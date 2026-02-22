Hinchas de Cristal lanzaron una gallina de hule a la cancha en pleno partido con Universitario
A los pocos minutos de iniciarse el partido, uno de los asistentes lanzó el juguete de plástico, lo que generó que el árbitro haga un llamado de atención.
- Muñeco de Jorge Luna desfila en carnaval de Cajamarca 2026 y usuarios piden que asista al evento
- Joven de Pucallpa dejó dos carreras para postular a la UNI y estudiar Ingeniería Aeroespacial: “Mi papá no sabe”
Un inusual evento sucedió mientras se disputaba el encuentro deportivo entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes. A los 15 minutos de iniciarse el partido entre ambos equipos, realizado en el Estadio Alberto Gallardo por la cuarta fecha del Torneo Apertura, un hincha lanzó una gallina de hule a la cancha, lo que generó sorpresa y obligó a detener el juego.
El objeto cayó cerca del área defendida por el arquero crema Diego Romero, en un momento en el que Universitario ya se había puesto en ventaja en el marcador. Los jugadores miraron hacia las tribunas sin entender lo ocurrido, mientras el público reaccionaba con murmullos y gestos de desconcierto.
PUEDES VER: Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara protagonizan fuerte intercambio de palabras con hinchas de Sporting Cristal
Árbitro retiró la gallina de hule del campo
Ante esta situación, el árbitro Edwin Ordóñez decidió frenar las acciones y retirar personalmente el juguete de plástico del campo. Luego, hizo un llamado de atención a la hinchada local y advirtió que el partido podría suspenderse si se repetían este tipo de actos. Durante algunos minutos, la atención se desvió del juego hacia lo ocurrido en las tribunas, mientras se restablecía el orden en el estadio.
Superado el episodio, el compromiso continuó con normalidad. Universitario amplió su ventaja con goles de Carabalí y Valera, mientras que el conjunto celeste logró reaccionar en el segundo tiempo gracias a los cambios realizados por su comando técnico.
El árbitro Edwin Ordóñez hizo un llamado de atención a la hinchada local y advirtió que el partido podría suspenderse si se repetían este tipo de actos. Foto: composición LR/ TikTok
PUEDES VER: Mauro Cantoro cuestionó a Javier Rabanal tras empate entre Universitario y Sporting Cristal en los minutos finales: "Es toda del entrenador"
Partido Universitario de Deportes y Sporting Cristal terminó en empate 2 - 2
Finalmente, Sporting Cristal alcanzó el empate 2-2 con anotaciones de Sosa y Yoshimar Yotún en los minutos finales. El resultado cerró un partido cargado de emociones, que además quedó marcado por este hecho inusual que no pasó desapercibido para los hinchas presentes en el Alberto Gallardo.