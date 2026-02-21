HOYSuscripcion LR Focus

Hernán Barcos tras marcar su primer hat-trick en el Perú como jugador de FC Cajamarca: "Este equipo me representa"

Por primera vez en 6 temporadas jugando la Liga 1, el 'Pirata' anotó 3 goles en un solo partido. Tras su gran actuación, le dedicó el triunfo a su familia y a los hinchas del club cajamarquino.

Hernán Barcos llegó al club norteño en el último mercado de fichajes. Foto: FC Cajamarca
Hernán Barcos la 'rompió' en la victoria de FC Cajamarca sobre Melgar de este sábado 21 de febrero. Pese a que solo jugó poco más de media hora tras ingresar en el segundo tiempo, el 'Pirata' se lució con un hat-trick, el primero que marca en el fútbol peruano, para la remontada por 3-1 ante el Dominó. En sus redes sociales, el exjugador de Alianza Lima sacó cara por su club tras este triunfazo.

"Historia en FC Cajamarca: primera victoria en Liga 1 y primera vez que hago tres goles en un partido en Perú. Esta marca importante es gracias a ustedes, muchachos. Todos juntos seguimos en este camino. ¡Este equipo me representa!", publicó en Instagram.

PUEDES VER: Javier Rabanal sobre empate de Universitario ante Sporting Cristal: 'Los cambios disminuyeron el nivel del equipo'

Barcos sobre su hat-trick con FC Cajamarca: "Espectacular, especial"

Unas horas antes, el delantero de 41 años ya había manifestado su alegría por los goles convertidos. "Por suerte pude definir y ganar un partido importantísimo, pero esto es del grupo, del trabajo que venimos haciendo. Se nos cuestionó mucho durante la semana después del partido en Huancayo, pero este grupo tiene hambre, compromiso y sobre todo humildad, que es lo que muchas veces falta, ¿no?", declaró para L1 Max al final del cotejo.

"Todo esto es hermoso. Aparte de haber jugado 30 minutos, poder hacer tres goles, darle la victoria junto a todo el equipo... espectacular, especial, necesitábamos realmente de esta victoria", agregó Barcos, quien dedicó el resultado a su familia. "(Va) para mis hijos y mi esposa, que está siempre pendiente y con rabia también de la situación. Y nada, para toda esta gente y toda la institución", dijo.

Hernán Barcos es el goleador de la Liga 1 2026

Con sus 6 goles en cuatro fechas del Torneo Apertura, el artillero argentino-peruano se alza en lo más alto de la tabla de goleadores del certamen. El capitán de FC Cajamarca tiene como escoltas a Álex Valera, quien registra cuatro tantos, y Bernardo Cuesta y Carlos Garcés, cada uno con tres conquistas.

