera millones de microplásticos en cada uso, según estudio

lr.pe

Una nueva ley para un universo simulado

El punto central de su propuesta es lo que llama la Segunda Ley de la Infodinámica, una extensión de la conocida Segunda Ley de la Termodinámica. Mientras la física clásica sostiene que la entropía (el desorden) en un sistema cerrado siempre aumenta, Vopson asegura que los sistemas de información se comportan distinto: allí la entropía puede mantenerse estable o incluso reducirse.

Según el investigador, esta anomalía es una pista de que la información desempeña un papel tan fundamental como la energía o la materia en la estructura del universo.

PUEDES VER: Parece un globo aerostático, pero es el dirigible con el que China busca llevar energía limpia a lugares remotos

lr.pe

Implicaciones en biología y genética

Vopson llevó su hipótesis más allá de la cosmología. Sostiene que las mutaciones genéticas podrían no ser totalmente aleatorias, como planteó Charles Darwin, sino estar guiadas por un principio que busca reducir la entropía informacional.

Para respaldar su idea, analizó la evolución del virus SARS-CoV-2 y encontró lo que describe como una correlación directa entre la información genética y la dinámica de las mutaciones, un hallazgo que, según él, refuerza la hipótesis de que vivimos en una simulación.

PUEDES VER: Desde el resfriado hasta la artritis: las 5 formas en las que kion es bueno para la salud, según la ciencia

lr.pe

Fascinación y escepticismo

El planteamiento de Vopson ha despertado tanto entusiasmo como críticas. Portales especializados como IFLScience señalan que la Segunda Ley de la Infodinámica podría abrir nuevas líneas de investigación, pero advierten que aún no existe un consenso científico que la respalde.

En palabras simples: la posibilidad de que los seres humanos vivamos en una simulación digital sigue siendo tan fascinante como incierta.

Notas relacionadas
Científicos descubren que un edulcorante habitual podría afectar un tratamiento clave contra el cáncer

Científicos descubren que un edulcorante habitual podría afectar un tratamiento clave contra el cáncer

LEER MÁS
Científicos revelan el mejor ejercicio antes de irse a dormir que mejora el sueño al máximo

Científicos revelan el mejor ejercicio antes de irse a dormir que mejora el sueño al máximo

LEER MÁS
Sin pastillas ni cirugía: científicos descubren una forma fácil de aliviar el dolor de rodilla

Sin pastillas ni cirugía: científicos descubren una forma fácil de aliviar el dolor de rodilla

LEER MÁS
El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Desde el resfriado hasta la artritis: las 5 formas en las que kion es bueno para la salud, según la ciencia

Desde el resfriado hasta la artritis: las 5 formas en las que kion es bueno para la salud, según la ciencia

LEER MÁS
Parece un globo aerostático, pero es el dirigible con el que China busca llevar energía limpia a lugares remotos

Parece un globo aerostático, pero es el dirigible con el que China busca llevar energía limpia a lugares remotos

LEER MÁS
El eclipse más largo del siglo pasará por estos 10 países y durará más de 6 minutos: conoce la trayectoria del evento astronómico

El eclipse más largo del siglo pasará por estos 10 países y durará más de 6 minutos: conoce la trayectoria del evento astronómico

LEER MÁS
Estudio de Harvard revela cuál es el arrepentimiento más común de las mujeres en su vejez

Estudio de Harvard revela cuál es el arrepentimiento más común de las mujeres en su vejez

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: conoce los horarios y distritos afectados hasta por 10 horas

Un estudio revela que los humanos pueden desarrollar un “sexto sentido” en 10 semanas

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

Ciencia

Un estudio revela que los humanos pueden desarrollar un “sexto sentido” en 10 semanas

Estudio de Harvard revela cuál es el arrepentimiento más común de las mujeres en su vejez

Desde el resfriado hasta la artritis: las 5 formas en las que kion es bueno para la salud, según la ciencia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota