Sporting Cristal vino desde atrás y pudo igualar 2-2 ante Universitario tras ir abajo en el marcador

Fue un tiempo para cada uno. Sporting Cristal y Universitario nos regalaron ayer un partido lleno de goles y emociones en el Alberto Gallardo (2-2). Cremas empezaron ganando con anotaciones de José Carabalí y Alex Valera, pero los celestes pudieron rescatar un empate sobre el final gracias a Leandro Sosa y Yoshimar Yotún.

El compromiso arrancó con mucha intensidad, pero luego la “U” se fue acomodando, por lo que pudo adelantarse en el marcador tras un contragolpe que comandó Lisandro Alzugaray. El argentino desde el sector derecho levantó la cabeza y metió un cambió de banda para Carabalí (9’), quien voló cual avión para definir ante la salida de Diego Enríquez.

Esto obligó a que el equipo de Paulo Autuori adelantara sus líneas y dejó descubierta su zona defensiva. Felipe Vizeu cometió una falta dentro del área contra Caín Fara. El juez Edwin Ordoñez cobró penal y Valera (30’) cambió por gol, registrando su cuarto tanto en el Apertura . Las caras en el Alberto Gallardo eran largas y parecía que acabaría en una goleada.

Sin embargo, para el segundo tiempo, el brasileño Autuori movió varias piezas en busca del empate. Entraron Christofer Gonzales, Irven Ávila, Luis Iberico y Leandro Sosa.

Precisamente el “Lobo” sería el encargado de empujar al equipo y mostrando mucha jerarquía colocó el descuento. Un mal despeje de William Riveros fue aprovechado por Iberico para meter el balón al área y ahí estaba Ávila para ceder a Sosa (69’), que de un derechazo descolgó a Romero.

El hincha celeste empujó a su equipo en busca del empate y sobre el final Ancajima derrumbó a Távara dentro del área: penal. Yotún (90’ +2), como Paraguay, tomó el balón y selló una igualdad que motiva a los del Rímac con miras a su partido del martes en el Callao contra 2 de Mayo por la fase 2 de la Copa Libertadores.