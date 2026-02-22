HOYSuscripcion LR Focus

Mauro Cantoro cuestionó a Javier Rabanal tras empate entre Universitario y Sporting Cristal en los minutos finales: "Es toda del entrenador"

El 'Toro' se refirió acerca del agónico empate de Sporting Cristal ante Universitario por la cuarta fecha de la Liga 1 2026.

Mauro Cantoro cuestionó a Javier Rabanal tras empate entre Universitario y Sporting Cristal. Foto: Desmarcados/Liga 1/composición LR
Mauro Cantoro cuestionó a Javier Rabanal tras empate entre Universitario y Sporting Cristal. Foto: Desmarcados/Liga 1/composición LR

El agónico empate 2-2 entre Universitario y Sporting Cristal dejó mucho para el análisis. El hecho que el club crema no mantuviera la ventaja todo el partido, preocupó a varios hinchas merengues. El exfutbolista Mauro Cantoro se refirió acerca del resultado final y no dudó en señalar a Javier Rabanal como el mayor responsable de lo ocurrido en el Estadio Alberto Gallardo.

En el programa 'Desmarcados', el 'Toro' indicó que para él, los cambios del entrenador español no fueron los correctos y por ello, terminó cediendo el empate. "Lo que tenía que ser una tarde de fiesta, creo que la 'U' sola se boicoteó el triunfo. Un primer tiempo muy superior de Universitario, pero el segundo tiempo es toda del entrenador, le erró a los cambios", expresó el exfutbolista.

Mauro Cantoro cuestionó los cambios de Javier Rabanal en el empate entre Universitario y Sporting Cristal

El exdelantero criticó el error táctico del estratega español, indicando que los cambios realizados, influyeron en el trámite del partido. "No puede ser que saques a tu '9', no le encuentro explicación. Tampoco a Pérez Guedes ni a Jairo Concha", dijo en el programa.

De la misma forma, se refirió al ingreso de Edison Flores, quien no ha tenido participación en los últimos cotejos del cuadro crema. "Cuando hablamos lo hacemos desde afuera, no estamos en la cabeza del entrenador. Ahora, Flores no viene jugando y lo metes ante Sporting Cristal... ¿y lo pones al medio? ese tipo de cosas no lo entiendo", mencionó el 'Toro'.

¿Cuándo es el siguiente partido de Universitario?

El siguiente duelo de Universitario será ante FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Este encuentro se disputará el 1 de marzo a las 6.00 p. m. en el Estadio Monumental.

