Madre de Pol Deportes defiende a su hijo de las críticas y pide a peruanos apoyarlo: “Él es un niño”

Durante un evento para develar la estatua de Pol Deportes en la plaza de Huampica, su madre se tomó unos minutos para pedir respeto por su hijo.

La madre de Pol Deportes salió en defensa de su hijo ante la ola de críticas contra su hijo.

El último jueves 29 de enero, el alcalde del distrito de Andarapa, Lenin Canari, develó una estatua en honor a Cliver Huamán, más conocido en las redes sociales como Pol Deportes. A la actividad asistió su madre, quien brindó algunas palabras a todos los peruanos.

Frente a todo el auditorio la señora pidió a los peruanos no criticar a su hijo, ya que se trata de un niño. Además, agregó que, si tienen algún comentario, se lo digan directamente a ella.

Pol Deportes es reconocido en su propia ciudad: inauguran monumento en honor a joven relator en plaza de Huampica

lr.pe

Mi hijo es un pequeño, es un niño”

“Mi hijo se ha hecho conocido recién, no me lo critiquen. Mi hijo es un pequeño, es un niño. Díganme a mí lo que quieran, pero a mi hijo no”, manifestó la mujer en plena plaza de Huampica, provincia de Andahuaylas en Apurímac. Cabe mencionar que el alcalde de la ciudad colocó la estatua en reconocimiento a la trayectoria de Pol Deportes, quien tuvo la oportunidad de viajar a España para ver un partido de Champions League.

Lejos de los comentarios, la madre del adolescente de 15 años se tomó una postal en la que evidencia lo orgullosa y feliz que se siente por su hijo, quien tuvo que dejar su hogar para seguir cumpliendo más sueños en Lima.

MINCUL anuncia investigación en Fiscalía por comentario racista de streamer peruano contra Pol Deportes

lr.pe

¿Quién es Pol Deportes?

Cliver Huamán ganó popularidad tras narrar la final de la Copa Libertadores que se disputaba en el Estadio Monumental en Ate. El menor viajó 18 horas para llegar hasta Lima y tras no lograr comprar una entrada, no se dio por vencido y decidió narrar el partido entre Flamengo y Palmeiras.

Con un pequeño trípode y un celular, Pol Deportes transmitió el partido a su propio estilo y el video publicado en TikTok dio la vuelta al mundo. Desde ese momento, la vida del adolescente cambió por completo.

