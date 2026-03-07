Rayo mata más de 25 alpacas y deja sin su único sustento a madre en Ayacucho: familia pide ayuda tras la tragedia
El hecho ocurrió en el distrito de Huacaña. La pérdida de los mamíferos, valorizados en cerca de S/10.000, los dejó en una situación de gran vulnerabilidad en plena temporada de lluvias.
Las tormentas eléctricas registradas en los últimos días causaron graves pérdidas a unos ganaderos auquénidos de la región Ayacucho. Un rayo impactó en un rebaño de más de 25 alpacas y les provocó la muerte, las cuales constituían el principal sustento económico del hogar.
El fatal suceso ocurrió el 4 de marzo, alrededor de las 3.00 p. m., en el anexo de Aluzpampa, distrito de Huacaña, provincia de Sucre. En ese momento se desarrollaba una intensa tormenta, lo que ocasionó la descarga que alcanzó a los animales mientras se encontraban en campo abierto. Felicitas Huamani Medina es una madre que perdió gran parte de sus camélidos.
Fenómeno eléctrico golpeó a productores en la sierra del Perú
De acuerdo con testimonios de los vecinos, las personas afectadas se encontraban cerca cuando se produjo el impacto. Los criadores se dedican a la venta de fibra, carne y crías.
Tras la lamentable escena, los residentes de la comunidad pidieron que las autoridades del distrito de Huacaña y el Gobierno Regional de Ayacucho evalúen el caso para brindar apoyo a los agraviados. Quienes deseen colaborar de forma solidaria pueden comunicarse al número 915 927 852, habilitado para recibir ayuda.
Rayos impactaron en el campo donde las alpacas pastaban en Ayacucho. Foto: Jornada
Pronósticos del Senamhi
El especialista en meteorología del Senamhi, Eric Rojas, informó que hasta el 7 de marzo se registrarán precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra. Estas condiciones incluirán nieve, granizo, aguanieve y lluvias, además de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 35 kilómetros por hora.