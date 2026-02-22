HOYSuscripcion LR Focus

Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara protagonizan fuerte intercambio de palabras con hinchas de Sporting Cristal

Tras el empate 2-2 entre Universitario y Sporting Cristal, se pudo observar un tenso momento entre los hinchas del conjunto local y el entrenador junto a los dos jugadores, cuando se dirigían a los camerinos.

Tenso momento se vivió en el Universitario vs Sporting Cristal. Foto: X
Universitario de Deportes sacó un amargo empate frente a Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1, partido disputado en el Alberto Gallardo. La 'U' empezó ganando cómodamente; no obstante, en un abrir y cerrar de ojos, el conjunto rimense hizo respetar su localía y empató el encuentro, manteniendo gran presión sobre los dirigidos por Javier Rabanal. Tras el partido, los ánimos se calentaron.

En un video viralizado por redes sociales, se puede observar al entrenador español, Jairo Concha, y a Caín Farra protagonizando un fuerte intercambio de palabras contra los hinchas de Cristal, quienes se les podía escuchar decirles "gallinas". En el video se observa cómo tanto el DT como los jugadores encaran a las personas responsables tras estos comentarios. Sin embargo, esto no llegó a más, pues fueron retirados con dirección hacia los túneles.

Mauro Cantoro cuestionó a Javier Rabanal tras empate entre Universitario y Sporting Cristal en los minutos finales: "Es toda del entrenador"



Fuerte intercambio de palabras entre hinchas de Sporting Cristal y Javiera Rabanal, Jairo Concha y Caín Farra

En el video se puede observar cómo los jugadores se dirigían hacia los camerinos, cuando al pasar entre los hinchas se inició el intercambio de palabras.

Jairo Concha señaló en qué falló Universitario al dejarse igualar contra Sporting Cristal: "Nos replegamos innecesariamente"



¿Cuándo juega Universitario por la Liga 1?

El próximo partido de Universitario por la Liga 1 será frente al equipo de Hernán 'Pirata' Barcos, es decir FC Cajamarca este 1 de marzo. Encuentro el cual el conjunto crema lo disputará como local en el estadio Monumental de Ate.

