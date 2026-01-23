HOYSuscripcion LR Focus

Orquesta en Guatemala es viral al tocar envuelta en frazadas por el intenso frío: "¿Tocaron en el Polo Norte?"

Una orquesta guatemalteca, Xoyita Musical, se vuelve viral tras tocar envuelta en frazadas para combatir el intenso frío en un concierto.

Los integrantes de la agrupación guatemalteca cantaron en pleno concierto totalmente abrigados debido a las bajas temperaturas.
Los integrantes de la agrupación guatemalteca cantaron en pleno concierto totalmente abrigados debido a las bajas temperaturas. | Foto: composición LR/TikTok

Un hecho insólito se registró en Guatemala, donde una orquesta llamada Xoyita Musical se volvió viral tras presentarse inesperadamente envuelta en frazadas para soportar las bajas temperaturas del ambiente. El momento fue grabado y rápidamente difundido en redes sociales, especialmente en TikTok, plataforma en la que miles de usuarios reaccionaron con comentarios ingeniosos y ocurrentes.

El intenso frío del ambiente que forzó a la orquesta guatemalteca a tocar con frazadas

En el video publicado en la cuenta de TikTok @richard.ortiz113, se observa cómo los integrantes de la orquesta se abrigan con frazadas para protegerse de las bajas temperaturas, mientras continúan interpretando sus canciones sin detener el espectáculo.

PUEDES VER: Profesor mexicano deja pensando a alumnos de la UNMSM tras proponer difícil ejercicio en un torneo de cálculo: "Los hizo volar"

lr.pe

Además, se visualiza cómo algunos cantantes llegan hasta el punto de abrazarse bajo una cobija, al grado de que su rostro apenas se distingue. Por otro lado, uno de los integrantes estaba totalmente cubierto, en contraste con el tecladista, que optó por usar una casaca gruesa, demostrando que, pese al frío, no era impedimento para cumplir su compromiso con el público.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de un usuario que expresó su empatía por los músicos de la agrupación Xoyita Musical, resaltando su esfuerzo por continuar con la presentación pese al factor climático adverso.

PUEDES VER: Captan a fan leyendo su cancionero en pleno concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional: "Para no olvidar la letra"

lr.pe

"A veces decimos que los músicos se ganan la vida fácil, pero estando en sus zapatos es complicado, pocos aguantan el frío hasta la madrugada", comentó un usuario de TikTok.

La reacción de los usuarios al ver el insólito momento

El video, que ya acumula cerca de tres millones de visualizaciones, ha despertado la creatividad tanto de los seguidores de la agrupación guatemalteca como de los usuarios de TikTok, quienes no dudaron en dejar comentarios sumamente divertidos y ocurrentes al referirse al suceso.

Entre los mensajes más destacados se encuentran: "¿Tocaron en el Polo Norte?", "Ante todo la responsabilidad de sacar el concierto", "Es el nuevo estilo de cantar del año 2026", "Con lluvia, con frío, pero igual cumpliendo con su público", "Prefiero pasar vergüenza y no frío", "Ni la IA se atreve a tanto" y "Era el outfit del evento".

