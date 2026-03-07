HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ministro de Energía y Minas exhorta a los conductores de vehículos GNV no usar GLP: "Están arriesgando su vida"

Durante una rueda de prensa, el titular del sector subrayó que la venta de adaptadores que modifiquen los sistemas de combustible en unidades de tipo natural para permitir el uso de gas licuado de petróleo constituye un "acto criminal".


El Ejecutivo implementará medidas de fiscalización y supervisión para prevenir irregularidades en la venta del suministro en los grifos.
| Foto: composición LR/Minem.

El ministro de Energía y Minas (Minam), Ángelo Victorino Alfaro, instó a taxistas y conductores a abstenerse de usar gas licuado de petróleo (GLP) en unidades diseñadas para gas natural vehicular (GNV), al advertir que esta práctica puede generar accidentes y poner en peligro su seguridad. El pronunciamiento tuvo lugar durante una rueda de prensa en medio de la crisis de abastecimiento de GNV que afecta al transporte en Lima y Callao, y otras ciudades del Perú. "Están arriesgando tanto su inversión como su vida", declaró.

lr.pe

Fiscalización en grifos durante la emergencia

Paralelamente, el Ejecutivo anunció medidas de supervisión para evitar irregularidades en la venta de combustibles. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, sostuvo que entidades como Indecopi y Osinergmin intensificarán la fiscalización en grifos para prevenir la especulación o el acaparamiento del suministro durante la emergencia energética.

lr.pe

En ese sentido, precisó que estas prácticas constituyen una infracción grave en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, por lo que las autoridades reforzarán el monitoreo del abastecimiento y la distribución para proteger a los usuarios.

Osinergmin alerta sobre el uso de adaptadores para cargar GLP

El organismo regulador advirtió que algunos conductores estarían utilizando adaptadores para abastecer GLP en vehículos preparados para GNV, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad, debido a que esta práctica puede causar fugas, fallas en el sistema e incluso incendios.

Por su parte, el titular del Minam explicó que el gas natural opera a una presión mucho mayor que el petróleo, por lo que alterar el sistema podría ocasionar el colapso de mangueras o conexiones. Señaló que comercializar dispositivos que permitan en un automóvil el uso de un combustible diferente al que fue diseñado es considerado un "acto criminal".

