Universitario revela que solo uno de sus 70 compañeros aprobó un curso de la UNI: “Sacó 10”

Según explicó el alumno de la Universidad Nacional de Ingeniería, el curso de Geometría Descriptiva presenta un alto nivel de dificultad desde el inicio y la exigencia aumenta conforme avanzan las semanas.

El estudiante peruano manifestó que existen cursos como Geometría Descriptiva muy difíciles de aprobar.
El estudiante peruano manifestó que existen cursos como Geometría Descriptiva muy difíciles de aprobar.

Estudiar en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) representa uno de los mayores desafíos para miles de jóvenes en el país, ya que esta casa de estudios es reconocida por el alto nivel de exigencia académica. Así lo dio a conocer un alumno del emblemático campus situado en el distrito del Rímac.

A través de un video publicado en TikTok por el usuario luisnunez_8, un joven peruano comentó que existen asignaturas que resultan especialmente complicadas de aprobar. El creador de contenido, que recorría las instalaciones del recinto, conversó sobre su experiencia académica y las materias que cursa como parte de su formación.

lr.pe

Geometría Descriptiva, uno de los cursos más difíciles en la UNI, según estudiante

“¿Cuál es el curso más difícil que has llevado hasta ahora y en qué radica la dificultad?”, consultó el tiktoker. Ante ello, el entrevistado respondió: “Yo diría que es Geometría Descriptiva. No es sencillo. Empiezas a ver temas más complejos como focos, planos, rectas, etc.”.

En otro momento, el influencer volvió a preguntar: “¿Qué porcentaje de tu salón desaprobó ese curso?”. La respuesta del educando generó sorpresa, ya que indicó que solo una persona logró superar la evaluación, aunque con una calificación mínima.

lr.pe

Examen parcial solo lo aprobó 1 de 70 alumnos

“Con solo decirte que en el parcial solo uno aprobó de más de 70 alumnos. Ni siquiera con una nota alta, sino con 10”, señaló el alumno. Su testimonio reflejó el nivel de exigencia que enfrentan los estudiantes de esta institución para continuar con su formación profesional.

El video difundido en la red social generó diversas reacciones entre los usuarios, quienes comentaron sobre la dificultad de las materias en carreras de ingeniería y compartieron experiencias similares en otras facultades, donde las evaluaciones suelen presentar altos niveles de dificultad.

“El parcial de Geo es el examen más difícil de lo que llevo de carrera”, “Primero, el curso parece chiste, pero luego es todo lo contrario”, “A seguir practicando”, fueron solo algunos mensajes que dejaron los cibernautas en la caja de comentarios.

