Un físico británico asegura tener evidencias de que la realidad que habitamos es una simulación digital. | Composición LR

Un físico británico asegura tener evidencias de que la realidad que habitamos es una simulación digital. | Composición LR

¿Y si la realidad no fuera más que un programa? Lo que hace dos décadas parecía pura ciencia ficción gracias a The Matrix, hoy vuelve al debate científico de la mano de Melvin Vopson, un físico británico de la Universidad de Portsmouth que afirma tener pruebas de que el universo es una simulación digital.

Su teoría, inspirada en la filosofía de Platón y en conceptos de la informática, plantea que la complejidad del cosmos solo puede mantenerse si existen mecanismos de compresión de datos y optimización constantes, tal como ocurre en un software.

Una nueva ley para un universo simulado

El punto central de su propuesta es lo que llama la Segunda Ley de la Infodinámica, una extensión de la conocida Segunda Ley de la Termodinámica. Mientras la física clásica sostiene que la entropía (el desorden) en un sistema cerrado siempre aumenta, Vopson asegura que los sistemas de información se comportan distinto: allí la entropía puede mantenerse estable o incluso reducirse.

Según el investigador, esta anomalía es una pista de que la información desempeña un papel tan fundamental como la energía o la materia en la estructura del universo.

Implicaciones en biología y genética

Vopson llevó su hipótesis más allá de la cosmología. Sostiene que las mutaciones genéticas podrían no ser totalmente aleatorias, como planteó Charles Darwin, sino estar guiadas por un principio que busca reducir la entropía informacional.

Para respaldar su idea, analizó la evolución del virus SARS-CoV-2 y encontró lo que describe como una correlación directa entre la información genética y la dinámica de las mutaciones, un hallazgo que, según él, refuerza la hipótesis de que vivimos en una simulación.

Fascinación y escepticismo

El planteamiento de Vopson ha despertado tanto entusiasmo como críticas. Portales especializados como IFLScience señalan que la Segunda Ley de la Infodinámica podría abrir nuevas líneas de investigación, pero advierten que aún no existe un consenso científico que la respalde.

En palabras simples: la posibilidad de que los seres humanos vivamos en una simulación digital sigue siendo tan fascinante como incierta.