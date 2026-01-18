HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

En las costas de España descubren una misteriosa especie de tiburón foca que despierta el interés científico

El ejemplar que apareció varado en Asturias era una hembra embarazada y pertenece a una especie que habita en zonas profundas del océano. El caso permitió a especialistas analizar aspectos clave de su biología.

Misteriosa especie de tiburón foca fue encontrada en las costas de España
Misteriosa especie de tiburón foca fue encontrada en las costas de España | Foto: EFE

En España, específicamente en la costa de Luarca, Asturias, se encontró varado un tiburón foca que pesaba 18 kilos y medía 1,45 metros de longitud. Un hallazgo excepcional para la ciencia debido a lo raro que es observar esta especie, ya que suele habitar en profundidades superiores a los 3.500 metros y está adaptada a vivir en la oscuridad del océano profundo. Además, el caso resulta aún más singular porque el ejemplar hallado era una hembra y estaba embarazada.

Durante la necropsia realizada para determinar las causas de la muerte del animal se pudo encontrar que en su interior habían 12 huevos de aproximadamente 7 centímetros de diámetro, cada uno con un embrión en desarrollo, además de otros que no lograron formarse por completo.

PUEDES VER: Arquera se vuelve viral tras recibir un vaso de cerveza atado a una soga desde el palco en pleno partido: “Para cargar energías”

lr.pe

¿Cuáles fueron las causas de la muerte del tiburón foca?

Según el análisis realizado por la organización Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas (Cepesma), se descartó la presencia de daños externos visibles, pero se confirmó una grave lesión interna en el esófago. Los especialistas determinaron que el tiburón foca habría sido capturado de forma accidental por un anzuelo de pesca de palangre y que, al intentar liberarse, sufrió una herida profunda que le provocó una hemorragia interna. Este deterioro progresivo lo debilitó hasta desorientarlo y llevarlo a varar en la costa.

Aunque la especie ya no es objeto de pesca comercial como en décadas pasadas, cuando era explotado por el valor de su hígado, la pesca accidental continúa siendo una amenaza latente.

PUEDES VER: Indecopi multa a Saga Falabella con más de S/20.000 por cambiar piezas de un iPhone 14 sin informar al consumidor sobre las modificaciones

lr.pe

Un hallazgo clave para la ciencia

Más allá de las causas de su muerte, el estudio permitió documentar por primera vez un embarazo completo en una especie extremadamente difícil de observar en su entorno natural. La lesión impidió la supervivencia de los embriones, ya que los huevos eclosionan dentro del cuerpo de la madre. Aun así, el hallazgo representó una oportunidad única para ampliar el conocimiento sobre la biología reproductiva del tiburón foca y reforzó la necesidad de proteger a los tiburones de aguas profundas.

Notas relacionadas
La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

LEER MÁS
Geólogos descubren la mayor reserva de litio de la Tierra que supera a Bolivia y China: está en un supervolcán y su extracción iniciaría en 2 años

Geólogos descubren la mayor reserva de litio de la Tierra que supera a Bolivia y China: está en un supervolcán y su extracción iniciaría en 2 años

LEER MÁS
¿Sabías que los terremotos bajo el hielo de la Antártida están creando "una vida" clave para capturar dióxido de carbono en la Tierra?

¿Sabías que los terremotos bajo el hielo de la Antártida están creando "una vida" clave para capturar dióxido de carbono en la Tierra?

LEER MÁS
¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

LEER MÁS
Científicos creyeron que eran huesos de mamut y los conservaron durante 70 años, pero resultaron ser de un animal completamente diferente

Científicos creyeron que eran huesos de mamut y los conservaron durante 70 años, pero resultaron ser de un animal completamente diferente

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

LEER MÁS
¿Qué son las “bolas de Neptuno” y cómo ayudan a combatir la contaminación de plásticos en los océanos?

¿Qué son las “bolas de Neptuno” y cómo ayudan a combatir la contaminación de plásticos en los océanos?

LEER MÁS
África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

LEER MÁS
China arrojó toneladas de arena al océano durante 12 años y logró crear islas completamente nuevas desde cero

China arrojó toneladas de arena al océano durante 12 años y logró crear islas completamente nuevas desde cero

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias intensas aíslan seis distritos en Pataz y exponen falta de prevención: autoridades exigen decretar estado de emergencia

Científicos revelan el método práctico y casero para eliminar los microplásticos del agua potable

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Ciencia

Científicos revelan el método práctico y casero para eliminar los microplásticos del agua potable

¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

¿Sabías que los terremotos bajo el hielo de la Antártida están creando "una vida" clave para capturar dióxido de carbono en la Tierra?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025