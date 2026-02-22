Universitario de Deportes sacó un amargo empate frente a Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1, partido disputado en el Alberto Gallardo. La 'U' empezó ganando cómodamente; no obstante, en un abrir y cerrar de ojos, el conjunto rimense hizo respetar su localía y empató el encuentro, manteniendo gran presión sobre los dirigidos por Javier Rabanal. Tras el partido, los ánimos se calentaron.

En un video viralizado por redes sociales, se puede observar al entrenador español, Jairo Concha, y a Caín Farra protagonizando un fuerte intercambio de palabras contra los hinchas de Cristal, quienes se les podía escuchar decirles "gallinas". En el video se observa cómo tanto el DT como los jugadores encaran a las personas responsables tras estos comentarios. Sin embargo, esto no llegó a más, pues fueron retirados con dirección hacia los túneles.

Fuerte intercambio de palabras entre hinchas de Sporting Cristal y Javiera Rabanal, Jairo Concha y Caín Farra

En el video se puede observar cómo los jugadores se dirigían hacia los camerinos, cuando al pasar entre los hinchas se inició el intercambio de palabras.

¿Cuándo juega Universitario por la Liga 1?

El próximo partido de Universitario por la Liga 1 será frente al equipo de Hernán 'Pirata' Barcos, es decir FC Cajamarca este 1 de marzo. Encuentro el cual el conjunto crema lo disputará como local en el estadio Monumental de Ate.