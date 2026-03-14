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Barcelona vs Sevilla: hora y canal del partido por LaLiga de España 2025-26

El estadio Spotify Camp Nou será el escenario del duelo entre catalanes y andaluces por la fecha 28 de LaLiga EA Sports 2025-26. El club azulgrana es el líder del torneo.

Barcelona perdió por goleada ante Sevilla en la primera rueda de LaLiga. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR
Barcelona perdió por goleada ante Sevilla en la primera rueda de LaLiga. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Barcelona vs Sevilla juegan este domingo 15 de marzo, desde las 10.15 a. m. (hora peruana), por la fecha 28 de LaLiga 2025-26 de España. El partido se disputará en el estadio Spotify Camp Nou, con transmisión vía ESPN 2 y Disney Plus Premium. Si no quieres perderte el minuto a minuto gratis por internet, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará el marcador actualizado, las alineaciones confirmadas y los videos de goles.

Con el Real Madrid respirándole en la nuca, el equipo azulgrana no puede permitirse ni el más mínimo tropezón. Ante el conjunto andaluz, los dirigidos por Hansi Flick tendrán una doble motivación: mantener su ventaja como líder de la tabla y cobrarse la revancha por la goleada 4-1 que sufrieron en la primera rueda.

PUEDES VER: Real Madrid no le pierde el rastro a Barcelona: goleó 4-1 a Elche en el Bernabéu por LaLiga de España

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No obstante, el Barcelona tendrá que compaginar este próximo choque frente al Sevilla con la vuelta de la Champions League ante el Newcastle, llave que va 1-1 tras el empate agónico logrado en Inglaterra por la ida.

¿A qué hora juega Barcelona vs Sevilla?

En Perú, el duelo entre azulgranas y rojiblancos se podrá seguir a partir de las 10.15 a. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 9.15 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 10.15 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.15 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 11.15 a. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 12.15 p. m.
  • España: 4.15 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Sevilla?

En Sudamérica, la transmisión de este cotejo irá por la señal secundaria de la cadena ESPN.

  • Argentina: ESPN 3
  • Bolivia: ESPN 2
  • Brasil: ESPN 2
  • Chile: ESPN 2
  • Colombia: ESPN 2
  • Costa Rica: Sky Sports
  • Ecuador: ESPN 2
  • México: Sky Sports
  • Paraguay: ESPN 2
  • Perú: ESPN 2
  • Uruguay: ESPN 2
  • Venezuela: ESPN 2
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+
  • España: DAZN.

Pronóstico de Barcelona vs Sevilla

Las principales casas de apuestas ven como resultado más probable el triunfo del Barza.

  • Betsson: gana Barcelona (1,29), empate (5,90), gana Sevilla (9,30)
  • Betano: gana Barcelona (1,31), empate (5,90), gana Sevilla (11,00)
  • Bet365: gana Barcelona (1,25), empate (6,50), gana Sevilla (10,00)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,31), empate (6,76), gana Sevilla (9,70)
  • Coolbet: gana Barcelona (1,30), empate (6,30), gana Sevilla (10,00)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,33), empate (6,00), gana Sevilla (9,00).

PUEDES VER: Club que contrató a Alexi Gómez condenó su actitud tras firmar por otro equipo: 'Luego de recibir los honorarios decidió irse'

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Alineaciones probables de Barcelona vs Sevilla

Estos serían los posibles equipos titulares de ambos clubes.

  • Barcelona: J. García; Cancelo, Martín, Cubarsí, Espart; Olmo, Casadó, Pedri; Rashford, Ferran, Yamal. 
  • Sevilla: Vlachodimos; J. Sánchez, Azpilicueta; Gudej, Nianzou, Oso; Agoumé, Mendy, Sow; Adams, A. Sánchez.

Últimos partidos de Barcelona vs Sevilla

Así quedaron los cinco últimos cruces entre Barcelona y Sevilla.

  • Sevilla 4-1 Barcelona | 05.10.25
  • Sevilla 1-4 Barcelona | 09.02.25
  • Barcelona 5-1 Sevilla | 20.10.24
  • Sevilla 1-2 Barcelona | 26.05.24
  • Barcelona 1-0 Sevilla | 29.09.23.
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