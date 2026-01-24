La explotación laboral es uno de los problemas más cuestionados y persistentes en la industria de la comida rápida. Un episodio de este tipo quedó en evidencia luego de que un trabajador de la cadena Frisby estallara públicamente contra sus compañeros, denunciando las constantes humillaciones a las que asegura ser sometido.

La escena, registrada por varios clientes, se difundió rápidamente y terminó viralizándose en redes sociales. Tras su difusión, muchos usuarios se identificaron con el joven que acaparó toda la atención.

El momento en que el joven colombiano explotó delante de los clientes

Mientras uno de los testigos grababa la escena en video, el joven trabajador, de nacionalidad colombiana, expresó sin filtros todo lo que llevaba dentro en ese momento. El hombre comenzó a gritar que estaba cansado de ser humillado día a día, lo que reflejaba en su rostro, completamente enojado, su descontento con el ambiente laboral.

''¿Por qué me humillan tanto?, estoy aburrido de cómo me humillan. Me humillan todos los días, todos los días a cada hora. Estoy aburrido'', expresó en reiteradas veces el joven empleado de la cadena Frisby.

Ante la atónita mirada de los clientes, que presenciaban el descontento y la evidente frustración del trabajador, la forma en que se desarrollaron los hechos dejó en evidencia el nivel de tensión que se vivía en el establecimiento, ya que el joven colombiano continuaba recriminando a sus compañeros de trabajo la manera en que era tratado diariamente.

La reacción de los usuarios en las redes sociales

Tras la difusión del video en redes sociales, numerosos usuarios reaccionaron de inmediato y expresaron su postura frente a lo ocurrido. Entre los comentarios más destacados, se evidenció una opinión dividida: mientras algunos señalaron que el joven debería buscar otro empleo para evitar situaciones de explotación laboral, otros mostraron empatía y respaldo ante el difícil momento que atravesaba.

''Lo más triste es que capaz no le den trabajo en ningún lugar a partir de ahora'', ''Eso no es burlarse, solo él sabe lo mal que se siente'', ''Nadie lo hace como Frisby lo hace'', ''Cambia del trabajo ya, ¿para qué tanto drama?'', "Entonces, busca otro empleo; nadie te obliga a estar inconforme.".