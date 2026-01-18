HOYSuscripcion LR Focus

Captan a grupo tocando música de la selva dentro de la Línea 1 del Metro de Lima y redes estallan: "Perú es clave"

Un grupo musical sorprendió a los pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima al interpretar música de la selva peruana, creando una atmósfera festiva dentro del vagón.

Grupo de música de la selva sorprende al tocar dentro de la Línea 1 del Metro de Lima
Grupo de música de la selva sorprende al tocar dentro de la Línea 1 del Metro de Lima | Foto: composición LR

Un video publicado en TikTok captó la atención de los internautas. Un grupo musical sorprendió a los pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima al interpretar música de la selva peruana dentro de uno de los vagones. Lejos de la rutina habitual del transporte público, varios pasajeros no dudaron en aplaudir, grabar el momento e incluso bailar al ritmo de las melodías de la selva.

El clip, publicado por la cuenta de @marcelo03s, se viralizó rápidamente. Muchos usuarios destacaron la escena con frases como “Perú es clave”, celebrando la espontaneidad y la riqueza musical que se hizo presente en pleno trayecto urbano.

lr.pe

Grupo de música de la selva pone a bailar a pasajeros dentro de la Línea 1 del Metro de Lima

"Último tren, todos cansados, pero les pedimos que canten una música de la selva; todos entraron en ambiente y colaboraron. Perú es clave", se lee en la descripción del video. Según el usuario que difundió las imágenes, la banda no tenía la intención inicial de realizar una presentación dentro del vagón; sin embargo, ante la petición de los pasajeros, accedieron a interpretar una canción.

La contagiosa interpretación animó a más de un viajero, quienes no dudaron en aplaudir, bailar y grabar el momento. La escena reflejó la alegría que se vivió en medio de la rutina laboral, cuando muchos pasajeros regresaban a sus hogares en medio de días laborales marcados por el cansancio y el estrés.

"¿En qué momento sucede eso? A mí solo me tocan las jalas de pelo y señoras que se pelean", "Ojalá algún día me toque encontrármelos en el tren", "Las personas llegando a su trabajo", "Ahora es tren turístico", "Ese es mi Perú, no podemos con nuestro genio. Así somos cuando se trata de fiestas", "Me lo perdí", "Así deben ser todos los viajes", "Como el tren de Machu Picchu", son algunos de los comentarios que se leen en TikTok.

