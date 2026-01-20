HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      
Amistoso entre Universitario vs Melgar EN VIVO
Amistoso entre Universitario vs Melgar EN VIVO      Amistoso entre Universitario vs Melgar EN VIVO      Amistoso entre Universitario vs Melgar EN VIVO      
EN VIVO

José Jerí bajo fuego y la caída de Patricia Chirinos | Arde Troya con Juliana Oxenford

Streamers

TikTok bloquea cuenta de influencer Moca hasta el 2070 y le prohíbe hacer transmisiones en vivo por casi 40 años

Tras anunciar que TikTok le bloqueó la opción de hacer lives, la creadora de contenido Moca creó un nuevo perfil para seguir en contacto con sus seguidores. Sin embargo, la suspensión de cuenta ha sorprendido a su comunidad.

La creadora de contenido Moca no podrá realizar transmisiones en vivo con su cuenta oficial de TikTok hasta el 2070.
La creadora de contenido Moca no podrá realizar transmisiones en vivo con su cuenta oficial de TikTok hasta el 2070. | Foto: composición LR

Una fuerte sanción para Moca. El último 19 de enero, la creadora de contenido reveló que TikTok suspendió su cuenta @mocatiktok hasta el 2070. Según explicó la influencer peruana, no podrá usar la función de transmisiones en vivo, ya que la popular red social china le prohibió hacer lives por más de 40 años. Pese a esta dura prohibición y para no perder contacto con sus seguidores, la streamer optó por habilitar un nuevo perfil y así continuar activa en la plataforma.

"Chicas me he creado mi nueva cuenta para hacer full transmisiones porque por aquí no puedo hacer transmisiones hasta el 2070, así que entren", comentó en sus historias. Aunque la popular tiktoker no explicó el motivo de la medida, Tilsa ‘La única’, amiga cercana de la creadora de contenido, expuso cuál habría sido la razón por la que Moca recibió esta dura sanción por parte de TikTok.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Joven muestra iPhone que ganó en rifa de tiktoker Moca, pero usuarios notan singular detalle: “¿Y la manzana?”

lr.pe

Tilsa 'La Única' explica por qué TikTok le habría bloqueado la cuenta a Moca

En su reciente transmisión en vivo, Tilsa ‘La Única’ comentó que Moca ya estaba en riesgo de recibir una sanción por parte de TikTok, ya que, tan solo días antes, la popular red social le había bloqueado la cuenta de forma temporal. Tras una rápida llamada telefónica, logró solucionar el problema y recuperar su perfil en dicha plataforma.

"Ya había indicios que hacían sospechar que Moca podría quedarse sin cuenta (de TikTok). Unos días atrás, cuando Moca se quedó a dormir en mi casa, amaneció con la cuenta bloqueada. Es decir, tú entrabas a la plataforma y ponías '@mocatiktok' y ya no te aparecía (su perfil). Pero ella tiene contactos y lo solucionó. La cuenta regresó a sus manos y pudo volver a hacer transmisiones", explicó.

PUEDES VER: Tiktoker Jovia insinúa desplantes de Moca hacia sus invitados durante su cumpleaños: "Si dabas un regalo caro no te miraba mal"

lr.pe

Aunque en un inicio la creadora de contenido optó por realizar transmisiones desde un segundo perfil, al ver el poco alcance que tenía, volvió a su cuenta oficial para continuar con los lives. Este cambio habría elevado el riesgo de una nueva sanción, ya que, tras un bloqueo, TikTok suele aplicar una vigilancia más estricta. En ese contexto, cualquier infracción, incluso leve, puede derivar en una suspensión más prolongada o definitiva, por lo que la plataforma tomó una medida más drástica y le prohibió hacer en vivos por 40 años.

"Si tú sabes que tu cuenta corre riesgo, no hagas un live con tu cuenta de TikTok, eso es como un harakiri (...) Hace un tiempo también le salió la sanción a Zully. A Moca le salió lo mismo hoy porque ella se arriesgó a seguir haciendo lives con su cuenta y el día de hoy le salió la suspensión de live, definitiva. La suspensión es hasta el 2070, lo cual da mucha risa porque no tiene sentido", sentenció Tilsa ‘La Única'.

Notas relacionadas
Caos en el concierto de Bad Bunny en Lima: colapsa zona VIP, fans sufren síntomas de asfixia y otros se quedaron fuera del Estadio Nacional

Caos en el concierto de Bad Bunny en Lima: colapsa zona VIP, fans sufren síntomas de asfixia y otros se quedaron fuera del Estadio Nacional

LEER MÁS
Alejandra Baigorria sorprende con exclusivo regalo DIOR a tiktoker de Piura: "Gracias por haberme convertido en tu socia"

Alejandra Baigorria sorprende con exclusivo regalo DIOR a tiktoker de Piura: "Gracias por haberme convertido en tu socia"

LEER MÁS
Captan a fan leyendo su cancionero en pleno concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional: “Para no olvidar la letra”

Captan a fan leyendo su cancionero en pleno concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional: “Para no olvidar la letra”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Misionero mormón causa sensación por su asombroso parecido con Stiven Franco de La Bella Luz: “El multiverso”

Real Madrid - Mónaco: día, hora y canal de TV para ver la penúltima fecha de la Champions League

Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: ver el partido de la 'U' de pretemporada desde el Monumental

Streamers

Alejandra Baigorria sorprende con exclusivo regalo DIOR a tiktoker de Piura: "Gracias por haberme convertido en tu socia"

Macla Yamada de Ouke revela que fue auxiliada por bomberos tras casi desmayarse en concierto de Bad Bunny: "No me la pasé bien"

‘Flaco’ Granda confirma que Pol Deportes estará en el canal de streaming de María Pía Copello: “El equipo ya está listo”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas, candidatos y otros políticos piden su salida por reuniones clandestinas

José Jerí: APP exige la renuncia del presidente tras revelarse sus reuniones con empresarios chinos

Historiadora Carmen McEvoy a la PCM sobre José Jerí: "Controlen a este adolescente, a este Peter Pan"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025