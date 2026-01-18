En España, específicamente en la costa de Luarca, Asturias, se encontró varado un tiburón foca que pesaba 18 kilos y medía 1,45 metros de longitud. Un hallazgo excepcional para la ciencia debido a lo raro que es observar esta especie, ya que suele habitar en profundidades superiores a los 3.500 metros y está adaptada a vivir en la oscuridad del océano profundo. Además, el caso resulta aún más singular porque el ejemplar hallado era una hembra y estaba embarazada.

Durante la necropsia realizada para determinar las causas de la muerte del animal se pudo encontrar que en su interior habían 12 huevos de aproximadamente 7 centímetros de diámetro, cada uno con un embrión en desarrollo, además de otros que no lograron formarse por completo.

¿Cuáles fueron las causas de la muerte del tiburón foca?

Según el análisis realizado por la organización Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas (Cepesma), se descartó la presencia de daños externos visibles, pero se confirmó una grave lesión interna en el esófago. Los especialistas determinaron que el tiburón foca habría sido capturado de forma accidental por un anzuelo de pesca de palangre y que, al intentar liberarse, sufrió una herida profunda que le provocó una hemorragia interna. Este deterioro progresivo lo debilitó hasta desorientarlo y llevarlo a varar en la costa.

Aunque la especie ya no es objeto de pesca comercial como en décadas pasadas, cuando era explotado por el valor de su hígado, la pesca accidental continúa siendo una amenaza latente.

Un hallazgo clave para la ciencia

Más allá de las causas de su muerte, el estudio permitió documentar por primera vez un embarazo completo en una especie extremadamente difícil de observar en su entorno natural. La lesión impidió la supervivencia de los embriones, ya que los huevos eclosionan dentro del cuerpo de la madre. Aun así, el hallazgo representó una oportunidad única para ampliar el conocimiento sobre la biología reproductiva del tiburón foca y reforzó la necesidad de proteger a los tiburones de aguas profundas.