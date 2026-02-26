Adulto mayor de 93 años lamenta que su único hijo lo abandonara en un asilo: “Hasta el día de hoy no viene”

En distintas partes del mundo, las personas afrontan situaciones de abandono y soledad en la etapa final de sus vidas. En esta ocasion, un nonagenario contó su historia desde un centro de cuidado para personas de la tercera edad en México. Con voz pausada, relató que llegó al lugar sin saber que no volvería a ver a su único hijo, situación que, según indicó, marcó un quiebre definitivo en su vida familiar y personal.

El longevo ciudadano explicó que su traslado no fue una decisión propia. Tras sufrir una lesión que le impidió trabajar, pidió ayuda médica a su hijo. “Yo me rompí una pierna y no podía trabajar. Le dije que viniera y trajera un médico para que también me revisaran el ojo izquierdo porque no veo nada”, contó. Sin embargo, en lugar de recibir atención, fue llevado al hospicio. “No me trajo a los médicos, me trajo aquí. Pura trampa me hizo”, afirmó.

Según su testimonio, antes del internamiento ya existían problemas en casa. “Mi hijo ya no me quiso. Ya no me quería dar de comer”, dijo, al recordar los días previos a su llegada a la institución. Desde entonces, aseguró que no ha vuelto a tener contacto con él. “Hasta el día de hoy no viene”, agregó.

Pese a la ausencia de su familia, el adulto mayor reconoció que en el centro recibe atención básica. “Aquí me siento bien, me dan de comer, tengo una camita”, expresó. No obstante, dejó claro que la parte más difícil es la distancia con las personas que formaron parte de su vida. “Lo único es que no estoy con mi gente y eso es lo que en entristece”, confesó.

Tiktoker se conmueve con relato de adulto mayor

Antes de culminar con su relato, compartió una reflexión desde su experiencia como padre. “No todos los hijos son buenos. Ten cuidado cuando tengas tus hijos”, le dijo al tiktoker que grababa el clip. Luego añadió que, a su parecer, el amor de los padres suele ser distinto. “El padre es bueno con ellos porque los busca y los cuida cuando están enfermos. El amor de los hijos hacia los padres es diferente”, concluyó. Sus palabras conmovieron al tiktoker Yulai.