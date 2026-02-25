HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: ¿Cuál es la situación legal de la periodista Marisel Linares? | LR+ Noticias

Tendencias

Inmigrante trabajó 25 años en EE. UU. para ayudar a su familia y al regresar a su país la abandonaron: “Me traicionaron”

La mujer padece de varias enfermedades producto del arduo trabajo que realizó en Estados Unidos, pero no cuenta con el apoyo de su familia. "Ahora mis nietas a las que ayudé son mis enemigas", manifestó. 

Según contó Sonia, en Estados Unidos vivía en un auto que vendió por 300 dólares para regresar a su país.
Según contó Sonia, en Estados Unidos vivía en un auto que vendió por 300 dólares para regresar a su país. | Foto: composición LR/ YouTube

A menudo, las personas emigran a diversos países para buscar un futuro mejor. Ese fue el caso de Sonia, una mujer que actualmente se encuentra sola en El Salvador, pese a haber apoyado a su familia durante los 25 años que vivió en Estados Unidos.

En parte de su relato para el canal de YouTube Gordo Soyacity, la inmigrante afirmó que decidió viajar a tierras extranjeras ante la necesidad económica que tenía. Una vez instalada en territorio norteamericano, se dedicó a trabajar. Según dijo, laboraba para una empresa de comida, pero con el paso de los años las fuerzas ya no eran las mismas.

PUEDES VER: Diosdado Cabello se convierte en el objetivo principal de EE. UU. tras la muerte de 'El Mencho', con recompensa histórica

lr.pe

Salvadoreña encontró su terreno convertido en basural

En su natal El Salvador logró comprar un terreno, pero se dio con la ingrata sorpresa de verlo convertido en un basural. “Esa casita lo compré por abonos en un remate y estaba lleno de basura. Tuve que prestarme 500 dólares para poder terminar de pagarlo”, manifestó mientras mostraba las escrituras de la vivienda.

Sonia usa un andador porque tiene dolor en las articulaciones. “Padezco de dolor de huesos y no tengo líquido en las rodillas. También me duele la columna. Solo puedo caminar distancias cortas”, manifestó.

PUEDES VER: Marco Rubio criminaliza la inmigración e insta a Europa a erradicarla

lr.pe

"En EE. UU. las cosas no son como te las cuentan"

“Mi idea nunca fue quedarme allá, sino ayudar a mi familia y hacerme de alguna propiedad aquí porque en Estados Unidos las cosas no son como las cuentan”. La mujer ha sido diagnosticada con diabetes, hipertensión, gastritis y úlceras, enfermedades que aparecieron tras años de intenso trabajo.

Al sentirse mal de salud, la ciudadana salvadoreña no pudo terminar de construir su casa. Además, sostuvo que en EE. UU. no tenía una gran vida; todo lo contrario, vivía en un auto para evitar pagar una habitación.

“El mismo día que me regresé, vendí el carro en 300 dólares. Yo no pensé en mí, solo en mi familia, pero me traicionaron. Ahora mis nietas a las que ayudé son mis enemigas. Yo regresé con la esperanza de tener calor de hogar, pero no lo tengo”, remarcó con tristeza.

Actualmente, Sonia vive con uno de sus nietos, aunque señaló que necesita un espacio propio. Regresó con apenas 100 dólares y con deudas pendientes en Estados Unidos. Aclaró que no fue deportada. “Yo regresé sin nada. A mí no me deportaron, yo quise regresarme porque no tenía ayuda del Estado”, dijo. Este miércoles trabaja cuidando a una niña para poder mantenerse y aconsejó a otras personas migrantes actuar con cautela y no confiar plenamente en terceros para evitar situaciones similares.

Notas relacionadas
Pedro Capó: "No hay ser humano que esté de acuerdo con la injusticia hacia los latinos"

Pedro Capó: "No hay ser humano que esté de acuerdo con la injusticia hacia los latinos"

LEER MÁS
'Aún es de noche en Caracas': retrato de Venezuela

'Aún es de noche en Caracas': retrato de Venezuela

LEER MÁS
Gabriel Núñez del Prado: “Lima se ha convertido en la gran puerta al Perú del interior”

Gabriel Núñez del Prado: “Lima se ha convertido en la gran puerta al Perú del interior”

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La casa más angosta del mundo se encontraría en Perú: mide solo 63 cm de ancho y busca ingresar al Récord Guinness

La casa más angosta del mundo se encontraría en Perú: mide solo 63 cm de ancho y busca ingresar al Récord Guinness

LEER MÁS
Joven de Pucallpa dejó dos carreras para postular a la UNI y estudiar Ingeniería Aeroespacial: “Mi papá no sabe”

Joven de Pucallpa dejó dos carreras para postular a la UNI y estudiar Ingeniería Aeroespacial: “Mi papá no sabe”

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Inmigrante trabajó 25 años en EE. UU. para ayudar a su familia y al regresar a su país la abandonaron: “Me traicionaron”

Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY por los playoffs de la Champions League 2026: Vinícius Júnior anota el 2-1 en el Bernabéu

Candidata a diputada por Lima y sobreviviente al cáncer: "propongo tiempos máximos de atención en hospitales y medicinas"

Tendencias

Joven de Pucallpa dejó dos carreras para postular a la UNI y estudiar Ingeniería Aeroespacial: “Mi papá no sabe”

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Asombroso hallazgo en Huánuco: exploradores encuentran cueva subterránea de 2 km llena de impresionantes formaciones de cuarzo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidata a diputada por Lima y sobreviviente al cáncer: "propongo tiempos máximos de atención en hospitales y medicinas"

Nuevo gabinete de Denisse Miralles: estos son los 18 nuevos ministros del Gobierno de José María Balcázar

Mario Vizcarra acude a la CIDH para denunciar persecución política contra Martín Vizcarra

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025