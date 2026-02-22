HOYSuscripcion LR Focus

Hinchas de Sporting Cristal agotaron las entradas ante 2 de Mayo a 2 días del partido

El equipo cervecero recibirá al cuadro paraguayo en el Miguel Grau del Callao, por la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Solo la tribuna sur lucirá vacía al no estar habilitada.

El equipo cervecero necesita ganar para clasificar a la fase previa 3 de la Copa Libertadores. Foto: composición/Sporting Cristal
Tras el empate agónico que logró ante Universitario, a Sporting Cristal le espera otro importante compromiso como local, pero esta vez por Copa Libertadores. El próximo rival del club rimense será el conjunto paraguayo 2 de Mayo, al cual recibirá en el estadio Miguel Grau del Callao con un gran marco de público.

En la página web Joinnus, encargada de la venta de entradas, se aprecia que todos los boletos puestos a disposición para el encuentro ya fueron adquiridos cuando aún faltan dos días para el duelo. Esta gran acogida permitirá que el equipo de Paulo Autuori cuente con el respaldo de tres tribunas completas en el recinto chalaco (no se habilitó la popular sur).

Las entradas más baratas para asistir a este compromiso se ofrecían desde los 45 soles. Foto: captura de Joinnus

PUEDES VER: Paulo Autuori se rindió ante Yoshimar Yotún tras empate agónico de Sporting Cristal: 'Es un lujo tenerlo'

¿Por qué Sporting Cristal jugará ante 2 de Mayo en el Callao?

El elenco bajopontino tendrá que hacer de anfitrión en el Miguel Grau debido a que el Estadio Nacional, que suele utilizar como sede para sus juegos de competencias internacionales, no está disponible por estas fechas debido a los trabajos de resembrado de césped, además de tener programados dos conciertos para la semana entrante.

Los celestes tampoco pueden usar el Alberto Gallardo al no contar con la iluminación reglamentaria que exige Conmebol para sus cotejos de certámenes internacionales.

¿Cuándo juega Sporting Cristal contra 2 de Mayo?

El partido de vuelta entre Cristal y 2 de Mayo se disputará este martes 24 de febrero, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). Tras el empate de la ida, el ganador de esta revancha será el que clasifique a la fase previa 3 del torneo Conmebol.

