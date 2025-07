Un joven emprendedor colombiano llamado Santy, dueño de un negocio que vende ensaladas de frutas en California, tomó recientemente una difícil decisión recientemente. Debido al gran número de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o ICE, por sus siglas en inglés, su negocio estará cerrado temporalmente. “Está temporalmente cerrado, muchachos, hasta que todo se calme”, comunicó el colombiano a sus seguidores.

El joven colombiano publicó un video de TikTok en el que compartía como desde hace 2 años había podido obtener ingresos gracias a este negocio de postres que abría solo una vez a la semana y le otorgaba hasta $700 en ganancias. La verdad, me iba muy bien”, señaló Santy.

Emprendedor colombiano cierra su negocio por temor a redadas del ICE en California

Mientras mostraba el proceso de compra de los insumos para su negocio, Santy cuenta a sus más de 114 600 seguidores en la plataforma de TikTok, que a pesar de que sabe que cerrar su negocio de ensaladas de frutas representará una gran pérdida económica, por ahora es el único camino que puede tomar. "Lo mejor es no abrir por estos momentos”, explicó preocupado.

En otro de sus videos contó que normalmente el emprendimiento funcionaba, la mayoría de veces, solo los veranos, pero que aun así le ponía mucho empeño. Añadió, también, que únicamente él se encargaba de la compra de insumos, la preparación y la entrega de los productos.

El impacto de las redadas del ICE en los negocios pequeños: Caso de Santy, el emprendedor colombiano

Según el video que compartió en su cuenta de TikTok, el negocio de Santy no es el único que está pasando por este tipo de dificultades. “Esto no solamente me afecta a mí, sino también a muchos emprendedores y negocios”, señaló mientras mostraba el proceso de preparación de sus productos. El colombiano señaló que otro de los motivos por los cuales decidió cerrar su emprendimiento, fue porque casi no se ven latinos en las calles: "por el miedo de la gente y no salir, tampoco hay ventas".

Santy reitera que es debido a este cambio de circunstancias que decide priorizar su seguridad y la de otros latinos migrantes al cerrar su negocio y protestar en contra del régimen migratorio de Donald Trump. "Estamos pasando un momento muy duro y lo mejor es apoyarnos entre nosotros", señaló.