La creadora de contenido Moca no podrá realizar transmisiones en vivo con su cuenta oficial de TikTok hasta el 2070. | Foto: composición LR

Una fuerte sanción para Moca. El último 19 de enero, la creadora de contenido reveló que TikTok suspendió su cuenta @mocatiktok hasta el 2070. Según explicó la influencer peruana, no podrá usar la función de transmisiones en vivo, ya que la popular red social china le prohibió hacer lives por más de 40 años. Pese a esta dura prohibición y para no perder contacto con sus seguidores, la streamer optó por habilitar un nuevo perfil y así continuar activa en la plataforma.

"Chicas me he creado mi nueva cuenta para hacer full transmisiones porque por aquí no puedo hacer transmisiones hasta el 2070, así que entren", comentó en sus historias. Aunque la popular tiktoker no explicó el motivo de la medida, Tilsa ‘La única’, amiga cercana de la creadora de contenido, expuso cuál habría sido la razón por la que Moca recibió esta dura sanción por parte de TikTok.

Tilsa 'La Única' explica por qué TikTok le habría bloqueado la cuenta a Moca

En su reciente transmisión en vivo, Tilsa ‘La Única’ comentó que Moca ya estaba en riesgo de recibir una sanción por parte de TikTok, ya que, tan solo días antes, la popular red social le había bloqueado la cuenta de forma temporal. Tras una rápida llamada telefónica, logró solucionar el problema y recuperar su perfil en dicha plataforma.

"Ya había indicios que hacían sospechar que Moca podría quedarse sin cuenta (de TikTok). Unos días atrás, cuando Moca se quedó a dormir en mi casa, amaneció con la cuenta bloqueada. Es decir, tú entrabas a la plataforma y ponías '@mocatiktok' y ya no te aparecía (su perfil). Pero ella tiene contactos y lo solucionó. La cuenta regresó a sus manos y pudo volver a hacer transmisiones", explicó.

Aunque en un inicio la creadora de contenido optó por realizar transmisiones desde un segundo perfil, al ver el poco alcance que tenía, volvió a su cuenta oficial para continuar con los lives. Este cambio habría elevado el riesgo de una nueva sanción, ya que, tras un bloqueo, TikTok suele aplicar una vigilancia más estricta. En ese contexto, cualquier infracción, incluso leve, puede derivar en una suspensión más prolongada o definitiva, por lo que la plataforma tomó una medida más drástica y le prohibió hacer en vivos por 40 años.

"Si tú sabes que tu cuenta corre riesgo, no hagas un live con tu cuenta de TikTok, eso es como un harakiri (...) Hace un tiempo también le salió la sanción a Zully. A Moca le salió lo mismo hoy porque ella se arriesgó a seguir haciendo lives con su cuenta y el día de hoy le salió la suspensión de live, definitiva. La suspensión es hasta el 2070, lo cual da mucha risa porque no tiene sentido", sentenció Tilsa ‘La Única'.